Осматривая великолепную лепнину, роспись потолков и сохранившиеся детали архитектурного убранства, вы перенесетесь в 19 век и почувствуете атмосферу эпохи. Гид расскажет о семье Шрёдеров, которая славилась не только музыкантами, но и выдающимися изобретателями и конструкторами. А отдельное внимание, конечно, будет уделено тернистому пути самого Карла Ивановича, ставшего одним из основателей фортепианного производства в России.
Вы представите, как здесь устраивали вечера именитые деятели искусств позапрошлого века. Прикоснетесь к тайнам старинных роялей. Откроете легенды, что бытуют между актерами разместившихся здесь театров. И узнаете, какие мероприятия проводятся в стенах особняка сегодня.
После экскурсии вас пригласят на чаепитие и концерт или спектакль. Точную афишу вы получите за 2-3 недели до мероприятия.