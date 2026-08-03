Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Ребята узнают самые важные и любопытные факты о первом сооружении Петербурга. Увидят, где похоронен Петр Великий, и услышат удивительные легенды о Петропавловском соборе. Научатся шифрованию алфавита и поймут, почему из тюрьмы на острове никто никогда не сбегал. А также поиграют в игры и закрепят знания в форме небольших интересных заданий.
🐇 Сначала дети выяснят, почему около острова стоит памятник зайчику, научатся ориентироваться по карте, узнают много новых слов и любопытных фактов о крепостных сооружениях.
🌹 Затем зайдём в Петропавловский собор, где я расскажу, почему на потолке у одного из ангелочков в руках лесенка, где похоронен сам Пётр Великий и почему на одном из надгробий стоит волшебная невянущая роза.
📜 В завершение отправимся в мрачную тюрьму Трубецкого бастиона. Побываем в камерах разных времен и даже в тёмном карцере. А ещё участникам предстоит разгадать тайный шифр, который оставили заключённые, и получить подарок!
💫 В результате дети обретут новые интересные знания и навыки — и всё это в увлекательной форме, что позволит им не устать и легче запомнить информацию.
Организационные детали
На экскурсии детей обязательно сопровождают взрослые — приходите всей семьёй!
Экскурсия проходит в музее и на улице (примерно 30 минут), одевайтесь, пожалуйста, по погоде
Единый билет (в музей и собор) оплачивается отдельно: 1500 ₽ — взрослые, 800 ₽ — пенсионеры и школьники. Дошкольники, многодетные, инвалиды — бесплатно
Чтобы не стоять в очереди, билеты можно приобрести заранее на официальном сайте ссылка Бесплатные билеты можно получить только в кассе при предъявлении документов, подтверждающих право на льготу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 638 туристов
Всем привет! Я историк, экскурсовод и преподаватель. Родилась и выросла в Петербурге. Специализируюсь на необычных авторских маршрутах. Я всегда стараюсь понять и почувствовать клиентов, и тогда мне становится ясно, на читать дальшеуменьшить
что сделать акцент. Поэтому за 13 лет работы у меня ещё ни разу не было двух одинаковых экскурсий!
Моя миссия — делать людей немножко счастливее! Каждая прогулка — это маленькое приключение, которое открывает новые горизонты и красоты и для меня, и для моих гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валентина
Лучший экскурсовод, с которым имели дело этим летом (а мы путешествовали в два города и всюду была не одна экскурсия)! Интересно было всем: и мне, и детям 7 и 9 читать дальшеуменьшить
лет (девочка и мальчик). Анастасия смогла увлечь детей, отвечала на их каверзные вопросы ("А откуда Вы уверены, что под плитами лежат тела в Петропавловском соборе?" и т. п.), умело проводила где-то и воспитательные беседы (если дети увлекались, исследуя исторические памятники), рассказала много нового и для меня, взрослого человека, когда-то несколько лет прожившего в Петербурге в студенческие годы.
Когда снова будем в Питере, то однозначно к Анастасии записываться будем. Спасибо огромное!
п. с. Нет, нет, да смотрим на печать на монетках, ищем Питерские))
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С
Светлана
Очень хорошая экскурсия! Экскурсовод Анастасия. Интересно и познавательно! Экскурсия проведена с учетом возраста ребенка(9лет). Рекомендую.
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О
Олеся
Анастасия великолепный гид и мастер своего дела. Превосходная экскурсия, исторически интересное место, много деталей, о которых услышали впервые
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Наталья
Были с ребенком 10 лет на экскурсии у Анастасии. Все очень понравилось и ребенку и родителям!
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Е
Елена
Экскурсия проходила для 3 детей 10 лет.. все в восторге! Спасибо,Анастасия,вы прекрасны. было интересно,не скучно,а главное что детям действительно очень понравилось. .
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Аделина
Прогулка получилась очень интересная! По всей территории крепости прошли. На все вопросы получили ответы. Анастасия постоянно в ответ спрашивала дочь и нас, чтобы мы запомнили и разобрались во всем. Очень люблю читать дальшеуменьшить
экскурсии для детей сама) Т к нет большого количества дат, имен, материал весь структурирован и дается удобно для понимания. При этом все понятно и можно все дополнительно возникающие вопросы задать. Не отбивает желания учиться и узнавать. Благодаря такому формату хочется еще и еще узнавать и посещать. А в школе у меня было стойкое отвращение к истории… поэтому для своего ребенка я решила просвещать иначе) Дочери 12 лет, ей было интересно, сказала, что пойдет еще с удовольствием!
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