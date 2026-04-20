Л Лиза

Были на экскурсии по Эрмитажу с Егором с детьми 8 и 14 лет. Старший сын по окончании сказал, что "было прикольно", а в переводе с его подросткового это высшая степень похвалы. И Егору действительно удалось заинтересовать детей и взрослых. Мы очень довольны и с радостью будем советовать друзьям. Спасибо!