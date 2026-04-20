Приглашаем вас в гости к императорской семье! Вы увидите, как жили Романовы и где они проводили вечеринки. Научитесь определять разные художественные стили, оцените знаменитые часы Павлин и заглянете в мемориальный зал Петра I. А также обратитесь к воображению и придумаете герб своей семьи.
Описание билета
Зимний дворец снаружи и изнутри
Эрмитаж — это не просто один из самых крупных в мире музеев, но и бывшая резиденция императоров. Вы пройдете по его старинным залам, наслаждаясь шикарными интерьерами и картинами. Кроме того, узнаете:
- Сколько Зимних дворцов было в Петербурге и где спрятаны гербы российских губерний
- В чем разница между Иорданской и Посольской лестницами
- Как менялся интерьер Зимнего дворца и куда «ушли» герои с портретов в Галерее 1812 года
- Что такое классицизм и барокко и как отличить одно от другого
- Какие мероприятия проходили в парадных залах дворца и что скрывает императорский вензель
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж приобретаются отдельно (в том числе для гида) заранее на сайте музея. Детям до 13 лет включительно вход бесплатный.
- Экскурсия адаптирована для детей от 8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4162 туристов
Привет! Меня зовут Егор, и я представляю команду гидов. Мы проводим детские и семейные экскурсии по Санкт-Петербургу и онлайн-курсы по искусству. С удовольствием делимся своей любовью к городу, его истории и архитектуре. Говорим с детьми на их языке и помогаем им увидеть красоту окружающего мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 103 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
экскурсия очень понравилась приятная девушка провела нас по залам эрмитажа, 1,5часа пролетели незаметно.
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Л
Благодарность Егору за экскурсию! Все замечательно!
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Л
Были на экскурсии по Эрмитажу с Егором с детьми 8 и 14 лет. Старший сын по окончании сказал, что "было прикольно", а в переводе с его подросткового это высшая степень похвалы. И Егору действительно удалось заинтересовать детей и взрослых. Мы очень довольны и с радостью будем советовать друзьям. Спасибо!
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Е
потрясающая экскурсия и экскурсовод! для подростков было также супер интересно!
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А
Были на экскурсии у Егора группой детей 12-13 лет с сопровождением нескольких родителей. Понравилось и взрослым и детям! Переживали, что нынешних детей сложно увлечь традиционными культурными мероприятиями, но Егор держал
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О
Замечательно организованная экскурсия для детей и взрослых. Наверное даже больше внимание детям было, чем взрослым. Но мы не в обиде)))) наоборот, все воспринималось очень легко воспринималась и запоминалось. Мария всегда
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