Вероника — ваш гид в Санкт-Петербурге

Меня зовут Вероника. Уже более 6 лет занимаюсь профессиональной съёмкой. По образованию я журналист, изучаю город и ловлю его многообразие в фотографиях. Мне интересно разгадывать человека и раскрывать разные стороны его красоты. А показывать эту красоту самому человеку безумно приятно. Это и является для меня главной задачей при съёмке и в совместной работе.