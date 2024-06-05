Почему — рассвет? В этот час вы будете наслаждаться главными достопримечательностями Петербурга без суеты и незнакомцев в кадре. Город в утренней дрёме открывается с необыкновенных сторон — нам будет проще их запечатлеть. Рассвет подарит необыкновенно мягкий свет: он проявит ваши лучшие черты. А я, безусловно, буду помогать и направлять вас в кадре.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 07:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Исаакиевская площадь богата фотогеничными ракурсами. На фоне собора и памятника императору Николаю I фотографии наполняются яркими оттенками французского города.
- Набережная Мойки с её переливами и мостами будет выразительно бликовать в наших кадрах.
- Магазин у Красного моста — одно из самых фешенебельных мест в городе. Здание в стиле модерн с большими стеклянными витринами отлично смотрится в кадре.
- Дворцовая площадь и величественная арка Главного штаба.
- Дворцовая набережная с открыточными видами.
Есть два варианта ранней съемки:
- В 5 утра — самое чарующее время: нежный свет и тихие улочки. Можно по-настоящему насытиться городом, свободно выбирать позы и ракурсы.
- В 7 утра — город ещё свеж, но уже мелькают призраки спешащих на работу и начинают слегка гудеть дороги. Для фотографий без людей нужно немного больше времени и ракурсов.
Организационные детали
- Я могу немного рассказать вам про город, но основной формат нашей встречи — фотосессия.
- Вы получите 50+ фотографий в обработке в течение 24 часов после съёмки. Все файлы будут на облачном диске, ссылку на него отправлю в один из мессенджеров. Фотографии хранятся неделю. Если вы не успеваете их скачать, предупредите заранее.
- На съёмку можно брать реквизит (букет цветов, газета и багет и т. д) — он поможет вам чувствовать себя свободнее перед камерой.
- Есть возможность провести индивидуальную съёмку — подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 200 ₽
|В паре (за 2 человека)
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Вероника. Уже более 6 лет занимаюсь профессиональной съёмкой. По образованию я журналист, изучаю город и ловлю его многообразие в фотографиях. Мне интересно разгадывать человека и раскрывать разные стороны его красоты. А показывать эту красоту самому человеку безумно приятно. Это и является для меня главной задачей при съёмке и в совместной работе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
5 июня 2024
Вероника отличный профессионал! Фото получились великолепные!! Рекомендую!!!!
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