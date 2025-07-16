Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Яркие, блестящие, притягивающие взгляды — именно такие эпитеты подходят для изделий именитого ювелира Карла Фаберже.



На экскурсии у вас будет возможность поближе рассмотреть его шедевры, пройтись по роскошным интерьерам Шуваловского дворца, узнать судьбу здания и историю ювелирного искусства в Российской империи. 5 7 отзывов

Евгения Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 7 отзывов Длитель­ность 1 час Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Вторник, пятница, суббота, воскресенье 17.00 800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 14:00

Описание экскурсии В стенах Шуваловского дворца расположился потрясающий музей ювелирного искусства. На экскурсии вы пройдете по роскошным интерьерам, узнаете судьбу здания, а также услышите историю развития ювелирного искусства в Российской империи с XVIII века и до революции 1917 года. В ходе рассказа вы узнаете массу интересного о ювелирных поставщиках императорского двора, различные истории, связанные с нравами и бытом того периода времени, какие подарки и к каким торжествам было принято дарить. Также мы рассмотрим всемирно известные императорские яйца и другие изделия именитого ювелира Карла Фаберже. Яркий, блестящий, притягивающий взгляды — все это и многое другое можно сказать о произведениях выдающегося мастера. Но самое главное — каждый отдельный образец абсолютно уникален. Как этого добивались и почему это было так важно, все это вы узнаете в ходе нашей экскурсии.

Вторник, пятница, суббота, воскресенье 17.00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Шуваловский дворец

Коллекция Фаберже Что включено Гид по музею Что не входит в цену Дополнительно оплачивается билет на экспозицию 1300р/чел (на экскурсионные сеансы льготы не предусмотрены музеем) Где начинаем и завершаем? Начало: Невский проспект, 66 Завершение: Музей Фаберже Когда и сколько длится? Когда: Вторник, пятница, суббота, воскресенье 17.00 Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.