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Экскурсия в особняк Шрёдера и концерт

Узнать о династии мастеров фортепиано, открыть тайны старинных роялей и насладиться эстетикой дома
На Петроградской набережной находится особняк, обладающий особым флером загадочности. Здесь пел Шаляпин, проводили свои вечера Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Рубинштейн. Все они были друзьями Карла Шрёдера, владельца особняка и фабрики роялей. На экскурсии вы познакомитесь с подлинным убранством дома и судьбой династии немецких мастеров. А после послушаете концерт, наслаждаясь творческой атмосферой «намоленных» стен.
Экскурсия в особняк Шрёдера и концерт
Экскурсия в особняк Шрёдера и концерт
Экскурсия в особняк Шрёдера и концерт

Описание экскурсии

Осматривая великолепную лепнину, роспись потолков и сохранившиеся детали архитектурного убранства, вы перенесетесь в 19 век и почувствуете атмосферу эпохи. Гид расскажет о семье Шрёдеров, которая славилась не только музыкантами, но и выдающимися изобретателями и конструкторами. А отдельное внимание, конечно, будет уделено тернистому пути самого Карла Ивановича, ставшего одним из основателей фортепианного производства в России.

Вы представите, как здесь устраивали вечера именитые деятели искусств позапрошлого века. Прикоснетесь к тайнам старинных роялей. Откроете легенды, что бытуют между актерами разместившихся здесь театров. И узнаете, какие мероприятия проводятся в стенах особняка сегодня.

После экскурсии вас пригласят на концерт или спектакль. Точную афишу вы получите за 2-3 недели до мероприятия.

Программа

  • экскурсия по особняку
  • презентация
  • свободное время
  • концерт или спектакль

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено — все включено в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет руководитель творческой мастерской «Дом Шрёдера» Анастасия

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле особняка Шрёдера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 2907 туристов
Наше сообщество организует невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Экскурсия замечательная! Очень интересно и необычно было послушать про семью и фабрику Шрёдера, про секреты и особенности изготовления роялей. Прекрасный концерт дополнил впечатления. От души рекомендую. И уже рассказала своим друзьям.
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И
Благодарю, всё было отлично! Очень познавательно и очень культурно
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