Наша экскурсия включает самые интересные достопримечательности Петергофа, весь облик которого был призван продемонстрировать могущество России и её превосходство. Вы с гидом посетите парк и дворцы, которые принесли мировую славу всему комплексу. Увидите павильоны, вольеры и прочие изыски, сохранившие дух Петровской эпохи.
Описание экскурсии
Услышав про Петергоф, кто-то сразу представляет каскады фонтанов с символичными позолоченными скульптурами мифических и древних героев. Другие — Большой дворец с его удивительными парадными залами. А ещё стоит учесть, что это целый дворцово-парковый ансамбль с коллекцией чудес и редкостей. С нами вы проведёте в Петергофе весь день, побываете в его лучших местах без очередей и суеты, а также самостоятельно осмотрите заинтересовавшие объекты.
Объекты посещения
- Большой Петергофский дворец
- Малый дворец на территории Петергофа или Верхний сад с экскурсией (на усмотрение музея-заповедника).
- Нижний парк Петергофа
Программа
— выезд из Санкт-Петербурга и путевая экскурсия по Петергофской дороге
— экскурсия с лицензированным гидом по Нижнему парку, Большому Императорскому дворцу и одному из Малых дворцов или экскурсия по Верхнему саду
— свободное время
— прибытие в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворцы
- Дополнительные расходы: питание
- Путевую экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства. Экскурсии во дворцах проводят местные гиды.
- Мы вернёмся в Санкт-Петербург около 19:00
- Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
- Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
- Льготные категории необходимо подтвердить оригиналом документа. В поездке обязательно необходимы:
— паспорта для взрослых
— свидетельства о рождении для детей
— продленные студенческие билеты ОЧНОЙ формы обучения для учащихся вузов, колледжей, кадетских корпусов и т. д.
Если оригинала льготного документа нет с собой, то оплачивается стандартный билет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Граждане рф и рб от 18 лет
|5350 ₽
|Дошкольники до 6 лет включительно
|2000 ₽
|Студенты очной формы (студенческий)
|5000 ₽
|Школьники (справка/ученический)
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 63692 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Петергоф - это нечто, это рай. Это величественность, это изящество, это монументальность и хрупкость. У меня нет слов, чтобы описать эмоции. Очень профессиональный гид. Обязательно посетите это грандиозное место. Место, где в каждом изгибе лепнины заложен знак триумфа нашей любимой России!!
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В
Экскурсия очень понравилась. Мы получили много положительных эмоций и расширили свой кругозор. Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге. Чётко поставленная и грамотная речь позволила понять и усвоить услышанное. Видно, что человек профессионал своего дела. Благодарим за совместно проведенное время.
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М
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были интересные. Большой дворец поражает своей красотой, каждый зал удивляет по особенному. В музее фонтанного дела очень вежливые и грамотные экскурсоводы. Отдельная благодарность эксуксоводу Тамаре, очень интересно ведёт экскурсию. В целом поездкой остались довольны, однозначно рекомендуем к посещению.
+2
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Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии, где покушать, как пройти к автобусу и затем сопроводила нас назад до Санкт-Петербурга. По
+2
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28.06.2023 посетили данную экскурсию, очень повезло с сопровождающим экскурсоводом Ариной, человек-кладезь, как жаль что не она проводила экскурсию внутри Петергофа. Я с огромным удовольствием слушала живое, интересное повествование на протяжении
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Н
Петергоф-великолепен! Имперское величие, которое чудом удалось сохранить и восстановить до нашего времени. К организаторам вопросов нет, всё на уровне. В автобусе нас сопровождала гид Анна, у неё такой умиротворяющий тембр…
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