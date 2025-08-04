All you need is… экскурсия! Вас ждёт самая большая коллекция в России, посвященная The Beatles.
А также история Коли Васина — человека, который переписывался с Джоном Ленноном, обнимался с Полом Маккартни и пел с Ринго Старром. Он объединил вокруг себя творческих людей и создал музей в своей квартире. Дом Коли — место, которое не оставляет равнодушным никого.
Время начала: 12:15, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
- Музей-квартира Коли Васина. Здесь собрана коллекция, которая насчитывает более 11 тысяч экспонатов.
- Фреска Abbey Road — неформальная достопримечательность Петербурга.
- Улица Джона Леннона — тайная и самая вертикальная улица в мире, созданная Колей Васиным в 1990-х годах.
- Автографы участников The Beatles и людей, связанных с ними.
- Авторская керамика и самиздат, пластинки, картины, книги, сувениры — на тему The Beatles, рок-н-ролла и русского рока.
Кому подойдёт экскурсия
- Битломанам и всем, кто умеет чувствовать и любить. История Коли Васина — это история самой большой любви.
- Любителям андеграунда и русского рока.
Организационные детали
- Ограничение по возрасту — 6+.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашего музея.
в среду в 14:30, 15:30 и 18:00, в четверг в 14:30, 15:30, 16:30 и 18:00, в пятницу в 14:30 и 15:30, в субботу в 12:15, 13:30, 15:00, 16:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 12:15, 13:30, 14:00, 15:00 и 18:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|660 ₽
|Пенсионеры
|440 ₽
|Школьники
|440 ₽
|Студенты
|440 ₽
|Дети от 6 до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:30, 15:30 и 18:00, в четверг в 14:30, 15:30, 16:30 и 18:00, в пятницу в 14:30 и 15:30, в субботу в 12:15, 13:30, 15:00, 16:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 12:15, 13:30, 14:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей Битлз — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 23 туристов
Самые душевные и атмосферные экскурсии от нашей команды гидов, увлечённых музыкой и изучающих культуру The Beatles.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 авг 2025
Замечательно!!!! Спасибо огромное! ❤️Интересная экскурсия, очень много интересной и ранее неизвестной мне информации.
В
Винник
24 июл 2025
Были на экскурсии 16 июля 2025 года. заказывали экскурсию заранее через интернет, когда планировали поездку в С. Петербург. Организация экскурсии, все прошло четко. несколько раз было напоминание о времени и
Е
Елена
6 июл 2025
Всё очень понравилось. Узнали много интересного и нового для себя. Придём обязательно ещё раз. Юлия- удивительный рассказчик, хочется слушать информацию из ее уст долго. Всем рекомендуем.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
