Вы прогуляетесь 👣 по Нижнему парку, расположившемуся на берегу Финского залива (площадь около 102 гектаров). Образцом для построения Нижнего парка была выбрана загородная резиденция Людовика XIV в Версале. Вам расскажут о знаменитых фонтанах, скульптурных группах, которые символизируют величие России в честь её победы в Северной войне. Более 150 фонтанов и водных каскадов украшают композицию парка. Крупнейшее фонтанное сооружение в мире и визитная карточка Петергофа — Большой каскад — 3 водопадные лестницы, 64 фонтана ⛲, 255 скульптур и барельефов на античные темы. Особенностью большого каскада является фонтан Самсон, который установили в 1735 году уже после смерти царя Петра I.

Входные билеты 🎫 в парк 🌳 входят в стоимость экскурсии!

Экскурсия начнется во время отправления из центра Петербурга. В Петергофе вы посмотрите парк и фонтаны. Прогулка по парку будет для вас увлекательным и приятным занятием. Вы узнаете исторические факты, удивительные легенды о фонтанах и о людях, которые когда-то их создавали и прогуливались по этим же дорожкам!

Площадь всего парка составляет 120 гектаров. Он построен по образу и подобию загородной резиденции Людовика XIV в Версале. Более 150 фонтанов и водных каскадов украшают композицию парка. Крупнейшее фонтанное сооружение в мире и визитная карточка Петергофа — Большой каскад — 3 водопадные лестницы, 64 фонтана, 255 скульптур и барельефов на античные темы. Особенностью большого каскада является фонтан Самсон, который установили в 1735 году уже после смерти царя Петра I.

Уверены, экскурсия ⛳ в Петергоф — понравится вам и вашим детям!