Экскурсия по Музею Битлз Коли Васина

Погрузиться в мир андеграунда Петербурга, увидеть автографы легендарной четвёрки и многое другое
All you need is… экскурсия! Вас ждёт самая большая коллекция в России, посвященная The Beatles.

А также история Коли Васина — человека, который переписывался с Джоном Ленноном, обнимался с Полом Маккартни и пел с Ринго Старром. Он объединил вокруг себя творческих людей и создал музей в своей квартире. Дом Коли — место, которое не оставляет равнодушным никого.
Время начала: 12:15, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

  • Музей-квартира Коли Васина. Здесь собрана коллекция, которая насчитывает более 11 тысяч экспонатов.
  • Фреска Abbey Road — неформальная достопримечательность Петербурга.
  • Улица Джона Леннона — тайная и самая вертикальная улица в мире, созданная Колей Васиным в 1990-х годах.
  • Автографы участников The Beatles и людей, связанных с ними.
  • Авторская керамика и самиздат, пластинки, картины, книги, сувениры — на тему The Beatles, рок-н-ролла и русского рока.

Кому подойдёт экскурсия

  • Битломанам и всем, кто умеет чувствовать и любить. История Коли Васина — это история самой большой любви.
  • Любителям андеграунда и русского рока.

Организационные детали

  • Ограничение по возрасту — 6+.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашего музея.

в среду в 14:30, 15:30 и 18:00, в четверг в 14:30, 15:30, 16:30 и 18:00, в пятницу в 14:30 и 15:30, в субботу в 12:15, 13:30, 15:00, 16:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 12:15, 13:30, 14:00, 15:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный660 ₽
Пенсионеры440 ₽
Школьники440 ₽
Студенты440 ₽
Дети от 6 до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:30, 15:30 и 18:00, в четверг в 14:30, 15:30, 16:30 и 18:00, в пятницу в 14:30 и 15:30, в субботу в 12:15, 13:30, 15:00, 16:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 12:15, 13:30, 14:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей Битлз
Музей Битлз — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 23 туристов
Самые душевные и атмосферные экскурсии от нашей команды гидов, увлечённых музыкой и изучающих культуру The Beatles.
Отзывы и рейтинг

О
Ольга
4 авг 2025
Замечательно!!!! Спасибо огромное! ❤️Интересная экскурсия, очень много интересной и ранее неизвестной мне информации.
В
Винник
24 июл 2025
Были на экскурсии 16 июля 2025 года. заказывали экскурсию заранее через интернет, когда планировали поездку в С. Петербург. Организация экскурсии, все прошло четко. несколько раз было напоминание о времени и
месте экскурсии. пришло сообщение на WhatsApp с точным маршрутом как добраться, для нас это было очень важно, т. к. В С. Петербурге были в первый раз и в городе ориентировались плохо. Огромное спасибо организаторам за это, все нашли легко. По самой экскурсии. Самые замечательные впечатления. Началась экскурсия точно в означенное время, все очень четко. Место очень атмосферное, просто рай для любителей творчества Битлз. Я не могу сказать, что я прямо фанат, фанат их творчества, но в силу своего возраста(68 лет) конечно я эту группу знаю, люблю и знаю их песни, пошли мы в музей по просьбе моего внука, которому 14 лет(воистину, хорошей музыке все возрасты покорны.)Узнали много нового и интересного, прикоснулись к той эпохи. В музеи работают увлеченные и любящие свое дело люди. Спасибо огромное, получили удовольствие, узнали много интересного. Всем рекомендую посетить этот небольшой музей и прикоснуться к чудесному миру Битлз.

Е
Елена
6 июл 2025
Всё очень понравилось. Узнали много интересного и нового для себя. Придём обязательно ещё раз. Юлия- удивительный рассказчик, хочется слушать информацию из ее уст долго. Всем рекомендуем.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

