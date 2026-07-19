На экскурсии вы поймёте, как менялся образ женщины в русской культуре в 18-20 веках. Проводниками станут портреты, скульптуры, костюмы, письма и личные вещи героинь. Перед вами оживут судьбы императриц, актрис, художниц и муз великих живописцев. А ещё вы увидите редкие акварельные пейзажи родной сестры Николая II и узнаете, почему рисование было важной частью воспитания в царской семье.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от 5800 ₽ за группу

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Описание экскурсии

Женщина — деятель искусств

Этот новый феномен возникает во второй половине 19 века. Актрисы, певицы, художницы, писательницы — обсудим, что стоит за парадными портретами звёзд отечественной культуры.

Смольный институт

Поговорим о первом женском образовательном учреждении России, его основателях, целях и результатах — через судьбы смолянок, личные вещи и произведения искусства из стен этого храма наук.

Женщины-родственницы великих художников

Каково это — жить в семье гения? Что общего в этих судьбах и какие жизненные истории связаны с портретами красавиц, близких живописцам?

Работы сестры Николая II

Впервые в России экспонируются акварельные пейзажи кисти великой княгини Ольги Александровны — родной сестры последнего императора. Вы узнаете, почему детям царской семьи преподавали живопись и каких успехов добивались прилежные ученики.

Организационные детали