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Спутник Э.
Спутник Э. – Гид из Санкт-Петербурга
Электронный билет 🎫 дает право входить в Зимний Дворец без длительного ожидания в очереди.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🖼Музеи

  • 700 ₽ за человека

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Билет в Зимний дворец

Что вы увидите

  • Зимний дворец (отдельный билет)

Покупка ваучера для входа заранее:

  • Купите с нашей помощью ваучер заранее, и вы сможете избежать длительного ожидания в живой очереди на вход в музей 🖼. Не ждите несколько часов: вместо этого вы успеете осмотреть экспонаты и интерьеры Зимнего дворца и у вас останется время на Главный Штаб.
  • Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным.
  • К одному стандартному ваучеру можно приобрести не более двух льготных.
  • По прибытии вас будет ждать отдельный вход для посетителей с электронными ваучерами.

Часы работы:

  • Учтите, что каждый понедельник, 1 января и 9 мая в музеях – выходные дни.
  • Во вторник, четверг, субботу и воскресенье музеи работают с 10:30 до 18:00.
  • В среду и пятницу музеи работают значительно дольше – с 10:30 до 21:00.

Важно знать:

  • Зимний дворец поражает своим размахом и великолепием убранства, но не забудьте посетить Главный штаб, так как ваучер действует только в течение одного дня.
  • Не забудьте о возможности экскурсии 🧭 внутри музея или приобретении аудиогида, позволяющего осматривать музей в любом темпе.
  • Возможно, вам захочется приобрести сувениры 🎁 или отдохнуть в музейном кафе, подготовьте наличные деньги заранее.
  • На один взрослый билет 🎫 можно забронировать только два детских. Пожалуйста, учитывайте это при заказе.

Пункты проката аудиогидов:

    -в Главной галерее (сразу за контролем),
    -на верхней площадке Иорданской лестницы,
    -на входе через Шуваловский проезд(сразу за контролем),
    -в здании Главного штаба(напротив касс).
    Ежедневно, кроме понедельника, сотрудниками музея проводятся групповые экскурсии. Расписание сеансов размещено на информационных стендах в Большом дворе Зимнего дворца. Ваучеры приобретаются в день посещения в кассе музея.
    Что входит
    • Входной билет в Зимний дворец Эрмитажа. Действителен только на день и сеанс, указанный на билете.
    Что не входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Приобретение сувенирной продукции, по желанию

    Выберите дату начала действия билетов

    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Спутник Э.
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    Спутник Э. проводит ещё 2 экскурсии

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