Мы начнем наше погружение в искусство с парадной Иорданской лестницы, которая ведет к экспозиции западноевропейского искусства. Здесь вы полюбуетесь мастерами эпохи Возрождения и вникнете в детали работ Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана. В рыцарском зале осмотрите доспехи разных эпох. Также вас ждут голландские живописцы — виртуоз светописи Рембрандт и Рубенс, основоположник барокко. А после вы исследуете коллекцию античного искусства и раскроете тайны саркофагов и забальзамированных мумий в египетском зале. Это будет путешествие в мир творчества и культуры: вы разберетесь в особенностях разных стилей и эпох, услышите о судьбе великих живописцев и о сюжетах самых примечательных экспонатов. Кроме того, мы коснемся истории и архитектуры северной столицы и поговорим о том, как создавалась коллекция музея — вы получите ответы на все ваши вопросы! Важная информация:

Входные билеты не включены в стоимость * Ссылка на покупку билетов будет прислана после бронирования экскурсии, билеты необходимо приобрести сразу, пока они не закончились * Стоимость билетов — от 0 до 1200 ₽ в зависимости от времени посещения музея и наличия льгот (начиная с 16-00 посещение музея дешевле) * Обратите внимание: маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации в музее (в том числе, с учетом ограничений со стороны его сотрудников), пожеланий остальных участников группы, а также в связи с авторской подачей гида * Стандартный размер группы — 4 человека. Если участников больше, нам необходимо будет разделить вас на 2-3 подгруппы (это связано с внутренними правилами музея). Если вы бронируете экскурсию с разных аккаунтов, но хотите попасть в одну группу, просим написать об этом заранее * Если вас больше 3 человек, мы можем провести экскурсию в любое время * По запросу экскурсия может быть проведена на иностранном языке * Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды.