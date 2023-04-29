Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет

«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью

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Ребята узнают самые важные и любопытные факты о первом сооружении Петербурга. Увидят, где похоронен Петр Великий, и услышат удивительные легенды о Петропавловском соборе. Научатся шифрованию алфавита и поймут, почему из тюрьмы на острове никто никогда не сбегал. А также поиграют в игры и закрепят знания в форме небольших интересных заданий.
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
Ближайшие даты:
29
апр
1
мая
6
мая
8
мая
13
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🐇 Сначала дети выяснят, почему около острова стоит памятник зайчику, научатся ориентироваться по карте, узнают много новых слов и любопытных фактов о крепостных сооружениях.

🌹 Затем зайдём в Петропавловский собор, где я расскажу, почему на потолке у одного из ангелочков в руках лесенка, где похоронен сам Пётр Великий и почему на одном из надгробий стоит волшебная невянущая роза.

📜 В завершение отправимся в мрачную тюрьму Трубецкого бастиона. Побываем в камерах разных времен и даже в тёмном карцере. А ещё участникам предстоит разгадать тайный шифр, который оставили заключенные, и получить подарок!

💫 В результате дети получат новые интересные знания и навыки — и всё это в увлекательной форме, что позволит им не устать и легче запомнить информацию.

Организационные детали

  • На экскурсии детей обязательно сопровождают взрослые — приходите всей семьёй!
  • Экскурсия проходит в музее и на улице (примерно 30 минут), одевайтесь, пожалуйста, по погоде
  • Единый билет (в музей и собор) оплачивается отдельно: 750 руб. — взрослые, 400 руб. — школьники, 300 руб. — пенсионеры. Дошкольники, многодетные, инвалиды — бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Петропавловская крепость
Популярные места
Заячий остров
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Обзорные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
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