Ребята узнают самые важные и любопытные факты о первом сооружении Петербурга. Увидят, где похоронен Петр Великий, и услышат удивительные легенды о Петропавловском соборе. Научатся шифрованию алфавита и поймут, почему из тюрьмы на острове никто никогда не сбегал. А также поиграют в игры и закрепят знания в форме небольших интересных заданий.

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Описание

Что вас ожидает

🐇 Сначала дети выяснят, почему около острова стоит памятник зайчику, научатся ориентироваться по карте, узнают много новых слов и любопытных фактов о крепостных сооружениях.

🌹 Затем зайдём в Петропавловский собор, где я расскажу, почему на потолке у одного из ангелочков в руках лесенка, где похоронен сам Пётр Великий и почему на одном из надгробий стоит волшебная невянущая роза.

📜 В завершение отправимся в мрачную тюрьму Трубецкого бастиона. Побываем в камерах разных времен и даже в тёмном карцере. А ещё участникам предстоит разгадать тайный шифр, который оставили заключенные, и получить подарок!

💫 В результате дети получат новые интересные знания и навыки — и всё это в увлекательной форме, что позволит им не устать и легче запомнить информацию.

Организационные детали