В Петергоф на фонтаны стремятся все гости Санкт-Петербурга. Пожалуй, это самый известный из всех петербургских пригородов, спорящий с самим Версалем. Великолепие фонтанов Нижнего парка завораживает, впечатляет. Петергоф - единственная в мире императорская резиденция, расположенная на берегу моря.

В пути до Петергофа вас ждёт рассказ о встретившихся достопримечательностях.

Наш "русский Версаль" ничем не уступает французскому аналогу, а во многом его превосходит. Взять хотя бы то, что фонтаны в Петергофе работают с утра до вечера без выходных (с перерывом на зиму). А во французском парке - по два часа только на выходных.

Петергоф, пожалуй, лучшее место, где наглядно передаётся дух петровской эпохи. Здесь создавался регулярный парк голландского типа, типичный для стиля барокко. Его планировку разрабатывал лично Пётр I. Если бы император посетил Петергоф в наше время, он многое бы узнал. Потому именно здесь мы подробно рассказываем о Петре I, о событиях начала XVIII века.

Но Петергоф - это не только Пётр I. Изменения в его ансамбль были внесены при Александре I и Николае I. Но они не изменили характер парка, а только добавили ему многогранности.

В Петергофе я начну экскурсию с рассказа о Большом Петергофском дворце. Продолжу её знакомством с Большим каскадом и фонтаном Самсон. Это "визитная карточка" Петергофа. Со смотровой площадки у дворца лучше всего видна центральная часть парка. Здесь я рассказываю о парке в целом, его структуре и планировке.

Прогулку по Нижнему парку начнём с его западной части. Условно, это женская часть парка, что отмечено фонтаном Ева и дворцом Марли, задуманным как гостевой домик. По пути к нему встретим каскады Львиный и Золотая гора. Марли и Марлинский пруд отгорожены от берега Финского залива искусственной насыпью. Поднимемся на неё и увидим то, к чему стремился Пётр I - Балтийское море. Отсюда в хорошую погоду виден Петербург и Кронштадт.

Прогулка вдоль берега залива выведет нас к павильону Эрмитаж. Это первая подобная постройка. Лишь позже Эрмитажи появятся в Царском Селе и Петербурге.

Восточная часть парка - мужская территория. Это закреплено фонтаном "Адам", памятником Петру I, дворцом Монплезир. Пожалуй, именно Монплезир был самым любимым местом Петра I на всей земле. Находясь здесь, в своём кабинете, он наглядно видел результат своего правления - выход России к морю. Именно этот дворец в голландском стиле соответствовал личным вкусам первого российского императора.

Рядом с Монплезиром нам встретятся фонтаны-шутихи. От серьёзных тем здесь легко перейти к теме юмора и развлечений начала XVIII века. А дальше - фонтан Солнце, птичники (вольеры с лебедями и утками). Неподалёку от них находится фонтан Пирамида. Настоящая виртуальная реальность времени Петра I.

В завершении экскурсии остаётся посмотреть на Римские фонтаны и каскад Шахматная гора. Далее мы возвращаемся к автомобилю и едем обратно в Петербург.