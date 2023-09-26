Индивидуальная экскурсия в Петергоф: от Санкт-Петербурга до фонтанов Петергофа
Приглашаем вас в полное ярких впечатлений путешествие на комфортабельном автомобиле.
В сопровождении профессионального гида вы отправитесь в то место, которое хотя бы раз в жизни должен увидеть каждый – в самую знаменитую загородную резиденцию русских императоров – «Столицу фонтанов», созданную по подобию Версаля.
В пути мы расскажем вам интересные факты о Петербурге и Петергофе, а по прибытии в это уникальное место отправимся на неспешную прогулку, в ходе которой вы сможете насладиться прекрасными видами на аллеи, фонтаны и знаменитые архитектурные шедевры.
В сопровождении профессионального гида вы отправитесь в то место, которое хотя бы раз в жизни должен увидеть каждый – в самую знаменитую загородную резиденцию русских императоров – «Столицу фонтанов», созданную по подобию Версаля.
В пути мы расскажем вам интересные факты о Петербурге и Петергофе, а по прибытии в это уникальное место отправимся на неспешную прогулку, в ходе которой вы сможете насладиться прекрасными видами на аллеи, фонтаны и знаменитые архитектурные шедевры.
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:
- Петергоф
- Большой Петергофский дворец
- Нижний парк
- Большой каскад, фонтан Самсон
- Фонтаны Адам и Ева
- Львиный каскад
- Каскад «Золотая гора»
- Дворец Марли
- Виды на Финский залив
- Павильон Эрмитаж
- Дворец Монплезир
- Фонтан «Пирамида»
- Каскад «Шахматная гора»
- Фонтаны-шутихи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Нижний парк
Вы прогуляетесь по тенистым аллеям Нижнего парка, насладитесь красотой и величием его многочисленных восхитительных фонтанов, каскадов и прекрасных скульптур, а также веселыми брызгами и сюрпризами фонтанов-шутих.
Большой Петергофский дворец и «малые» дворцы
Сможете посетить Большой петергофский дворец или, по желанию, вместо него можно организовать посещение «Малых дворцов»:
- Монплезир – любимый дворец Петра I, окна его смотрят прямо на Финский залив;
- Эрмитаж, где находится уникальный подъёмный стол;
- Марли, в котором сохранилось множество подлинных вещей, принадлежащих Петру I.
- Морская терраса.
- На морской террасе вы подышите свежим воздухом Финского залива, чудесные виды на него надолго останутся в памяти. В хорошую погоду полюбуетесь на купол Кронштадтского морского собора, а также на Петербург в его северной части и на Лахта-центр – самый большой небоскреб Европы.
- Об истории.
- Помимо обзора уникальных достопримечательностей вы услышите много интересных историй о строительстве Петергофа, об обитателях дворца – об императорах и императрицах, об играх престолов по-русски, впечатлитесь богатой историей Петергофа и масштабом личности основателя Петергофа – Петра I.
Организационные детали:
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь. Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем.
- Обратный путь можно проделать и на метеоре, примерно через 40 минут вы окажитесь в центре Санкт-Петербурга.
- Билеты в парк и в Большой петергофский дворец приобретаются отдельно.
В летнее время путешественники получают громадное удовольствие именно от прогулки по парку и, возможно, от небольшой экскурсии в одном из «малых» дворцов Петергофа. Если вы хотите посетить Большой дворец, обратите внимание на следующую информацию:
- продажа билетов начинается за 14 дней до даты посещения и, по истечении этого срока, закрывается. Поэтому, желательно эту дату не пропустить и купить билеты заранее, онлайн. Можно будет купить билеты и в день посещения Петергофа, но в порядке живой очереди (очередь может быть достаточно большой);
- посещение дворца проводится экскурсоводом дворца в составе экскурсионной группы (до 15 человек). Ваш гид будет встречать вас у выхода из дворца.
- При этом, билеты в Нижний парк купить онлайн достаточно легко, период их покупки довольно большой.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше – потребуется доплата за минивэн или автобус
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
- Что не входит
- Обед (по желанию)
- Билеты в парк (в том числе для гида 600 руб. /взрослый 100 руб. /школьный)
- Билеты во дворец (только для гостей, желательно бронировать заранее 600 руб. /взрослый 450 руб. /учащиеся от 14 до 18 лет 300 руб. / учащиеся от 7 до 14 лет (с экскурсией))
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь. Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем.
- Обратный путь можно проделать и на метеоре, примерно через 40 минут вы окажитесь в центре Санкт-Петербурга.
- Билеты в парк и в Большой петергофский дворец приобретаются отдельно.
- В летнее время путешественники получают громадное удовольствие именно от прогулки по парку и, возможно, от небольшой экскурсии в одном из «малых» дворцов Петергофа. Если вы хотите посетить Большой дворец, обратите внимание на следующую информацию:
- Продажа билетов начинается за 14 дней до даты посещения и, по истечении этого срока, закрывается. Поэтому, желательно эту дату не пропустить и купить билеты заранее, онлайн. Можно будет купить билеты и в день посещения Петергофа, но в порядке живой очереди (очередь может быть достаточно большой)
- Посещение дворца проводится экскурсоводом дворца в составе экскурсионной группы (до 15 человек). Ваш гид будет встречать вас у выхода из дворца.
- При этом, билеты в Нижний парк купить онлайн достаточно легко, период их покупки довольно большой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Antonenkova_e
26 сен 2023
О
Олег
11 сен 2023
Прекрасный парк и дворец. Очень интересная экскурсия от супер знающего экскурсовода. Большое спасибо Алёне.
А
Анастасия
4 сен 2023
Дарили родителям на день рождения Мамы экскурсию. Спасибо огромное Елене! Профессионал своего дела. Родители остались под впечатлением от экскурсии и от профессионализма самой Елены!
Обязательно обратимся еще раз!
Обязательно обратимся еще раз!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании