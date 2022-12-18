Экскурсия в Гатчинский замок

Экскурсия в Гатчинский замок
Экскурсия в Гатчинский замок
Экскурсия в Гатчинский замок
Экскурсия в Гатчинский замок
Экскурсия в Гатчинский замок
Экскурсия в Гатчинский замок
Экскурсия в Гатчинский замок
Ближайшие даты:
19
дек
26
дек
2
янв
9
янв
16
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Гатчинский дворец
  • Подземный ход
  • Серебряное озеро
  • Где проводились испытания подводной лодки
  • Белое озеро
  • Водный лабиринт
  • Мосты
  • Павильон Венеры
  • Приоратский дворец
  • По желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия в гатчинский замок очень необычное приключениие, ведь он не похож ни на что увиденное ранее: ни на царское село, ни на Петергоф, в тоже время он являлся как царской резиденцией, так и просто местом для развлечений и охоты…
Ну и словно в средневековом замке, в нём конечно же есть подземный ход. .)

С курсе можно сказать твой день напишите не менее чем за час)Я встречу вас на комфортном автомобиле бизнес Класса с кожаным салоном Хонда аккорд: подъеду к отелю или к дому по договорённости. .)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский, 35
Завершение: Ваш Отель / дом в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: С курсе можно сказать твой день напишите не менее чем за час)Я встречу вас на комфортном автомобиле бизнес Класса с кожаным салоном Хонда аккорд: подъеду к отелю или к дому по договорённости. .)
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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