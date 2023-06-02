Фондохранилище Эрмитажа, VR-фильм и Главный штаб: автобусная экскурсия

Виртуальное погружение в царскую эпоху, запасники музея и французское модернистское искусство

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Приглашаем отправиться в необычный музейный тур «Другой Эрмитаж».

Перед экскурсией вы посмотрите VR-фильм с Константином Хабенским в главной роли — его герой перенесёт вас в прошлое Эрмитажа.

Далее мы отвезём вас в филиал музея «Старая Деревня», где вас познакомят с ранее недоступной коллекцией предметов мебели, одежды, живописи.

А после обеда вы посетите Главный штаб, где в интерактивном формате попробуете понять работы великих модернистов.
Фондохранилище Эрмитажа, VR-фильм и Главный штаб: автобусная экскурсия
Фондохранилище Эрмитажа, VR-фильм и Главный штаб: автобусная экскурсия
Фондохранилище Эрмитажа, VR-фильм и Главный штаб: автобусная экскурсия
Фондохранилище Эрмитажа, VR-фильм и Главный штаб: автобусная экскурсия
Фондохранилище Эрмитажа, VR-фильм и Главный штаб: автобусная экскурсия
Фондохранилище Эрмитажа, VR-фильм и Главный штаб: автобусная экскурсия
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Описание

Автобусная поездка и экскурсия в фондохранилище проходят в группе до 45 человек, в Главном штабе вас разделят на небольшие группы до 15 человек, чтобы обеспечить качественный диалог с кураторами-искусствоведами.

Что вас ожидает

VR-фильм «Эрмитаж. Погружение в историю» (18 минут). Экскурсия начнётся в конференц-зале гостиницы Октябрьская. С помощью технологий, объединивших виртуальную реальность и кино, вы погрузитесь в атмосферу Эрмитажа царской эпохи. Это первая в России VR-экскурсия по музею, роли мистического проводника в прошлое играет Константин Хабенский.

Фондохранилище Эрмитажа (1,5 часа). Далее вы отправитесь на автобусе в Приморский район, где находится реставрационно-выставочный комплекс «Старая Деревня» — один из филиалов Государственного Эрмитажа. В современном специально оборудованном здании вы осмотрите предметы мебели и быта, оружейный зал, коллекцию отделов русской культуры и западноевропейского искусства. А также посетите галерею костюмов, знаменитый каретный зал и увидите редкие восточные экспонаты.

Арт-медиация в Главном Штабе (1,5 часа). После перерыва на обед вы отправитесь на необычную экскурсию по экспозиции французского модернистского искусства. Вас ждет одно из лучших в мире собрание художников-импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов, кубистов — от Ренуара до Матисса и от Моне до Пикассо.

Арт-медиация — новое слово в музейном мире. Этот формат вовлекают зрителей в диалог с куратором музея и с произведениями искусства, предлагая вместо пассивного восприятия их активное познание, с обменом мнений и впечатлений. Небольшими группами (до 15 человек) вместе с экскурсоводом-медиатором вы попытаетесь понять, почему работы Моне, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса вызывали скандалы и воспринимались как революция в мире живописи и искусства начала 20 века.

План экскурсии

09:30 — просмотр VR-фильма в конференц-зале гостиницы Октябрьская
10:00 — отправление в «Старую деревню».
11:00-12:30 — экскурсия по фондохранилищу
13:30 — возвращение в центр города, обеденный перерыв
15:30-17:00 — арт-медиация в Главном штабе Эрмитажа

Организационные детали

  • В стоимость программы включено: трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида, просмотр VR фильма, входной билет с экскурсией по фондохранилищу, входной билет с арт-медиацией в Главном штабе.
  • Дополнительные расходы: обед
  • Экскурсии в реставрационно-выставочном центре и основном здании музея для вас проведут местные сотрудники, в пути вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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