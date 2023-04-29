«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
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Описание
Что вас ожидает
🐇 Сначала дети выяснят, почему около острова стоит памятник зайчику, научатся ориентироваться по карте, узнают много новых слов и любопытных фактов о крепостных сооружениях.
🌹 Затем зайдём в Петропавловский собор, где я расскажу, почему на потолке у одного из ангелочков в руках лесенка, где похоронен сам Пётр Великий и почему на одном из надгробий стоит волшебная невянущая роза.
📜 В завершение отправимся в мрачную тюрьму Трубецкого бастиона. Побываем в камерах разных времен и даже в тёмном карцере. А ещё участникам предстоит разгадать тайный шифр, который оставили заключенные, и получить подарок!
💫 В результате дети получат новые интересные знания и навыки — и всё это в увлекательной форме, что позволит им не устать и легче запомнить информацию.
Организационные детали
- На экскурсии детей обязательно сопровождают взрослые — приходите всей семьёй!
- Экскурсия проходит в музее и на улице (примерно 30 минут), одевайтесь, пожалуйста, по погоде
- Единый билет (в музей и собор) оплачивается отдельно: 750 руб. — взрослые, 400 руб. — школьники, 300 руб. — пенсионеры. Дошкольники, многодетные, инвалиды — бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Иоанновского моста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.