Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж

Елизавета Г.
Елизавета Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
Государственный Эрмитаж является одним из самых больших музеев в мире. Сейчас в нём насчитывается около 3 миллионов экспонатов, на осмотр которых вам понадобится несколько лет, а заблудиться в музейных залах проще, чем в лабиринте. Но вам не стоит переживать, что вы пропустите что-то важное, ведь на нашей экскурсии 🧭 мы увидим все самые главные шедевры эрмитажной коллекции.
Мы прогуляемся по парадным залам Зимнего дворца, который раньше был царской резиденцией. Познакомимся с историей 📖 основания дворца и жизнью его обитателей. Увидим бальный зал и почувствуем себя почётными гостями на приёме у Императора. Полюбуемся на знаменитые часы-павлин.
Познакомимся с великолепными образцами мирового искусства. Работами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана и многих других.
Что входит
  • Экскурсия в музей Эрмитаж
Что не входит
  • Билеты в музей - 500р/чел
Начало
🚩 Дворцовая пл., Александровская колонна
Место завершения
🏁 Дворцовая пл.
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елизавета Г.
Елизавета Г.
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