Петергоф: экскурсия по Нижнему парку и Большому Императорскому Дворцу
Давайте отправимся в Петергоф! Вот только гулять по нему мы будем не торопясь.
Осмотрим всё, от шедевров дворцовой архитектуры до фонтанов-шутих и образцов садово-паркового искусства.
Помимо экскурсионной программы, у вас будет время на самостоятельную прогулку по парку и обед с видом на Финский залив.
Осмотрим всё, от шедевров дворцовой архитектуры до фонтанов-шутих и образцов садово-паркового искусства.
Помимо экскурсионной программы, у вас будет время на самостоятельную прогулку по парку и обед с видом на Финский залив.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
13
мая
мая
20
мая
мая
27
мая
мая
31
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Петергоф
- Нижний парк
- Большой Дворец
- Финский залив
- Монплезир
- Эрмитаж
- Самсон
- Разрывающий пасть льва
- Ева
- Адам
- Каскад
- Шахматная гора
- Фнтаны-шутихи
- Екатерининский корпус (после реставрации)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Максимальная программа в Петергофе – без спешки, полноценно увидеть шедевры архитектуры, садово-паркового искусства и фонтанного дела.
Весь день в Петергофе – это удивительный мир инженерного и садового искусства, архитектурные шедевры в сопровождении профессиональных лицензированных гидов. У вас будет и свободное время для осмотра особенно понравившегося, обеда с видом на Финский залив или посещения фонтанов-шутих.
Фонаны Нижнего парка, Большой дворец с экскурсией, малый дворец.
Программа:
- 9.00 Выезд из Санкт-Петербурга (пл. Искусств, д 3, ст. м. Невский пр.) и трассовая экскурсия по исторической Петергофской дороге.
- 10 -15.30 Экскурсия с профессиональными лицензированными гидами по Нижнему парку, интерьерная экскурсия по Большому Императорскому Дворцу, экскурсия малому дворцу.
- 15.30-17.30 свободное время и время на обед. Отличная возможность еще раз увидеть понравившиеся места, выйти на берег Финского залива или перекусить с неповторимым видом на Русский Версаль.
- 19.00 Прибытие в Санкт -Петербург.
июнь-июль: вт, сб, август - вт, ср, сб октябрь: сб
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Путевая экскурсия от нашего гида (“Путешествие по Петергофской дороге”) - прогулка- экскурсия по Нижнему парку
- Экскурсия по Большому Императорскому дворцу, экскурсия по малому дворцу Петергофа
- Билет в Большой Дворец
- Билет в Нижний парк
- Билет в Малый Дворец
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Искусств, 3Завершение: СТ.М. Невский пр
- Когда и сколько длится?
- Когда: июнь-июль: вт, сб, август - вт, ср, сб октябрь: сбЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- За день придёт смс с именем, телеф. гида, номером автобуса, временем и местом отправления
- Если в 19:00 нет смс, перезвоните на 8812389-44-32. Накануне поездок мы работаем до 21:00
- По форме одежды — удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик
- Обратите внимание, что объекты показа могут меняться местами
- Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
- При себе нужно иметь паспорт и льготные документы при их наличии, маски
- При постепенном снятии ограничений, обращайте внимание на объекты доступны для посещения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 92 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
15 окт 2022
А
Андрей Веселин
14 окт 2022
А
Анна Кузьмина
5 окт 2022
Хорошая программа,всë прошло на одном дыхании. Хороший, комфортабельный автобус. Отдельное спасибо нашему гиду, отработала отлично.
А
Анастасия Комарова
21 сен 2022
Очень долго стояли в очередях. Постоянно строили по парам, как в школе(
Г
Гульзира Давлитова
20 сен 2022
Экскурсовод хороший, очень понравилось и место и рассказы. Снимаю одну звезду за то, что свободного времени слишком много, три часа в холоде ходить очень тяжело. Маленькие кафешки слишком дорогие, некуда зайти, если замерзнешь.
В
Виктор Кутявин
19 сен 2022
Ю
Юля Решетняк
18 сен 2022
К
Кристина Фрейзер
15 сен 2022
Н
Николай Дмитриевич Агафонов
14 сен 2022
Понравилось все. Времени хватило и на самостоятельный осмотр и перекусить. С гидами тоже повезло.
М
Маргарита Клыкова
14 сен 2022
Экскурсовод Анна, водитель Дмитрий. Рассказ по пути в петергоф о проезжаемых местах очень интересный (пару пометок себе сделала, куда сходить), прада так неспешно - уже проехали, но только начали рассказывать. Не объяснили про вход и получение оборудования для экскурсии, все разбрелись по туалетам на входе, кто прошёл вперёд - потерялся и навыслушивал от местных работниц.
Ещё павильон Эрмитаж закрыт больше года. С августа 2021 по август 2023. Исправьте в описании, пожалуйста.
Ещё павильон Эрмитаж закрыт больше года. С августа 2021 по август 2023. Исправьте в описании, пожалуйста.
А
Александр
14 сен 2022
Н
Нина Дорофеева
14 сен 2022
Эта экскурсия для тех, кто никуда не спешит. Чтобы увидеть всё великолепие Питергофа надо настроится на продолжительную ходьбу. Времени хватит. Лучше запастись перекусом. Экскурсоводы Анна и Екатерина выше всяких похвал. Спасибо им огромное!
Г
Горюнова Наталья Васильевна
14 сен 2022
Понравилось,что было время самостоятельно осмотреть парк.
Г
Геннадий Зимин
13 сен 2022
Замечательная экскурсия, на которую обязательно надо попасть. Великолепен дворец, прекрасны фонтаны и их такое разнообразие, что вряд ли где еще увидишь такое, экскурсия занимает 10 часов, но они пролетают практически незаметно, свободного времени предостаточно. Экскурсоводы все замечательные, не встречал в Питере ни одного скучного и не любящего свою работу.
Е
Екатерина Топунова
12 сен 2022
Ещё 77 отзывов
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