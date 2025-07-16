Яркие, блестящие, притягивающие взгляды — именно такие эпитеты подходят для изделий именитого ювелира Карла Фаберже.
На экскурсии у вас будет возможность поближе рассмотреть его шедевры, пройтись по роскошным интерьерам Шуваловского дворца, узнать судьбу здания и историю ювелирного искусства в Российской империи.
На экскурсии у вас будет возможность поближе рассмотреть его шедевры, пройтись по роскошным интерьерам Шуваловского дворца, узнать судьбу здания и историю ювелирного искусства в Российской империи.
Описание экскурсииВ стенах Шуваловского дворца расположился потрясающий музей ювелирного искусства. На экскурсии вы пройдете по роскошным интерьерам, узнаете судьбу здания, а также услышите историю развития ювелирного искусства в Российской империи с XVIII века и до революции 1917 года. В ходе рассказа вы узнаете массу интересного о ювелирных поставщиках императорского двора, различные истории, связанные с нравами и бытом того периода времени, какие подарки и к каким торжествам было принято дарить. Также мы рассмотрим всемирно известные императорские яйца и другие изделия именитого ювелира Карла Фаберже. Яркий, блестящий, притягивающий взгляды — все это и многое другое можно сказать о произведениях выдающегося мастера. Но самое главное — каждый отдельный образец абсолютно уникален. Как этого добивались и почему это было так важно, все это вы узнаете в ходе нашей экскурсии.
Вторник, пятница, суббота, воскресенье 17.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шуваловский дворец
- Коллекция Фаберже
Что включено
- Гид по музею
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается билет на экспозицию 1300р/чел (на экскурсионные сеансы льготы не предусмотрены музеем)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 66
Завершение: Музей Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, суббота, воскресенье 17.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
16 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, Ирина - знаток своего дела.
Впечатления остались очень хорошие!
Впечатления остались очень хорошие!
Л
Любовь
5 июл 2025
Экскурсия была куплена для детей возраст 14 и 25 лет. Остались в восторге! Это была лучшая экскурсия!!! Благодарю за отличную работу. Экскурсоводу отдельное спасибо! Оценка пять.
А
Анна
25 июн 2025
Отличный экскурсовод, очень приятная, все рассказывала увлекательно, не было скучно, хотелось слушать еще и еще.
Сам музей немного не впечатлил, потому что хотелось больше яиц увидеть и там еще были представлены картины других художников, что как будто сбивало с толку, но в целом, все было отлично. Один раз сходить точно стоит!
Сам музей немного не впечатлил, потому что хотелось больше яиц увидеть и там еще были представлены картины других художников, что как будто сбивало с толку, но в целом, все было отлично. Один раз сходить точно стоит!
О
Оксана
27 дек 2024
Очень хорошая экскурсия,познавательная получилась. Экскурсовод - мастер своего дела! Благодарим искренне!
Г
Галина
1 ноя 2024
О
Ольга
14 авг 2024
Великолепная экскусссия, очень познавательная, чудесный музей, спасибо))
Е
Екатерина
8 июл 2024
Спасибо огромное гиду Евгении за прекрасную экскурсию. Были в музее Фаберже - Евгения рассказывает не скучно, не нудно, не душно. Узнали много интересной, полезной информации. Влюбились 💗 немного в Евгению. Экскурсию рекомендуем однозначно - не пожалеете.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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