Петербург — это живая история, запечатлённая в камне. Здесь каждый дом и улица хранят в себе тайны императоров, писателей и зодчих.
Вы увидите знаковые достопримечательности города: Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, Спас на Крови и многое другое.
А я расскажу, с чего началось строительство Петербурга, где находилась Морская слобода — и не только!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание водной прогулки
- Мы пройдём по Невскому проспекту — главной артерии Петербурга
- Оценим гармоничный ансамбль площади Искусств и уютную Итальянскую улицу со скульптурой того самого искателя сокровищ из «Двенадцати стульев»
- Полюбуемся Спасом на Крови, который так напоминает храм Василия Блаженного в Москве
- Прогуляемся вдоль канала Грибоедова, названного в честь создателя «Горе от ума»
- Рассмотрим фасад Дома книги, поговорим о судьбе башенки и о хитрости архитектора
- Отправимся на Дворцовую площадь — самый узнаваемый архитектурный ансамбль Петербурга
- Отыщем здание, где родился Эрмитаж, и обсудим архитектурные причуды Екатерины Великой
- Пройдёмся по бывшей главной набережной Российской империи — Английской
- Дойдём до памятника Петру Первому и откроем секреты создания шедевра
- Обойдём вокруг Исаакиевского собора и прикоснёмся к мистике и таинству творения прославленного зодчего
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 12. Доплата за каждого следующего участника: взрослые — 900 ₽, дети с 12 до 14 лет, студенты, пенсионеры — 800 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2114 туристов
Здравствуйте, мои будущие гости! Я очень люблю Петербург и хочу показать вам этот прекрасный город с разных сторон! Здесь я окончила университет в 2007 году, потом были курсы гидов-переводчиков, аккредитация и всевозможные лицензии, был прослушан курс лекций «Гид по Европе». Для меня работа гидом — это бесконечное самообразование и расширение кругозора в самых разных областях.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
19 июн 2025
В целом экскурсия была неплохая. Все остались довольны и дети и взрослые (у нас была индивидуальная экскурсия для своей группы). Хотелось во время экскурсии поближе подойти к историческим памятникам таким, как Спас на крови. Уже после экскурсии пошли самостоятельно. Гид рассказала новую информацию, которую ранее не знали.
М
Марина
4 мая 2025
Прекрасное знакомство с Петербургом для моих 10летних девочек! Спасибо
М
Мария
3 мая 2025
Прогулка понравилась, Елена тоже, всем советую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
