Купите с нашей помощью ваучер заранее, и вы сможете избежать длительного ожидания в живой очереди на вход в музей 🖼. Не ждите несколько часов: вместо этого вы успеете осмотреть экспонаты и интерьеры Зимнего дворца и у вас останется время на Главный Штаб.
Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным.
К одному стандартному ваучеру можно приобрести не более двух льготных.
По прибытии вас будет ждать отдельный вход для посетителей с электронными ваучерами.
Часы работы:
Учтите, что каждый понедельник, 1 января и 9 мая в музеях – выходные дни.
Во вторник, четверг, субботу и воскресенье музеи работают с 10:30 до 18:00.
В среду и пятницу музеи работают значительно дольше – с 10:30 до 21:00.
Важно знать:
Зимний дворец поражает своим размахом и великолепием убранства, но не забудьте посетить Главный штаб, так как ваучер действует только в течение одного дня.
Не забудьте о возможности экскурсии 🧭 внутри музея или приобретении аудиогида, позволяющего осматривать музей в любом темпе.
Возможно, вам захочется приобрести сувениры 🎁 или отдохнуть в музейном кафе, подготовьте наличные деньги заранее.
На один взрослый билет 🎫 можно забронировать только два детских. Пожалуйста, учитывайте это при заказе.
Пункты проката аудиогидов:
-в Главной галерее (сразу за контролем),
-на верхней площадке Иорданской лестницы,
-на входе через Шуваловский проезд(сразу за контролем),
-в здании Главного штаба(напротив касс).
Ежедневно, кроме понедельника, сотрудниками музея проводятся групповые экскурсии. Расписание сеансов размещено на информационных стендах в Большом дворе Зимнего дворца. Ваучеры приобретаются в день посещения в кассе музея.
Что входит
Входной билет в Зимний дворец Эрмитажа. Действителен только на день и сеанс, указанный на билете.
Что не входит
Экскурсионное обслуживание
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.