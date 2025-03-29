Петербург в первой половине 19 века в шутку называли «столицей Германии». Все русские царицы и великие княгини были родом из немецких королевств и княжеств. Немецкие земли были любимым туристическим направлением для образованных знатных людей.
В итоге культурные связи и творческие заимствования прочно соединили родину романтизма с русской творческой средой. Обо всём этом мы поговорим, рассматривая работы Фридриха.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Рассмотрите в деталях шедевры Каспара Давида Фридриха
- Исследуете характерные особенности романтизма в живописи
- Узнаете, что означает выражение «просвещённая монархия»
- Познакомитесь с экспонатами-свидетелями бурной эпохи наполеоновских войн
- Проследите взаимосвязь общественных потрясений эпохи и шедевров живописи, на первый взгляд, никак не отражавших современность
- Увидите образцы романтической живописи, проросшие на российской почве
Разговор о живописи может быть живым и интересным! Делиться своим мнением и образами иногда бывает не менее увлекательно, чем слушать рассказ гида. Обсуждение увиденного (по желанию участников) также входит в программу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в Главном штабе Эрмитажа
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 500 ₽ за чел., билет для гида покупать не нужно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Главном штабе Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1632 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
29 мар 2025
Выставка очень интересная. Получилась отличная, содержательная беседа с Михаилом о романтизме. Михаил замечательно подхватывал и развивал наши мысли по всем возникающим вопросам. Отдельное спасибо Михаилу за организацию самой экскурсии, тк мы приехали в Питер именно ради Фридриха, а экскурсий в Эрмитаже не было. Восторг!
Л
Людмила
5 мар 2025
Спасибо огромное Михаилу за прекрасную экскурсию
