Описание Фото Ответы на вопросы Отправляйтесь на экскурсию и узнайте, как с виду неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! Комфортабельный катер, интересные форты Кронштадтой крепости, в компактной, но насыщенной, поездке.

Бодрый Боцман Ваш гид в Санкт-Петербурге Групповая экскурсия 1800 ₽ за человека 1 час 1-10 человек На катере, кронштадт с водной прогулкой

Описание экскурсии Что вас ждет На этой экскурсии вы узнаете, как неприметный остров посреди Финского залива превратился в мощнейшую морскую крепость Европы! За час, на комфортабельном катере мы обойдем самые интересные форты Кронштадтской крепости и узнаем историю этих мест! Идеальный вариант для экспресс-ознакомления с Кронштадтом. Важная информация: Экскурсия состоится только при наборе группы от 3 человек.

Ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 Выбрать дату