Эрмитаж: тайны Египетского зала (аудиотур без входных билетов)

Самостоятельная аудиоэкскурсия по Эрмитажу: раскройте тайны Египетского зала

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Раскройте тайны мистического Египетского зала Эрмитажа, где разместились древние саркофаги, рельефы, статуи и многие другие интереснейшие артефакты.

Вы погрузитесь в жизнь древнейшей цивилизации, узнаете все об ее развитии, становлении, расцвете и упадке.
Эрмитаж: тайны Египетского зала (аудиотур без входных билетов)
Эрмитаж: тайны Египетского зала (аудиотур без входных билетов)
Эрмитаж: тайны Египетского зала (аудиотур без входных билетов)
Эрмитаж: тайны Египетского зала (аудиотур без входных билетов)
Эрмитаж: тайны Египетского зала (аудиотур без входных билетов)
Эрмитаж: тайны Египетского зала (аудиотур без входных билетов)
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетСегодня перед вами раскроет свои тайны самый мистический и загадочный зал Эрмитажа — Египетский зал. Сквозь тысячелетия с саркофагов, рельефов и статуй на нас посмотрят древнеегипетские боги, цари, жрецы и знатные люди, в то время как их рабы и слуги продолжают свою свою работу на изображениях.
В зале Древнего Египта вы погрузитесь в жизнь древнейшей цивилизации, узнаете особенности ее развития, становления, расцвета и упадка. Все предметы в Египетском зале когда-то были частью погребального культа. Ученые по крупицам собирают сведения о Древнем Египте. И несмотря на то, что, казалось бы, открытий здесь быть уже не может, но и сейчас, то и дело появляется новая сенсация.
Вы узнаете имя царицы, за которую вплоть до начала XXI века принимали Клеопатру, увидите рельеф из гробницы, которому более 5 тысяч лет, и расскажите друзьям, что видели настоящую мумию! Давайте же раскроем тайны Египетского зала и его обитателей!
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).

Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут с подробной навигацией по Эрмитажу
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Входной билет в Эрмитаж стоит 500 рублей и приобретается отдельно
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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