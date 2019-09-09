3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга

Прекрасные виды, новые вкусы, потрясающая атмосфера и увлекательные истории

Олег
Задать вопрос
Олег – ваш гид
В течение четырех часов вы побываете на лучших террасах города, откроете для себя совершенно новые гастрономические и алкогольные вкусы, либо насладитесь проверенными, а также прокатитесь по городу и услышите увлекательные истории возникновения ресторанного предпринимательства Петербурга.
От
9600 ₽
8640 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга

Что вас ожидает

Интересные вкусные заведения
Вы посетите самые интересные гастробары и рестораны Петербурга (от 4 до 6): заведения neonordic и slowfood. В каждом из них оцените ряд специалитетов, которые раскрывают вкус современной гастрономии. Это и соусы, и способ приготовления, и совместимость ингредиентов и компонентов. А также попробуете алкогольные напитки от профессионалов барной индустрии.

Инсайдерские рассказы
Во время дегустаций я расскажу о том, что происходило и происходит в мире ресторанов и баров, об истории увеселительных заведений старого Петербурга и возникновении ресторанного рынка планеты. Кроме того, я уловлю ваши предпочтения и вкусовые пристрастия, чтобы посоветовать подходящие позиции в меню, и помогу составить новые интересные маршруты на следующие дни вашего пребывания в Петербурге.

Организационные детали

  • В указанную стоимость входит: услуги гида; трансфер по программе; персональное обслуживание; помощь в организации маршрута на следующие дни.
  • Отдельно оплачивается личные расходы в каждом заведении (средний чек на одного человека — 1100 руб).
  • Есть возможность приобрести пакет — на одну персону за 9500 руб., в который входит: в каждом заведении напитки, горячие и холодные закуски, бокал вина или крепкий напиток; услуги гида; трансфер от отеля и обратно; помощь в организации досуга на следующие дни.
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег Федоров и я истинный амбассадор своего города! «Вкусный и Нетривиальный Петербург», таким слоганом город представлен в моих экскурсиях. В силу опыта и определенного чувства вкуса имею понимание о любом направлении досуга в Северной столице! Экскурсии. Развлечения. Места. Заведения. Сервис. Частные события. Всеми этими знаниями и ресурсами я готов с радостью поделиться с вами, друзья. «Да прибудет с нами кураж и хороший вкус во веки веков!» (Д.Керуак)
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 сентября 2019
Организовано все было на высшем уровне. И мне, и моим гостям все очень понравилось, все просто в восторге. Оказывается в нашем городе есть много вкусных и необычных мест. Со временем мы привыкаем к одним и тем же ресторанам, где гарантированно вкусно и не очень любим рисковать и пробовать что то новое . Олег открыл для нас несколько мест, которые теперь войдут в перечень наших приоритетов. Создалось впечатление, что его знают во всех ресторанах и барах нашего города , и не только там. Он обладает чудесной способностью организовать праздник интересно , весело и неожиданно . Большое спасибо.
6 августа 2018
Заказанная нами экскурсия совпала с днем рождения мужа - вместо традиционного ужина в ресторане мы выбрали калейдоскоп гастробаров и просто баров Санкт-Петербурга - и не пожалели! Наш гид и "проводник" по вкусным заведениям Олег - удивительный рассказчик, очень обаятельный и харизматичный человек! А как замечательно он читает стихи! Его рассказы о блюдах и напитках, которые нам предстояло попробовать, были такими образными и выразительными. что уже сами по себе вызывали зверский аппетит. Мы живем в Финляндии, и качественной, вкусной едой, нас, казалось бы, удивить трудно, но Олегу это удалось. Здорово, что в Петербурге появляются атмосферные и уютные заведения с высокой кухней! И здорово, что есть такие гиды, как Олег! Рекомендуем всем!!!
30 августа 2015
Олег обладает очарованием и харизмой. Прекрасно знает новые места, которые интересно посетить. Очень внимательно относится к пожеланиям клиентов и выполняет их на 150%! Прекрасная экскурсия!

Олег проводит ещё 3 экскурсии

«Арт-коктейль» — оригинальные коктейли в лучших барах Петербурга«Арт-коктейль» — оригинальные коктейли в лучших барах Петербурга«Арт-коктейль» — оригинальные коктейли в лучших барах Петербурга
скидка10%
От
8280 ₽
7452 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Продегустировать вкусные напитки с необычной подачей и приготовить свой
Приглашаю вас в веселый тур по лучшим барам города, в которых вам предложат вкусные коктейли с оригинальной подачей, расскажут интересные истории и помогут самостоятельно приготовить коктейль за барной стойкой.
Прогулка по «секретным» барам Санкт-ПетербургаПрогулка по «секретным» барам Санкт-ПетербургаПрогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
4100 за человека
4 часа
17 отзывов
Уникальный тур по заведениям «для своих» с эксклюзивными коктейлями и общительными владельцами
Я приглашаю вас в уникальный тур по барам Петербурга с концепцией «speakeasy» («говори тише»). Вас ждут элегантные заведения «для своих» — такие места себя не афишируют (вход через туалетную кабинку, через дворы, через подвалы жилых домов), но являются эталоном коктейльного направления. В них вы сможете не только попробовать потрясающие напитки, но и пообщаться с владельцами и персоналом и узнать, как воплощались в жизнь эти необычные идеи.
Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналамНетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналамНетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
скидка10%
От
15000 ₽
13500 за экскурсию
3.5 часа
19 отзывов
Автомобильная квест-экскурсия по самым красивым непарадным символам города
Вы прогуляетесь по тонкой грани, объединяющей современный Питер и Петербург с более чем 300-летней историей. В основу этого квеста легли четыре нетривиальных символа города, за каждым из который скрываются истории, люди, события, о которых вы узнаете. Вы пройдете по самому аристократичному и длинному коридору из дворов-колодцев, разгадаете загадки музыкального сквера, исследуете самый живописный ансамбль мостов и в завершение окажетесь на одной из центральных крыш Петербурга.

Гастрономические экскурсии по Санкт-Петербургу

Петербург для веганов: гастро-погружениеПетербург для веганов: гастро-погружениеПетербург для веганов: гастро-погружение
3500 за экскурсию
3 часа
Пополнить список любимых блюд и вкусовых сочетаний в лучших вегетарианских кафе города
Вегетарианская кухня давно вышла за рамки шаблонов и стереотипов, и в гастро-столице России вы сможете оценить это в полной мере! В компании гида-эксперта вы заглянете в самые интересные веганские рестораны Петербурга, о которых не догадываются туристы, оцените яркие вкусовые сочетания и узнаете, как живет и развивается ресторанная сфера города.
Неформальная прогулка по барам ПетербургаНеформальная прогулка по барам ПетербургаНеформальная прогулка по барам Петербурга
1700 за человека
6 часов
49 отзывов
Пережить познавательное и веселое приключение в компании экспертов ночной жизни
Приглашаем совершить увлекательное путешествие по 10-15 петербургским заведениям. Это не просто экскурсия, а полное погружение в ночную жизнь города. Причем, в очень разнообразную: от жутковатых андеграундных заведений до коктейльных баров, от караоке до рок-клубов. Вы посетите самые колоритные места ночного города и узнаете историю зарождения барной культуры Петербурга, которая уже стала его визитной карточкой.
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробоватьАвторская кухня Петербурга: узнать и попробоватьАвторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
От 5000 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Погрузиться в гастро-культуру города и оценить блюда от шеф-поваров лучших ресторанов
Куда еще ехать за гастрономическими открытиями, как не в Петербург! Эта авторская прогулка приведет вас в рестораны города, где кулинария — это не ремесло, а современное искусство. Будьте готовы познакомиться с ведущими шеф-поварами, проникнуть в тонкости ресторанной сферы и оценить неожиданные вкусовые сочетания блюд.
Гастрономический тур по ПетербургуГастрономический тур по ПетербургуГастрономический тур по Петербургу
От 5000 за экскурсию
3.5 часа
50 отзывов
Познать город через кухню Петербурга в компании специалиста ресторанной индустрии
Санкт-Петербург — столица не только культуры, но и ресторанов, баров, кофеен, пекарен и стрит-фуда на любой вкус. Здесь рождаются идеи, которые превращаются в проекты мирового значения, что естественным образом меняет российскую индустрию общепита к лучшему. Мои экскурсии откроют двери выдающихся, необычных и самых ярких заведений города. Вы попробуете локальную кухню, узнаете секреты успешного гастрономического бизнеса. А самое главное, поймете, почему Санкт-Петербург уже не первый год носит звание «Гастрономической столицы России» и почему «вкусовая» история города заслуживает особого внимания.
Хмельная культура ПетербургаХмельная культура ПетербургаХмельная культура Петербурга
3800 за человека
4 часа
Посетить пивоварни и пивной бутик, продегустировать сорта напитка и узнать секреты его приготовления
Именно Санкт-Петербург стал городом, где зародилось искусство отечественного пивоварения — благодаря императору Петру I, распространившему культуру потребления пенного напитка. На экскурсии вы познакомитесь с историей пива в России и тонкостями его производства, услышите о традициях распития — и, конечно, сами попробуете несколько сортов.
Бар-хоппинг по-питерски!Бар-хоппинг по-питерски!Бар-хоппинг по-питерски!
1199 за человека
6 часов
Познавательный алко-тур по лучшим заведениям барной столицы: пройти квест и найти новых друзей
Думаете, как отметить конец трудовой недели? Ищете новые впечатления и знакомства? Хотите прикоснуться к ночной жизни Петербурга? Все это вы сможете сделать на нашей вечеринке. Мы расскажем о барной индустрии, проведем по злачным местам и научим веселиться!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле