На Петроградской набережной находится особняк, обладающий особым флером загадочности. Здесь пел Шаляпин, проводили свои вечера Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Рубинштейн. Все они были друзьями Карла Шрёдера, владельца особняка и фабрики роялей. На экскурсии вы познакомитесь с подлинным убранством дома и судьбой династии немецких мастеров. А после послушаете концерт, наслаждаясь творческой атмосферой «намоленных» стен.

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Описание экскурсии

Осматривая великолепную лепнину, роспись потолков и сохранившиеся детали архитектурного убранства, вы перенесетесь в 19 век и почувствуете атмосферу эпохи. Гид расскажет о семье Шрёдеров, которая славилась не только музыкантами, но и выдающимися изобретателями и конструкторами. А отдельное внимание, конечно, будет уделено тернистому пути самого Карла Ивановича, ставшего одним из основателей фортепианного производства в России.

Вы представите, как здесь устраивали вечера именитые деятели искусств позапрошлого века. Прикоснетесь к тайнам старинных роялей. Откроете легенды, что бытуют между актерами разместившихся здесь театров. И узнаете, какие мероприятия проводятся в стенах особняка сегодня.

После экскурсии вас пригласят на концерт или спектакль. Точную афишу вы получите за 2-3 недели до мероприятия.

Программа

экскурсия по особняку

презентация

свободное время

концерт или спектакль

Организационные детали