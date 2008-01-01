6 отзывов оставили туристы

Петергоф является одним из семи чудес России по результатам голосования "7 чудес России" (2008 год).

Петергоф - так назвал Петр Первый свою летнюю резиденцию на южном берегу Финского залива Балтийского моря 🌊. Бывшая резиденция императорского дома Романовых сегодня продолжает свою жизнь как уникальный дворцовый ансамбль, как музей-заповедник. Прекрасные парки 🌳 и сады, величественные дворцы и удивительные фонтаны и каскады прославили это место на весь мир.

Наш путь составляет 40 км. По пути мы сделаем несколько коротких остановок, вспоминая историю 📖 здешних мест: Троице-Сергиева пустынь - мужской монастырь, основан в 1734 году; Константиновский дворец - морская резиденция президента РФ; путевой дворец Петра Первого; памятник "Царская прогулка" - работа скульптора Михаила Шемякина. Будем проезжать Александрию - одну из резиденций российских императоров, которая названа в честь императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая I.

Мы посещаем с экскурсий Большой Петергофский дворец, который насчитывает около 30 залов, в том числе богато украшенные парадные залы, отштукатуренные под мрамор, с расписанными потолками, инкрустированным паркетом и позолоченными стенами ( Парадная лестница, Танцевальный зал, Чесменский зал, кабинет Петра Первого, дубовая лестница, картинный зал, Тронный зал - самое большое помещение дворца, 330 квадратных метров; покои царицы: Диванная, Туалетная, Кабинет и Коронная комнаты. А самыми экзотическими по декору помещениями Петергофского дворца являются Западный и Восточный Китайские кабинеты.

В коллекции собрано около трех с половиной тысяч экспонатов, среди которых живопись и фарфор, ткани и уникальная мебель, а также личные вещи российских правителей.

Мы прогуляемся по территории Нижнего парка. И хотя сейчас фонтаны отключены, а парковая скульптура укрыта от непогоды, мы увидим главный Морской канал, прорытый от дворца до Финского залива. Он был принят за осевую линию планировки паркового ансамбля. От канала в разные стороны отходят аллеи, ведущие к дворцу «Монплезир» и павильону Эрмитаж. Парк выдержан во французском стиле.

Входные билеты 🎫 во дворец не входят в стоимость экскурсии 🧭. Стоимость билетов: взрослый – 450 руб., школьники, студенты, пенсионеры – 300 руб.

Я забираю Вас на своей машине по адресу, который Вы называете. И по окончании экскурсии доставляю вас до места либо оставляю вас в центре города.