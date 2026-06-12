Мы выйдем белой ночью, под вашу музыку, на встречу с красотой, величием и неописуемой эстетикой ночного Петербурга. Для вас город предстанет в новом образе. Мы пройдём по парадной Неве мимо Петропавловской крепости, Эрмитажа, стрелки Васильевского острова. На борту есть уборная, стол и всё необходимое, чтобы поездка была не только красивой, но и удобной.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я профессиональный моряк и ответственно подхожу к вопросам безопасности. У меня оформлена лицензия для работы с путешественниками, нужные допуски, страховка. На катере есть всё необходимое — спасательные жилеты, уборная, пледы. Для вашего комфорта — кожаные диваны, деревянный стол, тент от дождя и автообогрев. А также платформа для купания. Итак, в программе:

Ночная прогулка по парадной Неве — с музыкой, уютом и эстетикой большого города.

Живописные виды на Эрмитаж, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», стрелку Васильевского острова и Зимнюю Канавку.

Проход под знаменитым Дворцовым мостом в момент его разведения — одно из самых ярких зрелищ в Петербурге.

Спокойное скольжение по Фонтанке и Мойке мимо Чижика-Пыжика и последнего адреса Пушкина.

Организационные детали