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Экскурсия в Петергоф: парк, фонтаны

3.8
26 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Побывать в Петербурге и не посетить Петродворец невозможно.

Это один из самых популярных пригородов для туристов всего мира.

Петергоф сегодня – это вновь обретенная красота после долгой и кропотливой работы реставраторов, узорчатые цветники, парковые павильоны и фонтаны, великолепный Большой дворец.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Экскурсия в Петергоф: парк, фонтаны
Экскурсия в Петергоф: парк, фонтаны

Что вы увидите

  • Фонтаны нижнего парка
Вы прогуляетесь 👣 по Нижнему парку, расположившемуся на берегу Финского залива (площадь около 102 гектаров). Образцом для построения Нижнего парка была выбрана загородная резиденция Людовика XIV в Версале. Вам расскажут о знаменитых фонтанах, скульптурных группах, которые символизируют величие России в честь её победы в Северной войне. Более 150 фонтанов и водных каскадов украшают композицию парка. Крупнейшее фонтанное сооружение в мире и визитная карточка Петергофа — Большой каскад — 3 водопадные лестницы, 64 фонтана ⛲, 255 скульптур и барельефов на античные темы. Особенностью большого каскада является фонтан Самсон, который установили в 1735 году уже после смерти царя Петра I.
Входные билеты 🎫 в парк 🌳 входят в стоимость экскурсии!
Экскурсия начнется во время отправления из центра Петербурга. В Петергофе вы посмотрите парк и фонтаны. Прогулка по парку будет для вас увлекательным и приятным занятием. Вы узнаете исторические факты, удивительные легенды о фонтанах и о людях, которые когда-то их создавали и прогуливались по этим же дорожкам!
Площадь всего парка составляет 120 гектаров. Он построен по образу и подобию загородной резиденции Людовика XIV в Версале. Более 150 фонтанов и водных каскадов украшают композицию парка. Крупнейшее фонтанное сооружение в мире и визитная карточка Петергофа — Большой каскад — 3 водопадные лестницы, 64 фонтана, 255 скульптур и барельефов на античные темы. Особенностью большого каскада является фонтан Самсон, который установили в 1735 году уже после смерти царя Петра I.
Уверены, экскурсия ⛳ в Петергоф — понравится вам и вашим детям!
Что входит
  • экскурсия по трассе
  • входные билеты в парк
  • прогулка по Нижнему парку
  • осмотр знаменитых фонтанов
  • транспортное обслуживание.
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Думская улица, д. 2, киоск Турсервис
Место завершения
🏁 Думская ул.2
Экскурсия в Петергоф: парк, фонтаны
Экскурсия в Петергоф: парк, фонтаны
Экскурсия в Петергоф: парк, фонтаны
Экскурсия в Петергоф: парк, фонтаны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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26 отзывов оставили туристы

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