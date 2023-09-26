Нижний парк

Вы прогуляетесь по тенистым аллеям Нижнего парка, насладитесь красотой и величием его многочисленных восхитительных фонтанов, каскадов и прекрасных скульптур, а также веселыми брызгами и сюрпризами фонтанов-шутих.

Большой Петергофский дворец и «малые» дворцы

Сможете посетить Большой петергофский дворец или, по желанию, вместо него можно организовать посещение «Малых дворцов»:

Монплезир – любимый дворец Петра I, окна его смотрят прямо на Финский залив;

Эрмитаж, где находится уникальный подъёмный стол;

Марли, в котором сохранилось множество подлинных вещей, принадлежащих Петру I.

Морская терраса.

На морской террасе вы подышите свежим воздухом Финского залива, чудесные виды на него надолго останутся в памяти. В хорошую погоду полюбуетесь на купол Кронштадтского морского собора, а также на Петербург в его северной части и на Лахта-центр – самый большой небоскреб Европы.

Об истории.

Помимо обзора уникальных достопримечательностей вы услышите много интересных историй о строительстве Петергофа, об обитателях дворца – об императорах и императрицах, об играх престолов по-русски, впечатлитесь богатой историей Петергофа и масштабом личности основателя Петергофа – Петра I.

Организационные детали:

Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь. Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем.

Обратный путь можно проделать и на метеоре, примерно через 40 минут вы окажитесь в центре Санкт-Петербурга.

Билеты в парк и в Большой петергофский дворец приобретаются отдельно.

В летнее время путешественники получают громадное удовольствие именно от прогулки по парку и, возможно, от небольшой экскурсии в одном из «малых» дворцов Петергофа. Если вы хотите посетить Большой дворец, обратите внимание на следующую информацию: