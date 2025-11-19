Если вы думали, что Петербург — это только Эрмитаж, Невский проспект и памятники — вы ошибаетесь.
Город скрывает множество неожиданных сокровищ, и мы приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая объединит историю доходных домов, архитектурные шедевры и прогулку по крышам, которые вы еще не видели.
Описание экскурсииНеобычный взгляд на историю: Экскурсия по парадным, дворам и крышам Главная изюминка этой экскурсии — прогулка на настоящую Питерскую, но официальную крышу Петербурга! Крыши — это настоящие архитектурные объекты с историей. Мы покажем вам необычные виды на город, которые не увидите в гиде или на карточках. Это шанс увидеть Петербург с другой стороны, где время остановилось, а архитектура говорит своим языком. От станции «Владимирская» — в мир купеческой архитектуры, отправляемся вглубь Дворцовой слободы — одного из самых атмосферных районов Петербурга. Здесь сохранились парадные лестницы, проходные дворы с арками и лепниной, а также дома, где жили известные писатели и купцы. Почему именно эта экскурсию?
- Это необычный маршрут, который объединяет историю, архитектуру и приключения.
- Вы увидите места, недоступные для массового посещения.
- Экскурсия подходит как туристам, так и местным жителям.
- Прогулка по крышам — уникальный опыт, который оставит незабываемые впечатления.
- Гид расскажет интересные факты о жизни купцов, писателях и архитекторах.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадную лестницу дома Каншина - с колоннами и декоративной лепниной
- Парадную с витражами в доме Никонова - редкое сочетание мозаики и архитектуры
- Дом Елисеевых - знаменитую «ромашку» с колоннами и колокольней
- Дворы с архитектурными фишками - от "двора-колодца" до "двора-котика"
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская 1-3
Завершение: Апраксин пер 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
