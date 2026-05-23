Отправляйтесь на экскурсию и узнайте, как с виду неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! Комфортабельный катер, интересные форты Кронштадтой крепости, в компактной, но насыщенной, поездке.
Описание экскурсииЧто вас ждет На этой экскурсии вы узнаете, как неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! За час, на комфортабельном катере мы обойдем самые интересные форты Кронштадтской крепости и узнаем историю этих мест! Идеальный вариант для экспресс-ознакомления с Кронштадтом. Важная информация: Экскурсия состоится только при наборе группы от 3 человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Кроншлот
- Форт Петр 1
- Форт Александр 1 (Чумной)
- Форт Павел 1
- Форт Граф Милютин
- Форт Константин
Что включено
- Услуги гида
- Билет на катер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Завершение: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр I
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится только при наборе группы от 3 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
