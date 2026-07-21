Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Если вы хотите увидеть Петербург, каким он бывает только ночью, — этот круиз для вас.



Обширный маршрут по Неве проведёт вас под самыми знаменитым мостами, в том числе в момент их развода, — под музыку, огни и танцы на борту.



Вас ждёт не просто прогулка, а ночной праздник на воде: панорамы города, освещённые архитектурные шедевры и весёлая дискотека под открытым небом.