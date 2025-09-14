Погулять по Нижнему парку, попасться на уловку шутихи и узнать, как появился русский Версаль
Петергоф — больше чем туристическая достопримечательность.
Это грандиозный дворцово-парковый ансамбль близ Петербурга, где творения имперской России поражают своим размахом. Вы прогуляетесь по Нижнему парку, полюбуетесь фонтанами и скульптурами.
Описание экскурсии
Большой каскад — грандиозное сооружение с 64 фонтанами и 250 скульптурами. Вы увидите, как струи воды взмывают на несколько метров в высоту.
Фонтан «Самсон» — символ победы России в Северной войне.
Марлинский каскад — изящное сооружение в духе античности с мраморными статуями и фонтанами.
Воронихинские колоннады — симметричные галереи с золочёными статуями.
Фонтаны-шутихи — хитроумные водные ловушки, сохранившиеся с 18 века. Вы узнаете секреты их работы, а в сезон даже попадёте под их струи.
Римские фонтаны — парные сооружения с античными скульптурами, демонстрирующие мастерство итальянских мастеров.
Оранжерейный комплекс — место, где выращивали экзотические растения для украшения парка.
Монплезир — любимый дворец Петра I на берегу Финского залива.
Парк Александрия — романтическая резиденция с уютными павильонами и мраморными скульптурами.
Собор Петра и Павла — одна из старейших православных церквей города с уникальным барочным интерьером.
Организационные детали
Сезон работы фонтанов: с конца апреля до начала октября
Едем на комфортабельном автобусе. Дорога в одну сторону занимает 30–40 минут
Билеты в Нижний парк включены в стоимость
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2590 ₽
Школьники
1890 ₽
Дошкольники
1290 ₽
Льготные категории
2290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 3605 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города.
Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
Екатерина
Начну с того, что всё прошло просто отлично! Автобус комфортный. Водитель — настоящий профи, довёз нас аккуратно и вовремя. А какой там гид — просто находка! Рассказывал так увлекательно, что читать дальшеуменьшить
даже мои дети не скучали:) Нижний парк — просто сказка, особенно когда солнце светит и фонтаны искрятся. Вид на залив волшебный! Территория огромная, но гулять там — одно удовольствие. Времени на осмотр дали более чем достаточно, но мне хотелось бы остаться там ещё подольше. Однозначно рекомендую!
Сергей
Побывать в Питере и не съездить в Петергоф на фонтаны так небывает. Расказывать про экскурсию и выкладывать фотографии это не о чем это нужно ехать и смотреть
Елена
Прочитала отзывы и тоже согласна со многими,экскурсии по Петергофу не было.
Владимир
Хорошая экскурсия, особенно для любителей недорого съездить в Петергоф и получить по максимуму исторический материал и насладиться фонтанами нижнего парка и сделать замечательные фотографии.
О
Олег
В целом не плохо, но ожидали большего от гида. По пути к Петергофу все было нормально, всю дорогу гид рассказывала о местах которые проезжаем, так что по этой части можно читать дальшеуменьшить
сказать норм. Но экскурсия все-таки была заказана по Петергофу, а не окрестностям Питера. По приезду гид сопроводила до двух фонтанов и далее пропала. Перед этим конечно объяснила как пройти обратно к месту сбора чтобы не потеряться. В итоге по Питергофу ходили самостоятельно, без гида и рассказах о фонтанах. Нам сразу было сказано что группа большая (46 человек) и будет не просто всех организовать, но на такие случаи есть аудиопоиемники, как на других пеших экскурсиях. Здесь же это не предусмотрено. В общем экскурсия это проезд до Питергофа и дорога обратно. Самой экскурсии как таковой не получили.
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за подробный отзыв о нашей экскурсии в Петергоф. Мы ценим вашу обратную связь, поскольку она помогает нам улучшать читать дальшеуменьшить
качество предоставляемых услуг. Приносим искренние извинения за то, что экскурсия не соответствовала вашим ожиданиям. Особенно нас беспокоит тот факт, что вы не получили полноценную экскурсию по главной достопримечательности — Петергофу. По поводу организации экскурсии с большой группой (46 человек) мы понимаем, что это создало определённые сложности. Ваше замечание о возможности использования аудиогидов очень ценно, и мы рассмотрим внедрение этой технологии для больших групп в будущем. Мы проведём работу с гидом для улучшения качества обслуживания. Ваше замечание о недостаточной информационной поддержке в парке будет учтено при планировании будущих экскурсий. Надеемся, что сможем изменить ваше мнение о нашей компании при следующем посещении.
Гузяль
Ожидала от экскурсии большего. Во время дороги гид Наталья рассказывала про значимые места города, но как то постоянно перепрыгивала с одной темы на другую. По прибытию в Петергоф нам сразу читать дальшеуменьшить
обозначили группа большая 50 чел. ждать всех не буду если что то сами походите (это все понятно, но хотелось то услышать про фонтаны). В итоге после большого каскада гид не стала никого ждать и мы её не нашли. Ходили сами, время на парк было мало (с учётом что проход в парк занял 30 мин) итого 1,5 часа.
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за оставленный отзыв и за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями об экскурсии в Петергоф. Нам очень читать дальшеуменьшить
жаль, что ваше путешествие не оправдало ожиданий.
Мы внимательно изучили ваши замечания относительно работы гида Натальи и организации экскурсии. Действительно, работа с большой группой требует особого внимания к координации времени и внимания к каждому участнику.
Что касается подачи материала во время автобусной части экскурсии, мы учтём ваше замечание о непоследовательности рассказа и проведём дополнительную работу с гидом для улучшения качества подачи информации.
По поводу времени на осмотр фонтанов и организации группы в Петергофе: мы понимаем ваше разочарование из-за недостаточного времени на осмотр достопримечательностей. Мы пересмотрим логистику экскурсии, чтобы оптимизировать время на посещение ключевых объектов.
Мы ценим ваше мнение и стремимся к постоянному улучшению качества наших услуг. Надеемся, что у нас будет возможность изменить ваше впечатление о нашей компании в будущем.
