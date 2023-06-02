Приглашаем отправиться в необычный музейный тур «Другой Эрмитаж». Перед экскурсией вы посмотрите VR-фильм с Константином Хабенским в главной роли — его герой перенесёт вас в прошлое Эрмитажа. Далее мы отвезём вас в филиал музея «Старая Деревня», где вас познакомят с ранее недоступной коллекцией предметов мебели, одежды, живописи. А после обеда вы посетите Главный штаб, где в интерактивном формате попробуете понять работы великих модернистов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Автобусная поездка и экскурсия в фондохранилище проходят в группе до 45 человек, в Главном штабе вас разделят на небольшие группы до 15 человек, чтобы обеспечить качественный диалог с кураторами-искусствоведами.

Что вас ожидает

VR-фильм «Эрмитаж. Погружение в историю» (18 минут). Экскурсия начнётся в конференц-зале гостиницы Октябрьская. С помощью технологий, объединивших виртуальную реальность и кино, вы погрузитесь в атмосферу Эрмитажа царской эпохи. Это первая в России VR-экскурсия по музею, роли мистического проводника в прошлое играет Константин Хабенский.

Фондохранилище Эрмитажа (1,5 часа). Далее вы отправитесь на автобусе в Приморский район, где находится реставрационно-выставочный комплекс «Старая Деревня» — один из филиалов Государственного Эрмитажа. В современном специально оборудованном здании вы осмотрите предметы мебели и быта, оружейный зал, коллекцию отделов русской культуры и западноевропейского искусства. А также посетите галерею костюмов, знаменитый каретный зал и увидите редкие восточные экспонаты.

Арт-медиация в Главном Штабе (1,5 часа). После перерыва на обед вы отправитесь на необычную экскурсию по экспозиции французского модернистского искусства. Вас ждет одно из лучших в мире собрание художников-импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов, кубистов — от Ренуара до Матисса и от Моне до Пикассо.

Арт-медиация — новое слово в музейном мире. Этот формат вовлекают зрителей в диалог с куратором музея и с произведениями искусства, предлагая вместо пассивного восприятия их активное познание, с обменом мнений и впечатлений. Небольшими группами (до 15 человек) вместе с экскурсоводом-медиатором вы попытаетесь понять, почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса вызывали скандалы и воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала 20 века.

План экскурсии

09:30 — просмотр VR-фильма в конференц-зале гостиницы Октябрьская

10:00 — отправление в «Старую деревню».

11:00-12:30 — экскурсия по фондохранилищу

13:30 — возвращение в центр города, обеденный перерыв

15:30-17:00 — арт-медиация в Главном штабе Эрмитажа

Организационные детали