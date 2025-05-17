Авторская экскурсия по главной улице Петербурга — Невскому проспекту, на этот раз темой рассказа станет не достопримечательности города, а личная жизнь владельцев дворцов на Невском проспекте и его окрестностях.
Мы поговорим
Мы поговорим
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Дворец Белосельских — Белозерских и скандальные истории хозяев дворца
- Балерины и актрисы ставшие самыми известными фаворитками
- Зимний дворец и интриги высшего света
- Шереметьевский дворец и самый скандальный брак империи
Вы узнаете:
- Какой дворец императрицы дважды дарили своим фаворитам
- Кто из великих князей стал любовником Коко Шанель
- Какой император женился второй раз
- Сколько фаворитов было у Екатерины Великой И множество других фактов из истории города
Организационные детали
- Программа подойдёт только для взрослых
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 72 туристов
Я гид по Петербургу и фанат своего дела. Провожу экскурсии словно хорошим друзьям, весело и без избытка информации. Работаю с командой прекрасных коллег.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень хотела попасть на экскурсию именно к Кристине! И все мои ожидания полностью оправдались! Кристина хороший рассказчик и приятный собеседник. Хотя в хитросплетениях судеб фаворитов и фаворится так легко запутаться, но материал преподносится интересно, структурировано, информативно и понятно!
Эта прогулка выше всяких похвал 😀. Рекомендую! 👍
Эта прогулка выше всяких похвал 😀. Рекомендую! 👍
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А
Посетила экскурсию «Фавориты и фаворитки», экскурсию проводила Кристина. Все прошло замечательно, было интересно и живо. 2 часа пролетели незаметно. Мне очень понравилось, советую посетить.
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А
Что может быть интереснее в Питере, чем щекотливые истории про фаворитов и фавориток?
Экскурсия пролетела на одном дыхании! Highly recommend!
Экскурсия пролетела на одном дыхании! Highly recommend!
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А
Очень интересно было послушать про секреты династии Романовых. Маршрут несложный и очень интересный, рекомендую!
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