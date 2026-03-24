Разводные мосты — неотъемлемая часть жизни ночного Петербурга.
Мы отправимся от набережной реки Фонтанки в центральную акваторию Невы, где под музыку перед вами откроются изящные створы самых главных мостов города — Дворцового и Троицкого.
Описание экскурсии
Маршрут: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Фонтанка — Нева — Большая Невка — Фонтанка
- Наша команда встретит вас в самом центре Петербурга — на набережной реки Фонтанки
- Однопалубный теплоход пройдёт по центральным каналам — вы полюбуетесь петербургскими достопримечательностями с воды
- Кульминацией прогулки станет акватория Невы — вы увидите разведение Дворцового и Троицкого мостов под фоновую музыку, а затем вернётесь в точку отправления
Во время путешествия на борту теплохода будет звучать аудиогид, который дополнит нашу прогулку важной информацией о Петербурге.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном — стеклянные окна и крыша
- Отправление теплохода — в 23:30. Посадка начинается за 30 минут. Рассадка на борту свободная
- Для посадки на борт покажите в кассе номер заказа организатора (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его) и оплатите оставшуюся часть суммы: наличные, карта или QR-код. За вами закрепляются места на теплоход, поэтому предоплата, в случае отказа от поездки менее чем за 48 часов, не возвращается
- Прогулка не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид через динамик на русском языке (без наушников). На закрытой палубе качество звука выше
Обратите внимание
- Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погодных условий и уровня воды
- По решению администрации города мосты могут не разводить, что не является причиной отмены или переноса рейса
- Пледы на борту судна не выдаются. Просим одеваться теплее, так как на воде всегда прохладно
ежедневно в 23:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2635 ₽
|Дети 4-12 лет
|2040 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2380 ₽
|Школьники
|2380 ₽
|Студенты
|2380 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я профессиональный гид из Санкт-Петербурга. Работа моей команды — организовывать увлекательные водные экскурсии по рекам и каналам нашего прекрасного города. С любовью и вниманием мы рассказываем гостям Петербурга и местным жителям истории о его богатом прошлом, оживляя для них архитектурные шедевры и раскрывая тайны невских вод.
