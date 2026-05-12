Начнём путешествие с форта «Риф» — одного из самых мощных во всём мире. Мы пройдёмся по казематам и тоннелям, побываем в местах, которые долгое время были засекречены. Поговорим о фортификации, революционных событиях в Кронштадте и судьбе крепости в 20 веке.
Затем отправимся в парк «Остров фортов» — современное пространство, где история флота переосмыслена языком 21 столетия.
Кульминацией станет посещение Музея военно-морской славы России с легендарной атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол». Я расскажу о развитии флота — от линейных кораблей до подводных технологий, героизме моряков и роли Кронштадта в обороне страны.
Я объясню сложные вещи простым и живым языком. Мы обсудим:
рождение Кронштадта как морской крепости Петра I
устройство фортовой системы и стратегию обороны Балтики
развитие военно-морского флота
судьбу города в советское время
современное обновление Кронштадта и его новую роль
особенности дамбы, которая соединяет остров Котлин с материком
Примерный тайминг
11:00 — встреча 11:50–14:10 — осмотр форта «Риф» 14:30 — прибытие в «Остров фортов» 14:40–15:30 — обед в парке «Остров фортов» 15:40–17:00 — Музей военно-морской славы 18:00 — возвращение в Петербург
Организационные детали
Поедем на Volkswagen Polo
Запланирован кофе-брейк в парке «Остров фортов», еда и напитки оплачиваются отдельно
Также в стоимость не входят: билет в музей — 400 ₽ взрослый, 200 ₽ льготный + сбор музея — 2000 ₽ с группы; билет в форт «Риф» — 200 ₽ посещение территории и уличных экспозиций, 700 ₽ единый билет с осмотром музея, детям до 8 лет бесплатно
В экскурсию не включено посещение подлодки, осматриваем её снаружи
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 181 туриста
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в читать дальшеуменьшить
музеях города.
Любовь к родному городу привела меня к получению образования в магистратуре по направлению «Туризм». Провожу экскурсии по историческому центру, Курортному району, Кронштадту, Выборгу и менее известным маршрутам.
Особое внимание уделяю архитектуре разных эпох — от историзма и модерна через советский период к современности, трансформации городских пространств и судьбам пригородных территорий.
Своим гостям я представляю Петербург не как набор знаковых мест, а как живой многослойный город, где каждая улица связана с людьми, событиями и идеями своего времени. С путешественниками встречаюсь, чтобы делиться глубоким пониманием города, разрушать стереотипы и открывать места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.
М
Мария
Дата посещения: 12 мая 2026
Огромное спасибо, Ивану за интереснейшую экскурсию. Иван - потрясающий экскурсовод, влюблённый в свой город, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! Нам было приятно и весело путешествовать вместе, информация преподносилась легко. Время пролетело незаметно.
А
Андрей
Посетили с сыном эту экскурсию в мае 2026 года. Почти 8 часов пролетели на одном дыхании. Иван отличный, образованный и увлечённый своим делом гид, тесно связанный с Санкт-Петербургом многими поколениями своих предков. Отлично читать дальшеуменьшить
подобран маршрут и форт "Риф" и музей ВМФ, МЕГА интересные локации. Обязательно вернёмся сюда ещё раз, т. к. даже столь продолжительной экскурсии не хватило, что бы охватить весь спектр экспонатов что мы увидели. Однозначно рекомендую данную экскурсию!!!!
