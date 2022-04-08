Сегодня перед вами раскроет свои тайны самый мистический и загадочный зал Эрмитажа — Египетский зал. Сквозь тысячелетия с саркофагов, рельефов и статуй на вас посмотрят древнеегипетские боги, цари, жрецы и знатные люди, в то время как их рабы и слуги продолжают свою свою работу на изображениях.

В зале Древнего Египта вы погрузитесь в жизнь древнейшей цивилизации, узнаете особенности ее развития, становления, расцвета и упадка. Все предметы в Египетском зале когда-то были частью погребального культа. Ученые по крупицам собирают сведения о Древнем Египте. И несмотря на то, что, казалось бы, открытий здесь быть уже не может, но и сейчас, то и дело новая сенсация.

Вы узнаете имя царицы, за которую вплоть до начала XXI века принимали Клеопатру, увидите рельеф из гробницы, которому более 5 тысяч лет, и расскажите друзьям, что видели настоящую мумию! Давайте же раскроем тайны Египетского зала и его обитателей!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.