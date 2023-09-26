В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле

Индивидуальная экскурсия в Петергоф: от Санкт-Петербурга до фонтанов Петергофа

5
3 отзыва
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Приглашаем вас в полное ярких впечатлений путешествие на комфортабельном автомобиле.

В сопровождении профессионального гида вы отправитесь в то место, которое хотя бы раз в жизни должен увидеть каждый – в самую знаменитую загородную резиденцию русских императоров – «Столицу фонтанов», созданную по подобию Версаля.

В пути мы расскажем вам интересные факты о Петербурге и Петергофе, а по прибытии в это уникальное место отправимся на неспешную прогулку, в ходе которой вы сможете насладиться прекрасными видами на аллеи, фонтаны и знаменитые архитектурные шедевры.
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Петергоф
  • Большой Петергофский дворец
  • Нижний парк
  • Большой каскад, фонтан Самсон
  • Фонтаны Адам и Ева
  • Львиный каскад
  • Каскад «Золотая гора»
  • Дворец Марли
  • Виды на Финский залив
  • Павильон Эрмитаж
  • Дворец Монплезир
  • Фонтан «Пирамида»
  • Каскад «Шахматная гора»
  • Фонтаны-шутихи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Нижний парк

Вы прогуляетесь по тенистым аллеям Нижнего парка, насладитесь красотой и величием его многочисленных восхитительных фонтанов, каскадов и прекрасных скульптур, а также веселыми брызгами и сюрпризами фонтанов-шутих.

Большой Петергофский дворец и «малые» дворцы

Сможете посетить Большой петергофский дворец или, по желанию, вместо него можно организовать посещение «Малых дворцов»:

  • Монплезир – любимый дворец Петра I, окна его смотрят прямо на Финский залив;
  • Эрмитаж, где находится уникальный подъёмный стол;
  • Марли, в котором сохранилось множество подлинных вещей, принадлежащих Петру I.
  • Морская терраса.
  • На морской террасе вы подышите свежим воздухом Финского залива, чудесные виды на него надолго останутся в памяти. В хорошую погоду полюбуетесь на купол Кронштадтского морского собора, а также на Петербург в его северной части и на Лахта-центр – самый большой небоскреб Европы.
  • Об истории.
  • Помимо обзора уникальных достопримечательностей вы услышите много интересных историй о строительстве Петергофа, об обитателях дворца – об императорах и императрицах, об играх престолов по-русски, впечатлитесь богатой историей Петергофа и масштабом личности основателя Петергофа – Петра I.

Организационные детали:

  • Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь. Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем.
  • Обратный путь можно проделать и на метеоре, примерно через 40 минут вы окажитесь в центре Санкт-Петербурга.
  • Билеты в парк и в Большой петергофский дворец приобретаются отдельно.
В летнее время путешественники получают громадное удовольствие именно от прогулки по парку и, возможно, от небольшой экскурсии в одном из «малых» дворцов Петергофа. Если вы хотите посетить Большой дворец, обратите внимание на следующую информацию:
  • продажа билетов начинается за 14 дней до даты посещения и, по истечении этого срока, закрывается. Поэтому, желательно эту дату не пропустить и купить билеты заранее, онлайн. Можно будет купить билеты и в день посещения Петергофа, но в порядке живой очереди (очередь может быть достаточно большой);
  • посещение дворца проводится экскурсоводом дворца в составе экскурсионной группы (до 15 человек). Ваш гид будет встречать вас у выхода из дворца.
  • При этом, билеты в Нижний парк купить онлайн достаточно легко, период их покупки довольно большой.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше – потребуется доплата за минивэн или автобус
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит
  • Обед (по желанию)
  • Билеты в парк (в том числе для гида 600 руб. /взрослый 100 руб. /школьный)
  • Билеты во дворец (только для гостей, желательно бронировать заранее 600 руб. /взрослый 450 руб. /учащиеся от 14 до 18 лет 300 руб. / учащиеся от 7 до 14 лет (с экскурсией))
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь. Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем.
  • Обратный путь можно проделать и на метеоре, примерно через 40 минут вы окажитесь в центре Санкт-Петербурга.
  • Билеты в парк и в Большой петергофский дворец приобретаются отдельно.
  • В летнее время путешественники получают громадное удовольствие именно от прогулки по парку и, возможно, от небольшой экскурсии в одном из «малых» дворцов Петергофа. Если вы хотите посетить Большой дворец, обратите внимание на следующую информацию:
  • Продажа билетов начинается за 14 дней до даты посещения и, по истечении этого срока, закрывается. Поэтому, желательно эту дату не пропустить и купить билеты заранее, онлайн. Можно будет купить билеты и в день посещения Петергофа, но в порядке живой очереди (очередь может быть достаточно большой)
  • Посещение дворца проводится экскурсоводом дворца в составе экскурсионной группы (до 15 человек). Ваш гид будет встречать вас у выхода из дворца.
  • При этом, билеты в Нижний парк купить онлайн достаточно легко, период их покупки довольно большой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
A
26 сен 2023
О
11 сен 2023
Прекрасный парк и дворец. Очень интересная экскурсия от супер знающего экскурсовода. Большое спасибо Алёне.
А
4 сен 2023
Дарили родителям на день рождения Мамы экскурсию. Спасибо огромное Елене! Профессионал своего дела. Родители остались под впечатлением от экскурсии и от профессионализма самой Елены!
Обязательно обратимся еще раз!

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