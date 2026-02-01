Групповая
Весёлая Масленица в усадьбе Марьино (из Санкт-Петербурга)
Душевно проститься с зимой - с блинами да масленичными забавами
Начало: В районе Гостиного Двора
21 фев в 11:00
22 фев в 11:00
7200 ₽ за человека
Групповая
Широкая Масленица в Великом Новгороде (из Санкт-Петербурга)
Проститься с зимой в сердце древней Руси
Начало: В районе Гостиного двора
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
4800 ₽ за человека
Групповая
На Масленицу - в Выборг
Погулять по старинным улочкам, испечь птичку-веснянку и угоститься блинами (из Петербурга)
Начало: На Думской улице
21 фев в 09:00
22 фев в 09:00
5500 ₽ за человека
