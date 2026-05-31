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Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)

Автобусная экскурсия по одному из самых востребованных маршрутов среди гостей «Русского Версаля»
Наша экскурсия включает самые интересные достопримечательности Петергофа, весь облик которого был призван продемонстрировать могущество России и её превосходство. Вы с гидом посетите парк и дворцы, которые принесли мировую славу всему комплексу. Увидите павильоны, вольеры и прочие изыски, сохранившие дух Петровской эпохи.
4.9
79 отзывов
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)

Описание экскурсии

Услышав про Петергоф, кто-то сразу представляет каскады фонтанов с символичными позолоченными скульптурами мифических и древних героев. Другие — Большой дворец с его удивительными парадными залами. А ещё стоит учесть, что это целый дворцово-парковый ансамбль с коллекцией чудес и редкостей. С нами вы проведёте в Петергофе весь день, побываете в его лучших местах без очередей и суеты, а также самостоятельно осмотрите заинтересовавшие объекты.

Объекты посещения

  • Большой Петергофский дворец
  • Малый дворец на территории Петергофа или Верхний сад с экскурсией (на усмотрение музея-заповедника).
  • Нижний парк Петергофа

Программа

— выезд из Санкт-Петербурга и путевая экскурсия по Петергофской дороге
— экскурсия с лицензированным гидом по Нижнему парку, Большому Императорскому дворцу и одному из Малых дворцов или экскурсия по Верхнему саду
— свободное время
— прибытие в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворцы
  • Дополнительные расходы: питание
  • Путевую экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства. Экскурсии во дворцах проводят местные гиды.
  • Мы вернёмся в Санкт-Петербург около 19:00
  • Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
  • Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
  • Льготные категории необходимо подтвердить оригиналом документа. В поездке обязательно необходимы:
    — паспорта для взрослых
    — свидетельства о рождении для детей
    — продленные студенческие билеты ОЧНОЙ формы обучения для учащихся вузов, колледжей, кадетских корпусов и т. д.
    Если оригинала льготного документа нет с собой, то оплачивается стандартный билет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Граждане рф и рб от 18 лет5350 ₽
Дошкольники до 6 лет включительно2000 ₽
Студенты очной формы (студенческий)5000 ₽
Школьники (справка/ученический)5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 63692 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
Петергоф - это нечто, это рай. Это величественность, это изящество, это монументальность и хрупкость. У меня нет слов, чтобы описать эмоции. Очень профессиональный гид. Обязательно посетите это грандиозное место. Место, где в каждом изгибе лепнины заложен знак триумфа нашей любимой России!!
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В
Экскурсия очень понравилась. Мы получили много положительных эмоций и расширили свой кругозор. Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге. Чётко поставленная и грамотная речь позволила понять и усвоить услышанное. Видно, что человек профессионал своего дела. Благодарим за совместно проведенное время.
Экскурсия очень понравилась. Мы получили много положительных эмоций и расширили свой кругозор. Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге.
Экскурсия очень понравилась. Мы получили много положительных эмоций и расширили свой кругозор. Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге.
Экскурсия очень понравилась. Мы получили много положительных эмоций и расширили свой кругозор. Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге.
Экскурсия очень понравилась. Мы получили много положительных эмоций и расширили свой кругозор. Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге.
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М
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были интересные. Большой дворец поражает своей красотой, каждый зал удивляет по особенному. В музее фонтанного дела очень вежливые и грамотные экскурсоводы. Отдельная благодарность эксуксоводу Тамаре, очень интересно ведёт экскурсию. В целом поездкой остались довольны, однозначно рекомендуем к посещению.
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были+2
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были
Ездили с невестой, нам понравилось. Место сбора в центре. Автобус комфортный,группа была 51 человек. Экскурсии были
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Елена
Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии, где покушать, как пройти к автобусу и затем сопроводила нас назад до Санкт-Петербурга. По
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пути она давала нам информацию о достопримечательностях, которые мы проезжали. В Петергофе она передала нас экскурсоводу Татьяне, которая водила нас и в двух дворцах и по нижнему парку. Татьяна- такая умница, она с такой любовью и так интересно и доступным языком передала нам огромное количество информации! Затем мы имели свободное время, покушали, посетили верхний парк, приобрели сувениры, и тут пошел дождь. Под дождем гулять совсем не хотелось. Остаток времени (около двух часов) мы провели просто в ожидании автобуса, завидуя туристам, за которыми автобусы уже приехали…

Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии,
Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии,
Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии,
Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии,
Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии,
Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии,
Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии,
Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии,+2
Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии,
Поездка очень понравилась! Экскурсовод-групповод Ольга Борисовна довезла нас до Петергофа, пояснила куда можно пойти после экскурсии,
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Елена
28.06.2023 посетили данную экскурсию, очень повезло с сопровождающим экскурсоводом Ариной, человек-кладезь, как жаль что не она проводила экскурсию внутри Петергофа. Я с огромным удовольствием слушала живое, интересное повествование на протяжении
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всего пути в Петергоф! Как приятно быть на экскурсии с увлеченным своим делом человеком, тому же с грамотной речью и приятным голосом. Организационные вопросы были решены быстро, мы попали сначала во Дворец, затем в парк (удивил вчерашний негативный отзыв, но именно из-за оперативной работы экскурсовода нам в числе первых удалось посетить в комфортной последовательности достопримечательности). Времени на самостоятельную прогулку по парку достаточно и осмотреть, и сфотографировать все объекты, но вот скамеек в парке не много, от усталости кажется многовато времени на прогулку. Можно посидеть в кафе /ресторане (но финансово это доступно не всем), мы сидели на скамье в парке со своим перекусом (смогли найти свободную), мороженое купили на выходе (от 100 рублей разное). Дополнительно на паровозике можно осмотреть Александрийский парк (пешком будет утомительно, а цена паровозика 300-500 рублей), чем мы и воспользовались. Время всей экскурсии указано в описании, наверное раньше нет смысла её заканчивать, так как ехать по городу автобус будет в час пик, и больше стоять в дорожных пробках.
Именно с сопровождающим экскурсоводом Ариной эту экскурсию настоятельно рекомендую (от себя только сожалею, что обзорную по Санкт-Петербургу вела не она, я бы больше впечатлилась).

28.06.2023 посетили данную экскурсию, очень повезло с сопровождающим экскурсоводом Ариной, человек-кладезь, как жаль что не она
28.06.2023 посетили данную экскурсию, очень повезло с сопровождающим экскурсоводом Ариной, человек-кладезь, как жаль что не она
28.06.2023 посетили данную экскурсию, очень повезло с сопровождающим экскурсоводом Ариной, человек-кладезь, как жаль что не она
28.06.2023 посетили данную экскурсию, очень повезло с сопровождающим экскурсоводом Ариной, человек-кладезь, как жаль что не она
28.06.2023 посетили данную экскурсию, очень повезло с сопровождающим экскурсоводом Ариной, человек-кладезь, как жаль что не она
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Н
Петергоф-великолепен! Имперское величие, которое чудом удалось сохранить и восстановить до нашего времени. К организаторам вопросов нет, всё на уровне. В автобусе нас сопровождала гид Анна, у неё такой умиротворяющий тембр…
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убаюкивает и настраивает на истории давно минувших дней… Конечно, хотелось бы, чтобы очереди во дворец были меньше … когда запускают с коротким интервалом, в коридорах, куда набивают битком людей, очень душно… Экскурсия по дворцу поражает тем, что после ВОВ его пришлось восстанавливать практически с нуля… Очень быстро проходить нужно по залам, и если группа более 20 чел, с трудом можно успеть разглядеть экспозиции.
На территории парка, на такое количество людей очень мало скамеек. Некоторые граждане, несмотря на запреты, умудряются располагаться на траве. Ну и дорожки… Пройдя по ним ощущаешь на себе в полной мере, что такое "Пыль дорог"… Возможно в этом есть какой-то смысл, но почему бы их не выложить плиткой или хотя бы центральные дороги замостить асфальтом. Ну и будьте готовы к тому, чтобы выложить кругленькую сумму за хот-доги и напиток(на территории огромные очереди и очень дорого), либо обеспечить себя перекусом самостоятельно.

Петергоф-великолепен! Имперское величие, которое чудом удалось сохранить и восстановить до нашего времени. К организаторам вопросов нет,
Петергоф-великолепен! Имперское величие, которое чудом удалось сохранить и восстановить до нашего времени. К организаторам вопросов нет,
Петергоф-великолепен! Имперское величие, которое чудом удалось сохранить и восстановить до нашего времени. К организаторам вопросов нет,
Петергоф-великолепен! Имперское величие, которое чудом удалось сохранить и восстановить до нашего времени. К организаторам вопросов нет,
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