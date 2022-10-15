Петергоф без спешки: Большой Дворец, парк, Малый дворец

Петергоф: экскурсия по Нижнему парку и Большому Императорскому Дворцу

4.8
92 отзыва
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Давайте отправимся в Петергоф! Вот только гулять по нему мы будем не торопясь.

Осмотрим всё, от шедевров дворцовой архитектуры до фонтанов-шутих и образцов садово-паркового искусства.

Помимо экскурсионной программы, у вас будет время на самостоятельную прогулку по парку и обед с видом на Финский залив.
Петергоф без спешки: Большой Дворец, парк, Малый дворец
Петергоф без спешки: Большой Дворец, парк, Малый дворец
Петергоф без спешки: Большой Дворец, парк, Малый дворец
Петергоф без спешки: Большой Дворец, парк, Малый дворец
Петергоф без спешки: Большой Дворец, парк, Малый дворец
Петергоф без спешки: Большой Дворец, парк, Малый дворец
Петергоф без спешки: Большой Дворец, парк, Малый дворец
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
31
мая
1
июн
2
июн
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Что вас ожидает:

  • Петергоф
  • Нижний парк
  • Большой Дворец
  • Финский залив
  • Монплезир
  • Эрмитаж
  • Самсон
  • Разрывающий пасть льва
  • Ева
  • Адам
  • Каскад
  • Шахматная гора
  • Фнтаны-шутихи
  • Екатерининский корпус (после реставрации)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Максимальная программа в Петергофе – без спешки, полноценно увидеть шедевры архитектуры, садово-паркового искусства и фонтанного дела.
Весь день в Петергофе – это удивительный мир инженерного и садового искусства, архитектурные шедевры в сопровождении профессиональных лицензированных гидов. У вас будет и свободное время для осмотра особенно понравившегося, обеда с видом на Финский залив или посещения фонтанов-шутих.
Фонаны Нижнего парка, Большой дворец с экскурсией, малый дворец.

Программа:

  • 9.00 Выезд из Санкт-Петербурга (пл. Искусств, д 3, ст. м. Невский пр.) и трассовая экскурсия по исторической Петергофской дороге.
  • 10 -15.30 Экскурсия с профессиональными лицензированными гидами по Нижнему парку, интерьерная экскурсия по Большому Императорскому Дворцу, экскурсия малому дворцу.
  • 15.30-17.30 свободное время и время на обед. Отличная возможность еще раз увидеть понравившиеся места, выйти на берег Финского залива или перекусить с неповторимым видом на Русский Версаль.
  • 19.00 Прибытие в Санкт -Петербург.

июнь-июль: вт, сб, август - вт, ср, сб октябрь: сб

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Путевая экскурсия от нашего гида (“Путешествие по Петергофской дороге”) - прогулка- экскурсия по Нижнему парку
  • Экскурсия по Большому Императорскому дворцу, экскурсия по малому дворцу Петергофа
  • Билет в Большой Дворец
  • Билет в Нижний парк
  • Билет в Малый Дворец
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Искусств, 3
Завершение: СТ.М. Невский пр
Когда и сколько длится?
Когда: июнь-июль: вт, сб, август - вт, ср, сб октябрь: сб
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • За день придёт смс с именем, телеф. гида, номером автобуса, временем и местом отправления
  • Если в 19:00 нет смс, перезвоните на 8812389-44-32. Накануне поездок мы работаем до 21:00
  • По форме одежды — удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик
  • Обратите внимание, что объекты показа могут меняться местами
  • Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
  • При себе нужно иметь паспорт и льготные документы при их наличии, маски
  • При постепенном снятии ограничений, обращайте внимание на объекты доступны для посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 92 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
12
3
2
2
1
1
Л
15 окт 2022
А
14 окт 2022
А
5 окт 2022
Хорошая программа,всë прошло на одном дыхании. Хороший, комфортабельный автобус. Отдельное спасибо нашему гиду, отработала отлично.
А
21 сен 2022
Очень долго стояли в очередях. Постоянно строили по парам, как в школе(
Г
20 сен 2022
Экскурсовод хороший, очень понравилось и место и рассказы. Снимаю одну звезду за то, что свободного времени слишком много, три часа в холоде ходить очень тяжело. Маленькие кафешки слишком дорогие, некуда зайти, если замерзнешь.
В
19 сен 2022
Ю
18 сен 2022
К
15 сен 2022
Н
14 сен 2022
Понравилось все. Времени хватило и на самостоятельный осмотр и перекусить. С гидами тоже повезло.
М
14 сен 2022
Экскурсовод Анна, водитель Дмитрий. Рассказ по пути в петергоф о проезжаемых местах очень интересный (пару пометок себе сделала, куда сходить), прада так неспешно - уже проехали, но только начали рассказывать. Не объяснили про вход и получение оборудования для экскурсии, все разбрелись по туалетам на входе, кто прошёл вперёд - потерялся и навыслушивал от местных работниц.
Ещё павильон Эрмитаж закрыт больше года. С августа 2021 по август 2023. Исправьте в описании, пожалуйста.
А
14 сен 2022
Н
14 сен 2022
Эта экскурсия для тех, кто никуда не спешит. Чтобы увидеть всё великолепие Питергофа надо настроится на продолжительную ходьбу. Времени хватит. Лучше запастись перекусом. Экскурсоводы Анна и Екатерина выше всяких похвал. Спасибо им огромное!
Г
14 сен 2022
Понравилось,что было время самостоятельно осмотреть парк.
Г
13 сен 2022
Замечательная экскурсия, на которую обязательно надо попасть. Великолепен дворец, прекрасны фонтаны и их такое разнообразие, что вряд ли где еще увидишь такое, экскурсия занимает 10 часов, но они пролетают практически незаметно, свободного времени предостаточно. Экскурсоводы все замечательные, не встречал в Питере ни одного скучного и не любящего свою работу.
Е
12 сен 2022
Ещё 77 отзывов

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