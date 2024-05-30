Большой дворец (Петергоф) – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Большой дворец (Петергоф)» в Санкт-Петербурге, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3331 отзыв
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700 за человека
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
5.5 часов
433 отзыва
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950 за человека
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
275 отзывов
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
82 отзыва
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по вт., ср., пт., сб. в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    30 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
    Замечательная экскурсия и по пути следования в Петергоф и в самом Дворце. Немного не хватило времени погулять по Нижнему саду.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
    Спасибо. Замечательная экскурсия!!!
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
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    Начну с того, что нас встретили гиды, наш гид была Алёна, она нас везде встречала, сопровождала, всегда была рядом, все хорошо объясняла. Мы отправились на катамаран, неизгладимые впечатления от скорости и комфорта! Обратно возвращались на метеоре, тоже очень классно плюс быстро, в дороге полчаса в одну сторону. Сами экскурсии очень интересные и познавательные, места красивые, исторические. И конечно прекрасные фото на память. Также было достаточно свободного время покушать и пофотографироваться, а кто не хотел, мог поменять билеты обратно на пораньше и уехать. Но таких было мало. Также Алёна провела нам экскурсию по грозами, замечательно рассказывает! Спасибо огромное! Все чётко, здорово!

  • Т
    Таисия
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все супер
  • Р
    Рожкова
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все понравилось, спасибо!
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
    Посетила 25.05.2024 экскурсию, осталась довольна. Автобус комфортный, водитель Олег аккуратно управлял им, так как прилетела в этот же день, разрешил
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    багаж оставить в автобусе в багажном отделении, за что ему большое спасибо. По пути в Петергоф от гида Ольги, узнали много нового и интересного. По приезде в Петергоф экскурсию нам проводила замечательная анастасия, которая отлично владела информацией, была увлечена сама и увлекла нас своими рассказами о Нижнем парке Петергофа, Большом и Малом дворцах. Сам Петергоф безумно понравился, дворцы восхитительны. После экскурсии было около 3 часов свободного времени, можно было неспешно прогуляться, выглянуло солнце и фонтаны стали выглядеть еще более волшебно. Советую с собой брать перекус и воду, на территории парка перекусить можно, но цены несколько отличаются от магазинных. Однозначно рекомендую к посещению!

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
    Спасибо большое. Прекрасный экскурсовод Ольга Борисовна. Все очень хорошо и четко организовано. Очень интересно. Замечательная экскурсия.
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
    Всё понравилось. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
    Отлично организована экскурсия, хороший экскурсовод в пути. В Петергофе тоже все было замечательно, и по дворцам и в парке хорошая
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    экскурсия, интересный рассказ. Достаточно осталось времени (1,5ч)чтобы погулять по парку самостоятельно. Возвращаться в Санкт-Петербург на метеоре понравилось, комфортно и красивые виды! Спасибо за экскурсию

  • V
    Vitali
    4 апреля 2024
    Автовояж в блистательный Петергоф и легендарный Кронштадт
    Отлично организованная и профессионально проведённая экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Большой дворец (Петергоф)»

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  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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