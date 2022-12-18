Экскурсия в гатчинский замок очень необычное приключениие, ведь он не похож ни на что увиденное ранее: ни на царское село, ни на Петергоф, в тоже время он являлся как царской резиденцией, так и просто местом для развлечений и охоты…

Ну и словно в средневековом замке, в нём конечно же есть подземный ход. .)