Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Государственный Эрмитаж является одним из самых больших музеев в мире. Сейчас в нём насчитывается около 3 миллионов экспонатов, на осмотр которых вам понадобится несколько лет, а заблудиться в музейных залах проще, чем в лабиринте. Но вам не стоит переживать, что вы пропустите что-то важное, ведь на нашей экскурсии 🧭 мы увидим все самые главные шедевры эрмитажной коллекции.

Мы прогуляемся по парадным залам Зимнего дворца, который раньше был царской резиденцией. Познакомимся с историей 📖 основания дворца и жизнью его обитателей. Увидим бальный зал и почувствуем себя почётными гостями на приёме у Императора. Полюбуемся на знаменитые часы-павлин.

Познакомимся с великолепными образцами мирового искусства. Работами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана и многих других.