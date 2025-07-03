Однажды простой крестьянин Николай Брусницын купил дом в столице.
Он переехал из Тверской губернии и открыл кожевенную мастерскую, которая выросла в предприятие из 600 человек. У Брусницына было 3 сына — им особняк и перешёл. Сыновьям захотелось дом перестроить, для чего они позвали архитектора Ковшарова. Что было дальше — вы узнаете. И, разумеется, увидите.
Он переехал из Тверской губернии и открыл кожевенную мастерскую, которая выросла в предприятие из 600 человек. У Брусницына было 3 сына — им особняк и перешёл. Сыновьям захотелось дом перестроить, для чего они позвали архитектора Ковшарова. Что было дальше — вы узнаете. И, разумеется, увидите.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- При входе в дом нас встретит красивейшая парадная с мраморной лестницей и кариатидами, которые прекрасно сохранились.
- Мы рассмотрим мраморный камин и потолок, где виден лепной декор с вензелем семьи Брусницыных.
- Найдём вход в оранжерею Зимнего сада — там супруга Брусницына выращивала тропические растения.
- Через прихожую попадём в Белый зал в стиле Людовика XV, он же танцевальный зал. Нарядное помещение щедро украшено белой лепкой с золочением. Сохранился и мраморный камин со скульптурами целующихся путти.
- Особая атмосфера — в кальянной комнате: выполнена она в мавританском стиле, а наверху красуется надпись «Слава Аллаху».
- Последней осмотрим гостиную с обилием настенных зеркал.
- В течение прогулки мы обсудим историю семьи Брусницыных и судьбу особняка: вы узнаете, что находилось в здании в момент его основания, а что — в советскую эпоху.
- И непременно поможем сделать классные фотографии на вашу камеру!
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем, в течении 2 дней. Это необходимо для бронирования билетов, которые вместе с чеком мы отправим вам сразу после приобретения.
- Возврат части стоимости, оплаченной по ссылке, возможен не позднее, чем за 3 суток до начала экскурсии.
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У особняка Брусницыных
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2079 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
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