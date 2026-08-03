Ребята узнают самые важные и любопытные факты о первом сооружении Петербурга. Увидят, где похоронен Петр Великий, и услышат удивительные легенды о Петропавловском соборе. Научатся шифрованию алфавита и поймут, почему из тюрьмы на острове никто никогда не сбегал. А также поиграют в игры и закрепят знания в форме небольших интересных заданий.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

🐇 Сначала дети выяснят, почему около острова стоит памятник зайчику, научатся ориентироваться по карте, узнают много новых слов и любопытных фактов о крепостных сооружениях.

🌹 Затем зайдём в Петропавловский собор, где я расскажу, почему на потолке у одного из ангелочков в руках лесенка, где похоронен сам Пётр Великий и почему на одном из надгробий стоит волшебная невянущая роза.

📜 В завершение отправимся в мрачную тюрьму Трубецкого бастиона. Побываем в камерах разных времен и даже в тёмном карцере. А ещё участникам предстоит разгадать тайный шифр, который оставили заключённые, и получить подарок!

💫 В результате дети обретут новые интересные знания и навыки — и всё это в увлекательной форме, что позволит им не устать и легче запомнить информацию.

Организационные детали