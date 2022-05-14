Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец

Посетить Русский Версаль без спешки, осмотреть интерьеры 18 века и пройти по Нижнему парку

Групповая
Эта программа позволит без суеты и очередей увидеть весь Петергоф — его шедевры архитектуры, садово-паркового искусства и фонтанного дела.

В группе до 50 человек вы проведете в резиденции целый день: раскроете секреты фонтанов-шутих, пройдете по залам Большого Императорского дворца и малого дворца.

А после сможете самостоятельно прогуляться по берегу Финского залива.
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Петергоф на весь день: фонтаны и Большой Императорский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путевая экскурсия в Петергоф. На автобусе вы проедете по старой Петергофской дороге, которая в 18 веке стала парадной «першпективой» под стать знаменитой Версальской дороге. В пути гид расскажет об имениях, дворцах и усадьбах, которые встретятся на пути.

Фонтаны Нижнего парка: вы пройдете по дорожкам главного символа Петергофа с россыпью каскадов, уютных беседок, скульптур и фонтанов-шутих! Раскроете секрет «Самсона, раздирающего пасть льва», увидите «Солнце», «Шахматная гора», «Тритон» и другие фонтаны. А гид расскажет об инженерных задумках, позволивших воплотить в жизнь это чудо.

Большой Императорский Дворец с 300-летней историей, восстановленными интерьерами и шедеврами мирового искусства. Проходя по роскошным залам, вы представите, как здесь жили императоры и их придворные, поразитесь обилию золота и барельефов. А в аутентичном Дубовом кабинете Петра I рассмотрите личные вещи императора.

Малый дворец. Также вы сможете посетить один из малых дворцов, каждый из которых по-своему интересен функционально, исторически и интерьерно. Здесь вы познакомитесь с бытом русских монархов и окажетесь в пространстве придворных балов и приемов.

Программа экскурсии

9:00 — выезд из Санкт-Петербурга и путевая экскурсия по Петергофской дороге
10:00 — экскурсия с лицензированным гидом по Нижнему парку, экскурсия по Большому Императорскому дворцу и малому дворцу
15:30 — свободное время
17:30 — отправление автобуса
19:00 — прибытие в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 50 человек. Трансфер из Петербурга и обратно включен в стоимость.
  • Экскурсии во дворцах проводят местные гиды, путевую экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • Входные билеты в Большой дворец, в малый дворец и Нижний парк включены в стоимость. В каждой из локаций мы избежим очередей, чтобы у вас было достаточно времени.

Обратите внимание: в условиях постепенной отмены ограничений не все объекты программы могут быть доступны для посещения. Уточняйте подробности, мы всегда рады проконсультировать вас, чтобы ожидания и реальность совпадали

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади искусств
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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