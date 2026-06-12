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Феерия разводных мостов в Петербурге

Окунуться в атмосферу ночного города на борту уютного катера
Мы выйдем белой ночью, под вашу музыку, на встречу с красотой, величием и неописуемой эстетикой ночного Петербурга. Для вас город предстанет в новом образе. Мы пройдём по парадной Неве мимо Петропавловской крепости, Эрмитажа, стрелки Васильевского острова. На борту есть уборная, стол и всё необходимое, чтобы поездка была не только красивой, но и удобной.
4.9
30 отзывов
Феерия разводных мостов в Петербурге
Феерия разводных мостов в Петербурге
Феерия разводных мостов в Петербурге

Описание экскурсии

Я профессиональный моряк и ответственно подхожу к вопросам безопасности. У меня оформлена лицензия для работы с путешественниками, нужные допуски, страховка. На катере есть всё необходимое — спасательные жилеты, уборная, пледы. Для вашего комфорта — кожаные диваны, деревянный стол, тент от дождя и автообогрев. А также платформа для купания. Итак, в программе:

Ночная прогулка по парадной Неве — с музыкой, уютом и эстетикой большого города.

Живописные виды на Эрмитаж, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», стрелку Васильевского острова и Зимнюю Канавку.

Проход под знаменитым Дворцовым мостом в момент его разведения — одно из самых ярких зрелищ в Петербурге.

Спокойное скольжение по Фонтанке и Мойке мимо Чижика-Пыжика и последнего адреса Пушкина.

Организационные детали

  • Это не экскурсия, а водная прогулка без сопровождения гида, с вами буду я — капитан судна. С удовольствием отвечу на вопросы по акватории, знакам, правилам движения
  • Вы можете принести с собой еду и напитки, но они должны быть не красящими
  • По желанию прогулку можно продлить — подробности в переписке
  • Маршрут может быть изменён в связи с погодными условиями, навигационной обстановкой или перекрытиями акваторий

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 371 туриста
Я занимаюсь морским делом с детства, профессиональный моряк по образованию. Люблю управлять морскими судами. У меня есть все необходимые документы для управления катером — лицензия, страховка, освидетельствование. Также я тонко чувствую потребности путешественников — не навязчив, но подскажу, если у вас буду вопросы. Жду вас на катере!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Прогулка понравилась всем участникам. Впечатления очень приятные, все прошло так, как и хотели: душевно, спокойно, красиво, интересно.
Прогулка понравилась всем участникам. Впечатления очень приятные, все прошло так, как и хотели: душевно, спокойно, красиво, интересно.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю за теплые слова. Жду вас снова!
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А
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге, и на разводные мосты смотрели либо с берега, либо с прогулочных корабликов, от которых остались не самые положительные впечатления. В эту поездку было решено
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выбрать индивидуальный катер. Мы выбрали капитана Сергея и не прогадали!) Прогулка прошла выше всяких похвал. На борту есть все необходимое для комфортной прогулки: пледы, спасательные жилеты. Предварительно созвонившись и обговорив все детали, Сергей порекомендовал маршрут и гида, который во всех красках рассказывал про исторические здания города на Неве. Трехчасовая поездка прошла на одном дыхании. Мы остались под впечатлением! С удовольствием буду рекомендовать друзьям и близким! Спасибо!)

Мы не первый раз в Санкт-Петербурге, и на разводные мосты смотрели либо с берега, либо с
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге, и на разводные мосты смотрели либо с берега, либо с
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге, и на разводные мосты смотрели либо с берега, либо с
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге, и на разводные мосты смотрели либо с берега, либо с
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Н
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге. И развод мостов, конечно, неоднократно видели и с берега, и с прогулочных корабликов. Но ребенок спросил:" А разве мы не пойдем на развод мостов?!
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." Решили, что уж если идти, то индивидуально. Решение было спонтанным, мы не ожидали, что на вечер того же дня сможем найти хоть какой-то вариант. Но нам невероятно повезло, Сергей - капитан катера - откликнулся практически сразу. То, что нам действительно очень повезло, мы остро поняли во время экскурсии. Хотя до нее несколько волновались, слишком все внезапным и не подготовленным выглядело. Мы даже не понимали, сможем ли попасть домой после экскурсии))). Сергей же в оперативном режиме успокоил, выдал ценные рекомендации по тому, как одеться, что взять с собой на прогулку. А позднее предложил совершенно волшебный маршрут по каналу Грибоедова, на котором мы вечером воскресенья были единственным катером. Борт замечательный, чистый, красивый. На нем есть все, что может понадобиться во время прогулки. Капитан очень внимательный и заботливый. Пледы, посуда, горячий чай, интересный ненавязчивый рассказ, волшебные виды засыпающего города, громада Петропавловки с неожиданным полуночным боем колоколов (про полуденный выстрел пушки мы знали, а вот полуночный колокольный звон для нас открыл Сергей, и за это отдельная ему благодарность). Ну, и конечно, развод мостов, ради которого все затевалось. Это фантастическое зрелище! Мы остались в неописуемом восторге! Огромная благодарность капитану за волшебное путешествие! Надеемся еще вернуться!

Мы не первый раз в Санкт-Петербурге. И развод мостов, конечно, неоднократно видели и с берега, и
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге. И развод мостов, конечно, неоднократно видели и с берега, и
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге. И развод мостов, конечно, неоднократно видели и с берега, и
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге. И развод мостов, конечно, неоднократно видели и с берега, и
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге. И развод мостов, конечно, неоднократно видели и с берега, и
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге. И развод мостов, конечно, неоднократно видели и с берега, и
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге. И развод мостов, конечно, неоднократно видели и с берега, и
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге. И развод мостов, конечно, неоднократно видели и с берега, и+2
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге. И развод мостов, конечно, неоднократно видели и с берега, и
Мы не первый раз в Санкт-Петербурге. И развод мостов, конечно, неоднократно видели и с берега, и
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А
Отличная прогулка! Впечатлений на полжизни, рекомендую Сергея всем. Получилось все как мы хотели и даже лучше. Плюс - повезло с погодой. Так что это ночное приключение, длиной в 3 часа, станет ярчайшим впечатлением о посещении Питера в этом году.
Спасибо, Сергей💥
Отличная прогулка! Впечатлений на полжизни, рекомендую Сергея всем. Получилось все как мы хотели и даже лучше.
Отличная прогулка! Впечатлений на полжизни, рекомендую Сергея всем. Получилось все как мы хотели и даже лучше.
Отличная прогулка! Впечатлений на полжизни, рекомендую Сергея всем. Получилось все как мы хотели и даже лучше.
Отличная прогулка! Впечатлений на полжизни, рекомендую Сергея всем. Получилось все как мы хотели и даже лучше.
Отличная прогулка! Впечатлений на полжизни, рекомендую Сергея всем. Получилось все как мы хотели и даже лучше.
Отличная прогулка! Впечатлений на полжизни, рекомендую Сергея всем. Получилось все как мы хотели и даже лучше.
Отличная прогулка! Впечатлений на полжизни, рекомендую Сергея всем. Получилось все как мы хотели и даже лучше.
Отличная прогулка! Впечатлений на полжизни, рекомендую Сергея всем. Получилось все как мы хотели и даже лучше.+2
Отличная прогулка! Впечатлений на полжизни, рекомендую Сергея всем. Получилось все как мы хотели и даже лучше.
Отличная прогулка! Впечатлений на полжизни, рекомендую Сергея всем. Получилось все как мы хотели и даже лучше.
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Е
Все супер. Маршрут интересный. Нам понравилось. Детям понравилось. Лодка комфортная. Мосты увидели очень близко.
Все супер. Маршрут интересный. Нам понравилось. Детям понравилось. Лодка комфортная. Мосты увидели очень близко.
Все супер. Маршрут интересный. Нам понравилось. Детям понравилось. Лодка комфортная. Мосты увидели очень близко.
Все супер. Маршрут интересный. Нам понравилось. Детям понравилось. Лодка комфортная. Мосты увидели очень близко.
Все супер. Маршрут интересный. Нам понравилось. Детям понравилось. Лодка комфортная. Мосты увидели очень близко.
Все супер. Маршрут интересный. Нам понравилось. Детям понравилось. Лодка комфортная. Мосты увидели очень близко.
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Д
Мы были на феерии всей семьёй. От 11 лет до 63. Понравилось всем. Набрались положительных впечатлений и эмоций надолго. Все предусмотрено, все возможные мелочи решены.
Ещё раз убедились, что Санкт-Петербург красивейшее
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место на Земле. Это была сказка дворцов, рек, каналов, мостов и мостиков, конных всадников, загадочных фигур наполненная светом и доброжелательными улыбающимися жителями и гостями Санкт-Петербурга. Это путешествие в другое измерение, где тревоге и грусти нет места. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью посмотреть на мосты с речной глади, не пожалеете.

Мы были на феерии всей семьёй. От 11 лет до 63. Понравилось всем. Набрались положительных впечатлений
Мы были на феерии всей семьёй. От 11 лет до 63. Понравилось всем. Набрались положительных впечатлений
Мы были на феерии всей семьёй. От 11 лет до 63. Понравилось всем. Набрались положительных впечатлений
Мы были на феерии всей семьёй. От 11 лет до 63. Понравилось всем. Набрались положительных впечатлений
Мы были на феерии всей семьёй. От 11 лет до 63. Понравилось всем. Набрались положительных впечатлений
Мы были на феерии всей семьёй. От 11 лет до 63. Понравилось всем. Набрались положительных впечатлений
Мы были на феерии всей семьёй. От 11 лет до 63. Понравилось всем. Набрались положительных впечатлений
Мы были на феерии всей семьёй. От 11 лет до 63. Понравилось всем. Набрались положительных впечатлений+2
Мы были на феерии всей семьёй. От 11 лет до 63. Понравилось всем. Набрались положительных впечатлений
Мы были на феерии всей семьёй. От 11 лет до 63. Понравилось всем. Набрались положительных впечатлений
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