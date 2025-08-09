Спас на Крови, Петропавловский и Исаакиевский соборы — каждый из этих храмов хранит богатую историю и завораживает по-своему. Их архитектурой и мощью невозможно не восхищаться. На экскурсии вы познакомитесь с ними поближе и узнаете интересные подробности о каждом.
Описание экскурсии
Петропавловский собор. Это один из первых храмов Санкт-Петербурга и самое высокое здание города вплоть до 20 века. А ещё мемориал русской воинской славы 18 века и усыпальница Романовых. Я расскажу, почему у собора нет купола.
Исаакиевский собор. Самый большой храм Санкт-Петербурга — четвёртый Исаакиевский собор города. Как выглядели три предыдущих, вы узнаете на экскурсии. Также поговорим о том, почему он строился 40 лет.
Спас на Крови. Один из красивейших храмов мира. Украшен более чем 7000 квадратных метров мозаик. Создан в память об Александре II. Почему он сохранился в советское время и при чём тут цифры 81 и 62, обсудим на прогулке.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле BMW 5.
Дополнительно оплачиваются билеты:
- Петропавловский собор — 1000 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащихся 7–18 лет, 450 ₽ за пенсионера
- Исаакиевский собор — 450 ₽ за взрослого, 200 ₽ за учащихся 7–18 лет, 200 ₽ за пенсионера
- Спас на Крови — 450 ₽ за взрослого, 200 ₽ за учащихся 7–18 лет, 200 ₽ за пенсионера
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спаса на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айтан — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 735 туристов
Меня зовут Айтан. Я лицензированный гид. Родилась в Ленинграде, живу в Санкт-Петербурге. Занимаюсь любимой работой уже 23 года. История — она бесконечна. Не зря говорят: «Век живи, век учись». Я следую этому завету. Лекции, курсы, выставки помогают мне постоянно расширять знания о городе. Приглашаю вас на свои экскурсии! Будет интересно и занимательно — с байками, легендами и смешными историями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
9 авг 2025
Айтан, спасибо огромное!!!!!
Великолепно красиво познавательно!!!!
Великолепно красиво познавательно!!!!
Н
Наталья
13 апр 2025
Очень профессиональный гид, готова подстраиваться под запросы клиентов и гибко выстраивать экскурсию. Знает много интересного вне теоретической и общеизвестной истории. Рекомендуем!
О
Ольга
16 мар 2025
От экскурсии мы остались в полном восторге! Три храма в течении такого короткого времени это полный восторг. Кто еще думает берите и не сомневайтесь. Море информации в очень интересном формате. При чем по пути от храма к храму Айтан бонусом еще и обзорную экскурсию нам дала))) Благодарим за экскурсию. Айтан вы профессионал с большой буквы!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Сегодня в 12:30
20 ноя в 12:30
1300 ₽ за человека
Квест
(Не) церкви: парадный Петербург и его контрасты
Самостоятельно осмотреть 5 храмов разных конфессий и раскрыть невероятные факты о них через чат-бот
Начало: Около станции метро «Невский проспект»
22 ноя в 11:00
23 ноя в 10:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Православные храмы Санкт-Петербурга
Начало: По договоренности по Вашему адресу в центре города
Расписание: Ежедневно в 09:00 час и 12:00 час.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.