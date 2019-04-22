6 отзывов оставили туристы

На экскурсии мы увидим один из самых известных пригородов Петербурга ‒ Петергоф. Мы посетим Верхний и Нижний парки и Большой Петергофский дворец. Такие богатые интерьеры не встречаются больше нигде в мире. Также по пути мы посетим дворцово-парковый комплекс Александрия и увидим Константиновский дворец. Мы будем проезжать мимо Троице-Сергиевой пустыни.
Описание экскурсииПетергоф является одним из семи чудес России по результатам голосования "7 чудес России" (2008 год). Петергоф - так назвал Петр Первый свою летнюю резиденцию на южном берегу Финского залива Балтийского моря. Бывшая резиденция императорского дома Романовых сегодня продолжает свою жизнь как уникальный дворцовый ансамбль, как музей-заповедник. Прекрасные парки и сады, величественные дворцы и удивительные фонтаны и каскады прославили это место на весь мир. Наш путь составляет 40 км. По пути мы сделаем несколько коротких остановок, вспоминая историю здешних мест: Троице-Сергиева пустынь - мужской монастырь, основан в 1734 году; Константиновский дворец - морская резиденция президента РФ; путевой дворец Петра Первого; памятник "Царская прогулка" - работа скульптора Михаила Шемякина. Будем проезжать Александрию - одну из резиденций российских императоров, которая названа в честь императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая I. Мы посещаем с экскурсий Большой Петергофский дворец, который насчитывает около 30 залов, в том числе богато украшенные парадные залы, отштукатуренные под мрамор, с расписанными потолками, инкрустированным паркетом и позолоченными стенами (Парадная лестница, Танцевальный зал, Чесменский зал, кабинет Петра Первого, дубовая лестница, картинный зал, Тронный зал - самое большое помещение дворца,330 квадратных метров; покои царицы: Диванная, Туалетная, Кабинет и Коронная комнаты. А самыми экзотическими по декору помещениями Петергофского дворца являются Западный и Восточный Китайские кабинеты. В коллекции собрано около трех с половиной тысяч экспонатов, среди которых живопись и фарфор, ткани и уникальная мебель, а также личные вещи российских правителей. Мы прогуляемся по территории Нижнего парка. И хотя сейчас фонтаны отключены, а парковая скульптура укрыта от непогоды, мы увидим главный Морской канал, прорытый от дворца до Финского залива. Он был принят за осевую линию планировки паркового ансамбля. От канала в разные стороны отходят аллеи, ведущие к дворцу «Монплезир» и павильону Эрмитаж. Парк выдержан во французском стиле. Входные билеты во дворец не входят в стоимость экскурсии. Стоимость билетов: взрослый – 450 руб., школьники, студенты, пенсионеры – 300 руб. Я забираю Вас на своей машине по адресу, который Вы называете. И по окончании экскурсии доставляю вас до места либо оставляю вас в центре города. Важная информация: Экскурсия по залам дворца в составе группы.
вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт
Что не входит в цену
- Стоимость билетов в Большой Петергофский дворец:
- Взрослые 600 руб., школьники бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности по вашему адресу в центре города
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия по залам дворца в составе группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Все прошло замечательно) Наталья нас заразила своей любовью к этому потрясавшему месту, как Петергф) всем советую обращаться к Наталье, забрала нас из дома, вошла в положение по времени, очень ценит и любит свою работу, а главное людей)) спасибо, теперь буду обращаться только к ней
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Е
Очень интересная, познавательная экскурсия!
Гид Наталья просто молодец! Очень много интересных исторических фактов узнали от нее.
Пять часов пролетели незаметно и познавательно!
Очень всем рекомендую!
Гид Наталья просто молодец! Очень много интересных исторических фактов узнали от нее.
Пять часов пролетели незаметно и познавательно!
Очень всем рекомендую!
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А
Спасибо,милая Наталья. Вы очень эрудированный, заинтересованный и влюблённый в своё дело экскурсовод.
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T
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m
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Г
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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