3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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хотелось чего-то удивительного и необычного. Из самого необычного был ужин в интересном месте Meal, где мои вкусовые рецепторы просто визжали от восторга! А удивительным был конечно «Кабинет». Мой мир просто рухнул и кроме Prosecco в нем появилось место для коктейлей. Все наше путешествие сопровождалось интересными рассказами, стихами, фактами из истории от Олега, с которыми все невероятные гастрономические впечатления, испытываемые нами только усиливались. Рекомендую однозначно!