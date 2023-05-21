Самостоятельная аудиоэкскурсия по Эрмитажу: раскройте тайны Египетского зала
Раскройте тайны мистического Египетского зала Эрмитажа, где разместились древние саркофаги, рельефы, статуи и многие другие интереснейшие артефакты.
Вы погрузитесь в жизнь древнейшей цивилизации, узнаете все об ее развитии, становлении, расцвете и упадке.
Вы погрузитесь в жизнь древнейшей цивилизации, узнаете все об ее развитии, становлении, расцвете и упадке.
Ближайшие даты:
21
мая
мая
22
мая
мая
23
мая
мая
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетСегодня перед вами раскроет свои тайны самый мистический и загадочный зал Эрмитажа — Египетский зал. Сквозь тысячелетия с саркофагов, рельефов и статуй на нас посмотрят древнеегипетские боги, цари, жрецы и знатные люди, в то время как их рабы и слуги продолжают свою свою работу на изображениях.
В зале Древнего Египта вы погрузитесь в жизнь древнейшей цивилизации, узнаете особенности ее развития, становления, расцвета и упадка. Все предметы в Египетском зале когда-то были частью погребального культа. Ученые по крупицам собирают сведения о Древнем Египте. И несмотря на то, что, казалось бы, открытий здесь быть уже не может, но и сейчас, то и дело появляется новая сенсация.
Вы узнаете имя царицы, за которую вплоть до начала XXI века принимали Клеопатру, увидите рельеф из гробницы, которому более 5 тысяч лет, и расскажите друзьям, что видели настоящую мумию! Давайте же раскроем тайны Египетского зала и его обитателей!
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Спланированный маршрут с подробной навигацией по Эрмитажу
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Входной билет в Эрмитаж стоит 500 рублей и приобретается отдельно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Место начала и завершения?
- Дворцовая площадь, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Эрмитаж
Музеи
Популярные места
Аудиогиды
Аудиогид по Эрмитажу
Билеты
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Входной билет
30 минут
Билет в Эрмитаж
Минуя длинные очереди, попасть в Главный музейный комплекс и насладиться шедеврами искусства
у Зимнего дворца (Дворцовая наб. , д. 34)
Сегодня
23 мая
24 мая
25 мая
500₽ за билет
Входной билет
2 часа
Коллекция Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца (со входными билетами)
Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня
23 мая
24 мая
25 мая
2 600₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Эрмитаж: тайны Египетского зала
Занимательная интерактивная экскурсия по самому загадочному залу музея для детей и их родителей
у входа в Египетский зал
26 мая
27 мая
30 мая
31 мая
5 200₽ за всё до 4 чел.
Купить
Дата и количество участников выбирается при бронировании