Музей Фаберже: драгоценные истории императорской семьи (билеты включены)

Полюбоваться шедеврами ювелирного искусства и узнать секреты, которые скрываются за каждым из них
Музей Фаберже — это путешествие в мир блеска и роскоши императорской России.

На экскурсии вы увидите шедевры ювелирного искусства, включая редкие пасхальные яйца, и услышите истории царской семьи. Узнаете о любви, дружбе, традициях и трагедиях, которые скрываются за каждым изысканным изделием.
5
1 отзыв
Описание билета

История фирмы Фаберже

  • От ювелирной мастерской к мировой славе — путь Карла Густавовича Фаберже к успеху.
  • Особенности стиля: уникальные техники, редкие материалы и узнаваемый дизайн.
  • Фаберже — официальный поставщик императорского двора: как проходило сотрудничества с царской семьёй.

Коллекция яиц Фаберже

  • Императорские пасхальные яйца: создание и неповторимость каждого шедевра.
  • Легендарные изделия — «Коронационное», «Ландыши», «Транссибирская магистраль» и другие.
  • Секреты и сюрпризы: скрытые механизмы и драгоценные миниатюры внутри.
  • Символизм в деталях: значение камней, оттенков и орнаментов.

Другие шедевры Фаберже

  • Предметы интерьера: фоторамки, шкатулки, звонки, пресс-папье, созданные в фирменном стиле.
  • Ювелирные украшения: броши, серьги, колье и браслеты из драгоценных камней и металлов.
  • «Военная серия»: миниатюрные фигурки солдат и офицеров русской армии.

Организационные детали

  • Билеты в музей включены в стоимость экскурсии.
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 15:00 и 17:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Фаберже
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00, 15:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 659 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
26 авг 2025
От всей души благодарим нашего гида Юлию за увлекательный рассказ, который был особенно интересен нашей разновозрастной группе. Музей и его экспозиция (не только изделия Фаберже) оказались поистине великолепными, всем советуем посетить.
