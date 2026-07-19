На экскурсии вы поймёте, как менялся образ женщины в русской культуре в 18-20 веках. Проводниками станут портреты, скульптуры, костюмы, письма и личные вещи героинь. Перед вами оживут судьбы императриц, актрис, художниц и муз великих живописцев.
А ещё вы увидите редкие акварельные пейзажи родной сестры Николая II и узнаете, почему рисование было важной частью воспитания в царской семье.
А ещё вы увидите редкие акварельные пейзажи родной сестры Николая II и узнаете, почему рисование было важной частью воспитания в царской семье.
Описание экскурсии
Женщина — деятель искусств
Этот новый феномен возникает во второй половине 19 века. Актрисы, певицы, художницы, писательницы — обсудим, что стоит за парадными портретами звёзд отечественной культуры.
Смольный институт
Поговорим о первом женском образовательном учреждении России, его основателях, целях и результатах — через судьбы смолянок, личные вещи и произведения искусства из стен этого храма наук.
Женщины-родственницы великих художников
Каково это — жить в семье гения? Что общего в этих судьбах и какие жизненные истории связаны с портретами красавиц, близких живописцам?
Работы сестры Николая II
Впервые в России экспонируются акварельные пейзажи кисти великой княгини Ольги Александровны — родной сестры последнего императора. Вы узнаете, почему детям царской семьи преподавали живопись и каких успехов добивались прилежные ученики.
Организационные детали
- Билеты на выставку приобретаются самостоятельно на официальном сайте музея на время начала экскурсии — 1000 ₽ за взрослого, 600 ₽ льготные. На гида покупать билет не нужно
- Выставка работает до 11 января 2027 года
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Михайловском дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2151 туриста
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
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