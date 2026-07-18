Фонтаны Петергофа — не просто эффектное украшение, а его душа — певучая и радостная! Они словно излучают жизненную энергию — и не случайно уже 300 лет люди приезжают сюда любоваться игрой воды, которая взлетает ввысь и осыпается на каменные чаши серебряным дождём. Приглашаем и вас прогуляться по Нижнему парку и познакомиться с шедевром фонтанного искусства.

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Описание экскурсии

Из Петербурга мы поедем по старой Петергофской дороге, которой когда-то пользовался Пётр I. Император позаботился, чтобы путь к резиденции из столицы поражал великолепием. На фоне живописных ландшафтов южного побережья Финского залива вы увидите сохранившиеся усадьбы петербургской знати.

Мы прогуляемся по прямым аллеям Нижнего парка — среди роскошных дворцов, разнообразных скульптур, великолепных фонтанов и затейливых клумб. Вы узнаете историю создания знаменитого ансамбля и секреты работы его уникальной фонтанной системы.

Большой каскад — главный шедевр Петергофа с золочёными скульптурами и десятками водных струй.

Фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва» — символ победы России в Северной войне.

Каскад «Шахматная гора» и Монплезир — любимые уголки Петра I, где сохраняется атмосфера дворцового Петергофа.

Примерный тайминг

10:50 — сбор группы в центре Петербурга

11:00 — отправление в Петергоф

12:30–12:50 — вход в Нижний парк

13:30 — свободное время в парке

16:30–18:00 — возвращение в Петербург

Организационные детали