Главный штаб Эрмитажа — это не только знаменитая коллекция импрессионистов, но и один из самых масштабных музейных проектов последних десятилетий.
Вы увидите, как историческое здание превратилось в современное выставочное пространство, посетите зал Фаберже, познакомитесь с работами Моне, Матисса, Пикассо и Ван Гога.
Описание билета
- Главная лестница.
- Залы импрессионистов и постимпрессионистов: Моне, Ренуар, Ван Гог, Гоген и другие.
- Зал памяти Карла Фаберже: ювелирные шедевры из фондов Эрмитажа.
- Залы скульптуры Огюста Родена и Проспера д’Эпине.
Вы узнаете:
- какого цвета изначально был фасад.
- какие скрытые пространства есть в здании.
- почему некоторые внутренние помещения не имеют окон.
- что сделало Карла Фаберже легендой.
- как импрессионисты изменили искусство.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно — взрослый 700 ₽, льготный 300 ₽, детям до 14 лет бесплатно.
- Выставка продлится до конца декабря 2026 года.
- Экскурсию можно провести на иностранном языке — подробности в переписке.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Главный штаб
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
