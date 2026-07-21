Если вы хотите увидеть Петербург, каким он бывает только ночью, — этот круиз для вас.
Обширный маршрут по Неве проведёт вас под самыми знаменитым мостами, в том числе в момент их развода, — под музыку, огни и танцы на борту.
Вас ждёт не просто прогулка, а ночной праздник на воде: панорамы города, освещённые архитектурные шедевры и весёлая дискотека под открытым небом.
Обширный маршрут по Неве проведёт вас под самыми знаменитым мостами, в том числе в момент их развода, — под музыку, огни и танцы на борту.
Вас ждёт не просто прогулка, а ночной праздник на воде: панорамы города, освещённые архитектурные шедевры и весёлая дискотека под открытым небом.
Описание экскурсии
Перед вами предстанут десятки знаковых мест Петербурга — от величественных дворцов до новейших городских символов. Среди них:
- Разведённые Дворцовый, Троицкий, Литейный и Большеохтинский мосты
- Петропавловская крепость и Заячий остров
- Зимний дворец и Адмиралтейство
- Кунсткамера, Зоологический музей, стрелка Васильевского острова
- Медный всадник, Исаакиевский собор, Летний сад
- Крейсер «Аврора», Смольный собор, Нахимовское училище
- И ещё десятки объектов, превращающих прогулку в визуальный калейдоскоп!
Кому подойдёт круиз
- Тем, кто в Петербурге впервые и хочет за одну ночь увидеть максимум
- Жителям города, желающим посмотреть на знакомые места с неожиданного ракурса
- Любителям ночной жизни, музыки и танцев
Организационные детали
- Посадка начинается за 15 минут до отправления
- Высадка происходит на углу Потёмкинской улицы и Воскресенской набережной
- За дополнительную плату можно приобрести пледы
- На борту работает бар с напитками, есть туалеты и спасательные жилеты
- Прогулка может быть отменена из-за погодных условий, неподходящих для выхода в акваторию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1331 туриста
Мы — судоходная компания с собственным флотом, профессиональными капитанами и опытом более 15 лет. Оказываем услуги по организации отдыха на воде в Санкт-Петербурге, а также предлагаем индивидуальную аренду яхт и катеров, экскурсии на теплоходах, организацию мероприятий под ключ.
Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Всё было хорошо, с погодой только не повезло, в связи с этим ничего не увидели😔 но дискотека порадовала всех!!
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Всё понравилось,были в сентябре,одеваться надо тепло,так как на воде очень холодно
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В
В целом все хорошо, но много народу берут на борт, сидячих мест не хватает, а плавали 3 часа все таки
Карина
Ответ организатора:
Добрый вечер Виталий, спасибо за обратную связь. Мы рады что вам понравилось. Наши теплоходы рассчитаны на большое количество гостей, в тёплые дни большая часть гостей хочет разместиться сверху, поэтому может быть тесновато.
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А
все бы было вполне неплохо, если бы на борту не было неадекватных пьяных людей. было прописано с заплывом в финский залив, но увы, не сложилось, доплыли до моста и обратно
Карина
Ответ организатора:
Здравствуйте, спасибо за обратную связь. Нам очень жаль что вам помешали пьяные люди. приносим свои извинения за невнимательность, в описании маршрута отметили что в открытый Финский залив не выходим.
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Н
Все было ужасно, стулья поломаны и неудобные, в баре толком ничего нет, за столами сидеть невозможно, не хватает места
Карина
Ответ организатора:
Здравствуйте Наталья. Спасибо за обратную связь. Нам ценно ваше мнение. Примем меры.
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