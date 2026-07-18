Прогуляться по Нижнему парку и увидеть знаменитые каскады и фонтаны императорской резиденции
Фонтаны Петергофа — не просто эффектное украшение, а его душа — певучая и радостная! Они словно излучают жизненную энергию — и не случайно уже 300 лет люди приезжают сюда любоваться игрой воды, которая взлетает ввысь и осыпается на каменные чаши серебряным дождём. Приглашаем и вас прогуляться по Нижнему парку и познакомиться с шедевром фонтанного искусства.
Описание экскурсии
Из Петербурга мы поедем по старой Петергофской дороге, которой когда-то пользовался Пётр I. Император позаботился, чтобы путь к резиденции из столицы поражал великолепием. На фоне живописных ландшафтов южного побережья Финского залива вы увидите сохранившиеся усадьбы петербургской знати.
Мы прогуляемся по прямым аллеям Нижнего парка — среди роскошных дворцов, разнообразных скульптур, великолепных фонтанов и затейливых клумб. Вы узнаете историю создания знаменитого ансамбля и секреты работы его уникальной фонтанной системы.
Большой каскад — главный шедевр Петергофа с золочёными скульптурами и десятками водных струй.
Фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва» — символ победы России в Северной войне.
Каскад «Шахматная гора» и Монплезир — любимые уголки Петра I, где сохраняется атмосфера дворцового Петергофа.
Примерный тайминг
10:50 — сбор группы в центре Петербурга 11:00 — отправление в Петергоф 12:30–12:50 — вход в Нижний парк 13:30 — свободное время в парке 16:30–18:00 — возвращение в Петербург
Организационные детали
После прогулки при желании можно вернуться в Санкт-Петербург на скоростном метеоре или катамаране (40–45 мин). Ориентировочная стоимость — 1900 ₽ за чел., есть льготы.
С вами будет гид из нашей команды или местный гид Петергофа
ежедневно в 11:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
3200 ₽
Дети до 7 лет
1500 ₽
Пенсионеры
3100 ₽
Школьники
2500 ₽
Иностранные граждане
4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5700 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице!
Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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