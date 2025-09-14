Петергоф — больше чем туристическая достопримечательность. Это грандиозный дворцово-парковый ансамбль близ Петербурга, где творения имперской России поражают своим размахом. Вы прогуляетесь по Нижнему парку, полюбуетесь фонтанами и скульптурами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Большой каскад — грандиозное сооружение с 64 фонтанами и 250 скульптурами. Вы увидите, как струи воды взмывают на несколько метров в высоту.

Фонтан «Самсон» — символ победы России в Северной войне.

Марлинский каскад — изящное сооружение в духе античности с мраморными статуями и фонтанами.

Воронихинские колоннады — симметричные галереи с золочёными статуями.

Фонтаны-шутихи — хитроумные водные ловушки, сохранившиеся с 18 века. Вы узнаете секреты их работы, а в сезон даже попадёте под их струи.

Римские фонтаны — парные сооружения с античными скульптурами, демонстрирующие мастерство итальянских мастеров.

Оранжерейный комплекс — место, где выращивали экзотические растения для украшения парка.

Монплезир — любимый дворец Петра I на берегу Финского залива.

Парк Александрия — романтическая резиденция с уютными павильонами и мраморными скульптурами.

Собор Петра и Павла — одна из старейших православных церквей города с уникальным барочным интерьером.

