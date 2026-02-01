Найдено 3 экскурсии в категории « Масленица » в Санкт-Петербурге, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе Автобусные 6 часов Групповая Весёлая Масленица в усадьбе Марьино (из Санкт-Петербурга) Душевно проститься с зимой - с блинами да масленичными забавами Начало: В районе Гостиного Двора 7200 ₽ за человека На автобусе Автобусные 13 часов Групповая Широкая Масленица в Великом Новгороде (из Санкт-Петербурга) Проститься с зимой в сердце древней Руси Начало: В районе Гостиного двора 4800 ₽ за человека На автобусе Автобусные 11 часов Групповая На Масленицу - в Выборг Погулять по старинным улочкам, испечь птичку-веснянку и угоститься блинами (из Петербурга) Начало: На Думской улице 5500 ₽ за человека Другие экскурсии Санкт-Петербурга

Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Масленица», цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель