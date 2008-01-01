6 отзывов оставили туристы

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Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Большой дворец и каскад.

5
6 отзывов
Наталья Е.
Наталья Е. – Гид из Санкт-Петербурга
На экскурсии 🧭 мы увидим один из самых известных пригородов Петербурга ‒ Петергоф.

Мы посетим Верхний и Нижний парки 🌳 и Большой Петергофский дворец.

Такие богатые интерьеры не встречаются больше нигде в мире.

Также по пути мы посетим дворцово-парковый комплекс Александрия и увидим Константиновский дворец.

Мы будем проезжать мимо Троице-Сергиевой пустыни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Большой дворец и каскад.
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Большой дворец и каскад.
Петергоф является одним из семи чудес России по результатам голосования "7 чудес России" (2008 год).
Петергоф - так назвал Петр Первый свою летнюю резиденцию на южном берегу Финского залива Балтийского моря 🌊. Бывшая резиденция императорского дома Романовых сегодня продолжает свою жизнь как уникальный дворцовый ансамбль, как музей-заповедник. Прекрасные парки 🌳 и сады, величественные дворцы и удивительные фонтаны и каскады прославили это место на весь мир.
Наш путь составляет 40 км. По пути мы сделаем несколько коротких остановок, вспоминая историю 📖 здешних мест: Троице-Сергиева пустынь - мужской монастырь, основан в 1734 году; Константиновский дворец - морская резиденция президента РФ; путевой дворец Петра Первого; памятник "Царская прогулка" - работа скульптора Михаила Шемякина. Будем проезжать Александрию - одну из резиденций российских императоров, которая названа в честь императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая I.
Мы посещаем с экскурсий Большой Петергофский дворец, который насчитывает около 30 залов, в том числе богато украшенные парадные залы, отштукатуренные под мрамор, с расписанными потолками, инкрустированным паркетом и позолоченными стенами ( Парадная лестница, Танцевальный зал, Чесменский зал, кабинет Петра Первого, дубовая лестница, картинный зал, Тронный зал - самое большое помещение дворца, 330 квадратных метров; покои царицы: Диванная, Туалетная, Кабинет и Коронная комнаты. А самыми экзотическими по декору помещениями Петергофского дворца являются Западный и Восточный Китайские кабинеты.
В коллекции собрано около трех с половиной тысяч экспонатов, среди которых живопись и фарфор, ткани и уникальная мебель, а также личные вещи российских правителей.
Мы прогуляемся по территории Нижнего парка. И хотя сейчас фонтаны отключены, а парковая скульптура укрыта от непогоды, мы увидим главный Морской канал, прорытый от дворца до Финского залива. Он был принят за осевую линию планировки паркового ансамбля. От канала в разные стороны отходят аллеи, ведущие к дворцу «Монплезир» и павильону Эрмитаж. Парк выдержан во французском стиле.
Входные билеты 🎫 во дворец не входят в стоимость экскурсии 🧭. Стоимость билетов: взрослый – 450 руб., школьники, студенты, пенсионеры – 300 руб.
Я забираю Вас на своей машине по адресу, который Вы называете. И по окончании экскурсии доставляю вас до места либо оставляю вас в центре города.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Стоимость билетов в Большой Петергофский дворец:
  • взрослые 400 руб., школьники бесплатно
Начало
🚩 По договоренности по вашему адресу в центре города
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Большой дворец и каскад.
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Большой дворец и каскад.
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Большой дворец и каскад.
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Большой дворец и каскад.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Е.
Наталья Е.
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6 отзывов оставили туристы

Наталья Е. проводит ещё 6 экскурсий

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