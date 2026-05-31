Наша экскурсия включает самые интересные достопримечательности Петергофа, весь облик которого был призван продемонстрировать могущество России и её превосходство. Вы с гидом посетите парк и дворцы, которые принесли мировую славу всему комплексу. Увидите павильоны, вольеры и прочие изыски, сохранившие дух Петровской эпохи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Услышав про Петергоф, кто-то сразу представляет каскады фонтанов с символичными позолоченными скульптурами мифических и древних героев. Другие — Большой дворец с его удивительными парадными залами. А ещё стоит учесть, что это целый дворцово-парковый ансамбль с коллекцией чудес и редкостей. С нами вы проведёте в Петергофе весь день, побываете в его лучших местах без очередей и суеты, а также самостоятельно осмотрите заинтересовавшие объекты.

Объекты посещения

Большой Петергофский дворец

Малый дворец на территории Петергофа или Верхний сад с экскурсией (на усмотрение музея-заповедника).

Нижний парк Петергофа

Программа

— выезд из Санкт-Петербурга и путевая экскурсия по Петергофской дороге

— экскурсия с лицензированным гидом по Нижнему парку, Большому Императорскому дворцу и одному из Малых дворцов или экскурсия по Верхнему саду

— свободное время

— прибытие в Санкт-Петербург

Организационные детали