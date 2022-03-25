Зимний дворец для детей и их родителей

Полюбоваться роскошными залами дворца и в интерактивной форме раскрыть его секреты

5
2 отзыва
Индивидуальная
Приглашаем вас в гости к императорской семье! Вы увидите, как жили Романовы и где они проводили вечеринки.

Научитесь определять разные художественные стили, оцените знаменитые часы Павлин и заглянете в мемориальный зал Петра I.

А также обратитесь к воображению и нарисуете царский герб.
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Зимний дворец снаружи и изнутри

Эрмитаж — это не просто один из самых крупных в мире музеев, но и бывшая резиденция императоров. Вы пройдете по его старинным залам, наслаждаясь шикарными интерьерами и картинами. Кроме того, узнаете:

  • Сколько Зимних дворцов было в Петербурге и где спрятаны гербы российских губерний
  • В чем разница между Иорданской и Посольской лестницами
  • Как менялся интерьер Зимнего дворца и куда «ушли» герои с портретов в Галерее 1812 года
  • Что такое классицизм и барокко и как отличить одно от другого
  • Какие мероприятия проходили в парадных залах дворца и что скрывает императорский вензель

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж приобретаются отдельно (в том числе для гида) заранее на сайте музея. Детям до 13 лет включительно вход бесплатный.
  • Для посещения музея взрослым необходим QR-код

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мила
25 мар 2022
Спасибо Егору за замечательную экскурсию. Дети (11 лет и 7 лет) в восторге. Подача прекрасная, интересно и детям, и сопровождающим взрослым:) и очень понравилось что экскурсия идёт в виде разговора с детьми, то есть они не просто слушатели, а активные участники.
Алина
10 мар 2022
Хотим выразить благодарность нашему гиду Егору.
Хорошо организованная, интересная экскурсия для всех возрастов.
Отличный вариант приятного и полезного времяпрепровождения.

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