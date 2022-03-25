Егор и Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели 46 экскурсий для 133 туристов

Привет! Мы Егор и Мария. Проводим детские и семейные экскурсии по Санкт-Петербургу и онлайн-курсы по искусству. С удовольствием делимся своей любовью к городу, его истории и архитектуре. Говорим с детьми на их языке и помогаем им увидеть красоту окружающего мира.