Экскурсия в особняк Шрёдера, концерт и чаепитие

Узнать о династии мастеров фортепиано, открыть тайны старинных роялей и насладиться эстетикой дома

На Петроградской набережной находится особняк, обладающий особым флером загадочности. Здесь пел Шаляпин, проводили свои вечера Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Рубинштейн. Все они были друзьями Карла Шрёдера, владельца особняка и фабрики роялей. На экскурсии вы познакомитесь с подлинным убранством дома и судьбой династии немецких мастеров. А после послушаете концерт, наслаждаясь творческой атмосферой «намоленных» стен.
Экскурсия в особняк Шрёдера, концерт и чаепитие
Экскурсия в особняк Шрёдера, концерт и чаепитие
Экскурсия в особняк Шрёдера, концерт и чаепитие
Экскурсия в особняк Шрёдера, концерт и чаепитие
Экскурсия в особняк Шрёдера, концерт и чаепитие
Экскурсия в особняк Шрёдера, концерт и чаепитие
Экскурсия в особняк Шрёдера, концерт и чаепитие
Экскурсия в особняк Шрёдера, концерт и чаепитие
Ближайшие даты:
31
дек
4
янв
7
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Осматривая великолепную лепнину, роспись потолков и сохранившиеся детали архитектурного убранства, вы перенесетесь в 19 век и почувствуете атмосферу эпохи. Гид расскажет о семье Шрёдеров, которая славилась не только музыкантами, но и выдающимися изобретателями и конструкторами. А отдельное внимание, конечно, будет уделено тернистому пути самого Карла Ивановича, ставшего одним из основателей фортепианного производства в России.

Вы представите, как здесь устраивали вечера именитые деятели искусств позапрошлого века. Прикоснетесь к тайнам старинных роялей. Откроете легенды, что бытуют между актерами разместившихся здесь театров. И узнаете, какие мероприятия проводятся в стенах особняка сегодня.

После экскурсии вас пригласят на чаепитие и концерт или спектакль. Точную афишу вы получите за 2-3 недели до мероприятия.

Программа

  • экскурсия по особняку
  • презентация, чай с угощением
  • свободное время
  • концерт или спектакль

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено — все включено в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет руководитель творческой мастерской «Дом Шрёдера» Анастасия

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле особняка Шрёдера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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