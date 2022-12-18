Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия в гатчинский замок очень необычное приключениие, ведь он не похож ни на что увиденное ранее: ни на царское село, ни на Петергоф, в тоже время он являлся как царской резиденцией, так и просто местом для развлечений и охоты…
Ну и словно в средневековом замке, в нём конечно же есть подземный ход. .)
С курсе можно сказать твой день напишите не менее чем за час)Я встречу вас на комфортном автомобиле бизнес Класса с кожаным салоном Хонда аккорд: подъеду к отелю или к дому по договорённости. .)
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Питание
Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский, 35
Завершение: Ваш Отель / дом в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: С курсе можно сказать твой день напишите не менее чем за час)Я встречу вас на комфортном автомобиле бизнес Класса с кожаным салоном Хонда аккорд: подъеду к отелю или к дому по договорённости. .)
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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