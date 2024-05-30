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По популярности
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Групповая
9 часов
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по вт., ср., пт., сб. в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса30 мая 2024Замечательная экскурсия и по пути следования в Петергоф и в самом Дворце. Немного не хватило времени погулять по Нижнему саду.
- ТТатьяна30 мая 2024Спасибо. Замечательная экскурсия!!!
- ММария30 мая 2024Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
- ТТаисия30 мая 2024Все супер
- РРожкова30 мая 2024Все понравилось, спасибо!
- ААнастасия29 мая 2024Посетила 25.05.2024 экскурсию, осталась довольна. Автобус комфортный, водитель Олег аккуратно управлял им, так как прилетела в этот же день, разрешил
- ССветлана28 мая 2024Спасибо большое. Прекрасный экскурсовод Ольга Борисовна. Все очень хорошо и четко организовано. Очень интересно. Замечательная экскурсия.
- ННаталия28 мая 2024Всё понравилось. Спасибо.
- ТТатьяна25 мая 2024Отлично организована экскурсия, хороший экскурсовод в пути. В Петергофе тоже все было замечательно, и по дворцам и в парке хорошая
- VVitali4 апреля 2024Автовояж в блистательный Петергоф и легендарный КронштадтОтлично организованная и профессионально проведённая экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Большой дворец (Петергоф)»
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