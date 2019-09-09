3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Интересные вкусные заведения

Вы посетите самые интересные гастробары и рестораны Петербурга (от 4 до 6): заведения neonordic и slowfood. В каждом из них оцените ряд специалитетов, которые раскрывают вкус современной гастрономии. Это и соусы, и способ приготовления, и совместимость ингредиентов и компонентов. А также попробуете алкогольные напитки от профессионалов барной индустрии.

Инсайдерские рассказы

Во время дегустаций я расскажу о том, что происходило и происходит в мире ресторанов и баров, об истории увеселительных заведений старого Петербурга и возникновении ресторанного рынка планеты. Кроме того, я уловлю ваши предпочтения и вкусовые пристрастия, чтобы посоветовать подходящие позиции в меню, и помогу составить новые интересные маршруты на следующие дни вашего пребывания в Петербурге.