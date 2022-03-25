Егор и Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 46 экскурсий для 133 туристов
Привет! Мы Егор и Мария. Проводим детские и семейные экскурсии по Санкт-Петербургу и онлайн-курсы по искусству. С удовольствием делимся своей любовью к городу, его истории и архитектуре. Говорим с детьми на их языке и помогаем им увидеть красоту окружающего мира.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Зимний дворец снаружи и изнутри
Эрмитаж — это не просто один из самых крупных в мире музеев, но и бывшая резиденция императоров. Вы пройдете по его старинным залам, наслаждаясь шикарными интерьерами и картинами. Кроме того, узнаете:
Сколько Зимних дворцов было в Петербурге и где спрятаны гербы российских губерний
В чем разница между Иорданской и Посольской лестницами
Как менялся интерьер Зимнего дворца и куда «ушли» герои с портретов в Галерее 1812 года
Что такое классицизм и барокко и как отличить одно от другого
Какие мероприятия проходили в парадных залах дворца и что скрывает императорский вензель
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж приобретаются отдельно (в том числе для гида) заранее на сайте музея. Детям до 13 лет включительно вход бесплатный.
Для посещения музея взрослым необходим QR-код
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
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Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мила
25 мар 2022
Спасибо Егору за замечательную экскурсию. Дети (11 лет и 7 лет) в восторге. Подача прекрасная, интересно и детям, и сопровождающим взрослым:) и очень понравилось что экскурсия идёт в виде разговора с детьми, то есть они не просто слушатели, а активные участники.
Алина
10 мар 2022
Хотим выразить благодарность нашему гиду Егору. Хорошо организованная, интересная экскурсия для всех возрастов. Отличный вариант приятного и полезного времяпрепровождения.
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