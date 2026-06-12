Описание экскурсии
Я профессиональный моряк и ответственно подхожу к вопросам безопасности. У меня оформлена лицензия для работы с путешественниками, нужные допуски, страховка. На катере есть всё необходимое — спасательные жилеты, уборная, пледы. Для вашего комфорта — кожаные диваны, деревянный стол, тент от дождя и автообогрев. А также платформа для купания. Итак, в программе:
Ночная прогулка по парадной Неве — с музыкой, уютом и эстетикой большого города.
Живописные виды на Эрмитаж, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», стрелку Васильевского острова и Зимнюю Канавку.
Проход под знаменитым Дворцовым мостом в момент его разведения — одно из самых ярких зрелищ в Петербурге.
Спокойное скольжение по Фонтанке и Мойке мимо Чижика-Пыжика и последнего адреса Пушкина.
Организационные детали
- Это не экскурсия, а водная прогулка без сопровождения гида, с вами буду я — капитан судна. С удовольствием отвечу на вопросы по акватории, знакам, правилам движения
- Вы можете принести с собой еду и напитки, но они должны быть не красящими
- По желанию прогулку можно продлить — подробности в переписке
- Маршрут может быть изменён в связи с погодными условиями, навигационной обстановкой или перекрытиями акваторий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо, Сергей💥
Ещё раз убедились, что Санкт-Петербург красивейшее