Что вас ждетСегодня перед вами раскроет свои тайны самый мистический и загадочный зал Эрмитажа — Египетский зал. Сквозь тысячелетия с саркофагов, рельефов и статуй на нас посмотрят древнеегипетские боги, цари, жрецы и знатные люди, в то время как их рабы и слуги продолжают свою свою работу на изображениях.

В зале Древнего Египта вы погрузитесь в жизнь древнейшей цивилизации, узнаете особенности ее развития, становления, расцвета и упадка. Все предметы в Египетском зале когда-то были частью погребального культа. Ученые по крупицам собирают сведения о Древнем Египте. И несмотря на то, что, казалось бы, открытий здесь быть уже не может, но и сейчас, то и дело появляется новая сенсация.

Вы узнаете имя царицы, за которую вплоть до начала XXI века принимали Клеопатру, увидите рельеф из гробницы, которому более 5 тысяч лет, и расскажите друзьям, что видели настоящую мумию! Давайте же раскроем тайны Египетского зала и его обитателей!

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