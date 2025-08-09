Спас на Крови, Петропавловский и Исаакиевский соборы — каждый из этих храмов хранит богатую историю и завораживает по-своему. Их архитектурой и мощью невозможно не восхищаться. На экскурсии вы познакомитесь с ними поближе и узнаете интересные подробности о каждом.

Описание экскурсии

Петропавловский собор. Это один из первых храмов Санкт-Петербурга и самое высокое здание города вплоть до 20 века. А ещё мемориал русской воинской славы 18 века и усыпальница Романовых. Я расскажу, почему у собора нет купола.

Исаакиевский собор. Самый большой храм Санкт-Петербурга — четвёртый Исаакиевский собор города. Как выглядели три предыдущих, вы узнаете на экскурсии. Также поговорим о том, почему он строился 40 лет.

Спас на Крови. Один из красивейших храмов мира. Украшен более чем 7000 квадратных метров мозаик. Создан в память об Александре II. Почему он сохранился в советское время и при чём тут цифры 81 и 62, обсудим на прогулке.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле BMW 5.

Дополнительно оплачиваются билеты: