Что вас ожидает

Путевая экскурсия в Петергоф. На автобусе вы проедете по старой Петергофской дороге, которая в 18 веке стала парадной «першпективой» под стать знаменитой Версальской дороге. В пути гид расскажет об имениях, дворцах и усадьбах, которые встретятся на пути.

Фонтаны Нижнего парка: вы пройдете по дорожкам главного символа Петергофа с россыпью каскадов, уютных беседок, скульптур и фонтанов-шутих! Раскроете секрет «Самсона, раздирающего пасть льва», увидите «Солнце», «Шахматная гора», «Тритон» и другие фонтаны. А гид расскажет об инженерных задумках, позволивших воплотить в жизнь это чудо.

Большой Императорский Дворец с 300-летней историей, восстановленными интерьерами и шедеврами мирового искусства. Проходя по роскошным залам, вы представите, как здесь жили императоры и их придворные, поразитесь обилию золота и барельефов. А в аутентичном Дубовом кабинете Петра I рассмотрите личные вещи императора.

Малый дворец. Также вы сможете посетить один из малых дворцов, каждый из которых по-своему интересен функционально, исторически и интерьерно. Здесь вы познакомитесь с бытом русских монархов и окажетесь в пространстве придворных балов и приемов.

Программа экскурсии

9:00 — выезд из Санкт-Петербурга и путевая экскурсия по Петергофской дороге

10:00 — экскурсия с лицензированным гидом по Нижнему парку, экскурсия по Большому Императорскому дворцу и малому дворцу

15:30 — свободное время

17:30 — отправление автобуса

19:00 — прибытие в Санкт-Петербург

Организационные детали

Экскурсия проходит на автобусе в группе до 50 человек. Трансфер из Петербурга и обратно включен в стоимость.

Экскурсии во дворцах проводят местные гиды, путевую экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Входные билеты в Большой дворец, в малый дворец и Нижний парк включены в стоимость. В каждой из локаций мы избежим очередей, чтобы у вас было достаточно времени.

Обратите внимание: в условиях постепенной отмены ограничений не все объекты программы могут быть доступны для посещения. Уточняйте подробности, мы всегда рады проконсультировать вас, чтобы ожидания и реальность совпадали