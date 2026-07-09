Откройте для себя величие Зимнего дворца и богатейшую коллекцию Эрмитажа! В сопровождении гида вы увидите шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, редкие артефакты и даже египетские саркофаги. Погрузитесь в атмосферу императорской роскоши и искусства мирового уровня!
Описание экскурсии
Мы начнем наше погружение в искусство с парадной Иорданской лестницы, которая ведет к экспозиции западноевропейского искусства. Здесь вы полюбуетесь мастерами эпохи Возрождения и вникнете в детали работ Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. В рыцарском зале осмотрите доспехи разных эпох. Также вас ждут голландские живописцы — виртуоз светописи Рембрандт и Рубенс, основоположник барокко. А после вы исследуете коллекцию античного искусства и раскроете тайны саркофагов и забальзамированных мумий в египетском зале. Это будет путешествие в мир творчества и культуры: вы разберетесь в особенностях разных стилей и эпох, услышите о судьбе великих живописцев и о сюжетах самых примечательных экспонатов. Кроме того, мы коснемся истории и архитектуры северной столицы и поговорим о том, как создавалась коллекция музея — вы получите ответы на все ваши вопросы! Важная информация:
Входные билеты не включены в стоимость * Ссылка на покупку билетов будет прислана после бронирования экскурсии, билеты необходимо приобрести сразу, пока они не закончились * Стоимость билетов — от 0 до 1200 ₽ в зависимости от времени посещения музея и наличия льгот (начиная с 16-00 посещение музея дешевле) * Обратите внимание: маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации в музее (в том числе, с учетом ограничений со стороны его сотрудников), пожеланий остальных участников группы, а также в связи с авторской подачей гида * Стандартный размер группы — 4 человека. Если участников больше, нам необходимо будет разделить вас на 2-3 подгруппы (это связано с внутренними правилами музея). Если вы бронируете экскурсию с разных аккаунтов, но хотите попасть в одну группу, просим написать об этом заранее * Если вас больше 3 человек, мы можем провести экскурсию в любое время * По запросу экскурсия может быть проведена на иностранном языке * Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды.
Ежедневно кроме понедельника
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия с гидом
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Входные билеты не включены в стоимость
- Ссылка на покупку билетов будет прислана после бронирования экскурсии, билеты необходимо приобрести сразу, пока они не закончились
- Стоимость билетов - от 0 до 1200 ₽ в зависимости от времени посещения музея и наличия льгот (начиная с 16-00 посещение музея дешевле)
- Обратите внимание: маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации в музее (в том числе, с учетом ограничений со стороны его сотрудников), пожеланий остальных участников группы, а также в связи с авторской подачей гида
- Стандартный размер группы - 4 человека. Если участников больше, нам необходимо будет разделить вас на 2-3 подгруппы (это связано с внутренними правилами музея). Если вы бронируете экскурсию с разных аккаунтов, но хотите попасть в одну группу, просим написать об этом заранее
- Если вас больше 3 человек, мы можем провести экскурсию в любое время
- По запросу экскурсия может быть проведена на иностранном языке
- Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 383 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Данную экскурсию выбрали, т. к. понимали, что Эрмитаж большой, а времени у нас мало, ну и, конечно, ничто не заменит живого гида, с гидом всегда интереснее. Группы по 4 человека
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Д
Обзорная экскурсия на 2 часа. Гиды прекрасные рассказчики, очень интересно, понравилось и взрослым и 10 летнему сыну.
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Е
Отлично!!!
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М
Экскурсия прошла великолепно! Гид был просто потрясающим (Татьяна), широкая эрудированность, внимательность к вопросам и чуткость при ответах и взаимодействиях, спасибо!
Рекомендую🤝
Рекомендую🤝
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В
за 2 часа (конечно же, вы понимаете, что за это время обойти всё даже без экскурсии вы не сможете, дворец огромный), так вот, за 2 часа мы посмотрели дворцовые интерьеры,
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А
Спасибо огромное Ольге за прекрасную экскурсию! Потрясающая, очень информативная и атмосферная прогулка по такому знаковому для России месту. Дух захватывает, когда понимаешь, что по этим комнатам ходили наши цари и
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