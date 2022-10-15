Экскурсовод Анна, водитель Дмитрий. Рассказ по пути в петергоф о проезжаемых местах очень интересный (пару пометок себе сделала, куда сходить), прада так неспешно - уже проехали, но только начали рассказывать. Не объяснили про вход и получение оборудования для экскурсии, все разбрелись по туалетам на входе, кто прошёл вперёд - потерялся и навыслушивал от местных работниц.

Ещё павильон Эрмитаж закрыт больше года. С августа 2021 по август 2023. Исправьте в описании, пожалуйста.