Музей Фаберже — это путешествие в мир блеска и роскоши императорской России.
На экскурсии вы увидите шедевры ювелирного искусства, включая редкие пасхальные яйца, и услышите истории царской семьи. Узнаете о любви, дружбе, традициях и трагедиях, которые скрываются за каждым изысканным изделием.
Описание билета
История фирмы Фаберже
- От ювелирной мастерской к мировой славе — путь Карла Густавовича Фаберже к успеху.
- Особенности стиля: уникальные техники, редкие материалы и узнаваемый дизайн.
- Фаберже — официальный поставщик императорского двора: как проходило сотрудничества с царской семьёй.
Коллекция яиц Фаберже
- Императорские пасхальные яйца: создание и неповторимость каждого шедевра.
- Легендарные изделия — «Коронационное», «Ландыши», «Транссибирская магистраль» и другие.
- Секреты и сюрпризы: скрытые механизмы и драгоценные миниатюры внутри.
- Символизм в деталях: значение камней, оттенков и орнаментов.
Другие шедевры Фаберже
- Предметы интерьера: фоторамки, шкатулки, звонки, пресс-папье, созданные в фирменном стиле.
- Ювелирные украшения: броши, серьги, колье и браслеты из драгоценных камней и металлов.
- «Военная серия»: миниатюрные фигурки солдат и офицеров русской армии.
Организационные детали
- Билеты в музей включены в стоимость экскурсии.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 15:00 и 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Фаберже
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 15:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 659 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
26 авг 2025
От всей души благодарим нашего гида Юлию за увлекательный рассказ, который был особенно интересен нашей разновозрастной группе. Музей и его экспозиция (не только изделия Фаберже) оказались поистине великолепными, всем советуем посетить.
