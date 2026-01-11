3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Гастрономическое путешествие по вкусным заведениям Петербурга

Прекрасные виды, новые вкусы, инсайдерские рассказы и потрясающая атмосфера
За четыре часа вы откроете для себя совершенно новые гастрономические и алкогольные вкусы, либо насладитесь проверенными.

Прокатитесь по городу и услышите увлекательные истории возникновения ресторанного предпринимательства Петербурга, а также других городов и стран.
5
29 отзывов
Гастрономическое путешествие по вкусным заведениям Петербурга
Гастрономическое путешествие по вкусным заведениям Петербурга
Гастрономическое путешествие по вкусным заведениям Петербурга

Описание экскурсии

  • Вы посетите самые интересные гастробары и рестораны Петербурга (от 4 до 6): заведения neonordic и slowfood
  • Оцените ряд специалитетов, которые раскрывают вкус современной гастрономии. Это и соусы, и способ приготовления, и совместимость ингредиентов и компонентов
  • Попробуете алкогольные напитки от профессионалов барной индустрии
  • Узнаете, что происходило и происходит в мире ресторанов и баров
  • Услышите истории об увеселительных заведениях старого Петербурга и возникновении ресторанного рынка планеты

Кроме того, я уловлю ваши предпочтения и вкусовые пристрастия, чтобы посоветовать подходящие позиции в меню, и помогу составить новые интересные маршруты на следующие дни вашего пребывания в Петербурге.

Организационные детали

  • В стоимость входит: персональное обслуживание и помощь в организации маршрута на следующие дни
  • Отдельно оплачиваются личные расходы в каждом заведении (средний чек на одного человека — 1100 ₽)
  • Вы можете приобрести пакет, в который входит: в каждом заведении одна, либо две закуски и бокал вина или крепкий напиток; трансфер от отеля и обратно; помощь в организации досуга на следующие дни — на одну персону за 10 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1665 туристов
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я и моя команда гидов организуем экскурсии в Петербурге и Москве. Мы адепты Его Высочества чувства вкуса! Поэтому основной контент всех наших экскурсий — это история досуга и увеселительного времяпровождения в этих двух городах и как они формировались на планете! «Да прибудет с нами кураж и благость во веки веков!» (Д. Керуак).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Огромное спасибо Олегу за новый интересный опыт! Мы провели прекрасный вечер не просто наполненный безупречно подобранной авторской едой и напитками, но мы попробовали Санкт- Петербург на вкус! …. Очень рекомендую всем, кто действительно не равнодушен к Северной Столице! Ну, а мы обязательно вернёмся за новыми ощущениями….
Огромное спасибо Олегу за новый интересный опыт! Мы провели прекрасный вечер не просто наполненный безупречно подобранной
Огромное спасибо Олегу за новый интересный опыт! Мы провели прекрасный вечер не просто наполненный безупречно подобранной
Огромное спасибо Олегу за новый интересный опыт! Мы провели прекрасный вечер не просто наполненный безупречно подобранной
Огромное спасибо Олегу за новый интересный опыт! Мы провели прекрасный вечер не просто наполненный безупречно подобранной
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О
Очень авторский тур, ещё одно измерение для Петербурга - вкусовое)). История и современность через вкусовые традиции. Олег очень гибкий, подстраивается на лету, очень комфортно и вкусно)) И пара однозначно мастхэв заведений в Питере.
100% рекомендуем!
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Г
В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно выполнил наш экскурсовод Олег, за что ему огромная благодарность.
Посетили бары концепции спикизи, в которых
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абсолютно точно получили гастрономический оргазм!
Контакт с группой с первой же минуты, рассказ лёгкий и невероятно интересный, все успели посмотреть без особой спешки, но и не теряя лишнего времени. Спасибо огромное за информацию и интересные факты о Санкт-Петербурге. Очень вежливый и харизматичный гид.

В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно
В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно
В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно
В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно
В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно
В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно
В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно
В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно+2
В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно
В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно
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Марина
Добрый день! Благодаря экскурсии Олега наш женский Тур из Калининграда заиграл новыми Безусловно яркими красками. Мало того, что сама экскурсия живая, интересная, динамичная сдобренная прекрасными стихами и вкуснейшим хересом, но
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и забота, которую проявил Олег, когда на все оставшиеся дни порекомендовал нам прекраснейшие рестораны. Это восторг! Олег, процветания Вам, любви и добрых, благодарных слушателей. У вас правда талант и это однозначно не последний наш экскурс вместе с Вами в мир гурманистического наслаждения🔥

Добрый день! Благодаря экскурсии Олега наш женский Тур из Калининграда заиграл новыми Безусловно яркими красками. Мало
Добрый день! Благодаря экскурсии Олега наш женский Тур из Калининграда заиграл новыми Безусловно яркими красками. Мало
Добрый день! Благодаря экскурсии Олега наш женский Тур из Калининграда заиграл новыми Безусловно яркими красками. Мало
Добрый день! Благодаря экскурсии Олега наш женский Тур из Калининграда заиграл новыми Безусловно яркими красками. Мало
Добрый день! Благодаря экскурсии Олега наш женский Тур из Калининграда заиграл новыми Безусловно яркими красками. Мало
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Е
Как провести вечер интересно? Провести время максимально необычно и незабываемо? Советую экскурсию Олега «Гастрономический тур». Задача у нас стояла следующая: праздничные выходные, вкусно поужинать немного выпить, но не как всегда,
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хотелось чего-то удивительного и необычного. Из самого необычного был ужин в интересном месте Meal, где мои вкусовые рецепторы просто визжали от восторга! А удивительным был конечно «Кабинет». Мой мир просто рухнул и кроме Prosecco в нем появилось место для коктейлей. Все наше путешествие сопровождалось интересными рассказами, стихами, фактами из истории от Олега, с которыми все невероятные гастрономические впечатления, испытываемые нами только усиливались. Рекомендую однозначно!

Как провести вечер интересно? Провести время максимально необычно и незабываемо? Советую экскурсию Олега «Гастрономический тур». Задача
Как провести вечер интересно? Провести время максимально необычно и незабываемо? Советую экскурсию Олега «Гастрономический тур». Задача
Как провести вечер интересно? Провести время максимально необычно и незабываемо? Советую экскурсию Олега «Гастрономический тур». Задача
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А
Экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений у команды)
Очень интересно было узнать о секретных местах города) Все они с разным настроением, подачей, со своим настроением - увидели полный спектр.

Заметила, что
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Олег подготовили фразы и шутки, связанные с нашей проф сферой, это очень приятно, такой индивидуальный подход.
Чувствуется, что Олег увлечен своим делом и любит его) И здорово, что на экскурсии были и исторические факты о городе, и про гастрономию.

В общем, мы остались довольны и под приятным впечатлением)

Экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений у команды)
Экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений у команды)
Экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений у команды)
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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