Юбилейные выставки часто собирают знаковые работы, но без контекста они остаются просто красивыми картинами.
На экскурсии вы познакомитесь с творчеством Петра Кончаловского: проследите его путь и поймёте, как он работал с цветом и формой.
Особое внимание уделим серии «Сад в цвету» — через неё раскроется один из самых ярких и жизнерадостных периодов художника. Выставка продлится до 14 сентября 2026 года
Описание экскурсии
- Мы изучим около 170 работ Кончаловского: рисунки, акварели, натюрморты, портреты и пейзажи.
- Разберём приёмы художника: композицию, передачу объёма и фактуры.
- Проследим закономерности и направления его творческого пути.
- Поговорим о месте Кончаловского в истории русского искусства, связи с другими художниками, влиянии европейского импрессионизма на его творчество и о неповторимом почерке мастера.
- Детально рассмотрим работы, объединённые темой «Сад в цвету».
- Вы увидите, как автор передавал игру света на листве, трепет лепестков, свежесть утренней росы и насыщенность летних оттенков. Поймёте, почему именно этот период творчества стал одним из самых ярких в его жизни.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость экскурсии. Заранее уточняйте их наличие на выбранные дату и время.
- Можно провести экскурсию для группы до 4 человек. Детали обсудим в переписке.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посетил с друзьями выставку. Вера- эрудированный гид, интересно и емко рассказывает о жизни и творчестве художника, погружая в контекст эпохи. Всем рекомендую!
Были на выставке Кончаловского «Сад в цвету» компанией из 6 человек — очень понравилось. Картины яркие, живые, создают ощущение настоящего лета. Гид рассказывал легко и интересно, слушали с удовольствием. Ушли с тёплым настроением — отличная экскурсия.
прекрасный экскурсовод!
