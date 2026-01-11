3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За четыре часа вы откроете для себя совершенно новые гастрономические и алкогольные вкусы, либо насладитесь проверенными.
Прокатитесь по городу и услышите увлекательные истории возникновения ресторанного предпринимательства Петербурга, а также других городов и стран.
Прокатитесь по городу и услышите увлекательные истории возникновения ресторанного предпринимательства Петербурга, а также других городов и стран.
Описание экскурсии
- Вы посетите самые интересные гастробары и рестораны Петербурга (от 4 до 6): заведения neonordic и slowfood
- Оцените ряд специалитетов, которые раскрывают вкус современной гастрономии. Это и соусы, и способ приготовления, и совместимость ингредиентов и компонентов
- Попробуете алкогольные напитки от профессионалов барной индустрии
- Узнаете, что происходило и происходит в мире ресторанов и баров
- Услышите истории об увеселительных заведениях старого Петербурга и возникновении ресторанного рынка планеты
Кроме того, я уловлю ваши предпочтения и вкусовые пристрастия, чтобы посоветовать подходящие позиции в меню, и помогу составить новые интересные маршруты на следующие дни вашего пребывания в Петербурге.
Организационные детали
- В стоимость входит: персональное обслуживание и помощь в организации маршрута на следующие дни
- Отдельно оплачиваются личные расходы в каждом заведении (средний чек на одного человека — 1100 ₽)
- Вы можете приобрести пакет, в который входит: в каждом заведении одна, либо две закуски и бокал вина или крепкий напиток; трансфер от отеля и обратно; помощь в организации досуга на следующие дни — на одну персону за 10 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1665 туристов
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я и моя команда гидов организуем экскурсии в Петербурге и Москве. Мы адепты Его Высочества чувства вкуса! Поэтому основной контент всех наших экскурсий — это история досуга и увеселительного времяпровождения в этих двух городах и как они формировались на планете! «Да прибудет с нами кураж и благость во веки веков!» (Д. Керуак).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Огромное спасибо Олегу за новый интересный опыт! Мы провели прекрасный вечер не просто наполненный безупречно подобранной авторской едой и напитками, но мы попробовали Санкт- Петербург на вкус! …. Очень рекомендую всем, кто действительно не равнодушен к Северной Столице! Ну, а мы обязательно вернёмся за новыми ощущениями….
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О
Очень авторский тур, ещё одно измерение для Петербурга - вкусовое)). История и современность через вкусовые традиции. Олег очень гибкий, подстраивается на лету, очень комфортно и вкусно)) И пара однозначно мастхэв заведений в Питере.
100% рекомендуем!
100% рекомендуем!
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Г
В апреле были с коллегами на гастрономической экскурсии, совмещенной с обзорной экскурсией. Такой индивидуальный заказ прекрасно выполнил наш экскурсовод Олег, за что ему огромная благодарность.
Посетили бары концепции спикизи, в которых
Посетили бары концепции спикизи, в которых
+2
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Добрый день! Благодаря экскурсии Олега наш женский Тур из Калининграда заиграл новыми Безусловно яркими красками. Мало того, что сама экскурсия живая, интересная, динамичная сдобренная прекрасными стихами и вкуснейшим хересом, но
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Е
Как провести вечер интересно? Провести время максимально необычно и незабываемо? Советую экскурсию Олега «Гастрономический тур». Задача у нас стояла следующая: праздничные выходные, вкусно поужинать немного выпить, но не как всегда,
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А
Экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений у команды)
Очень интересно было узнать о секретных местах города) Все они с разным настроением, подачей, со своим настроением - увидели полный спектр.
Заметила, что
Очень интересно было узнать о секретных местах города) Все они с разным настроением, подачей, со своим настроением - увидели полный спектр.
Заметила, что
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