Описание фото-прогулки

Петербургу всегда были присущи загадочное очарование и мистика. Эту таинственную атмосферу белых ночей, туманов, мрачных набережных и садов отражали в архитектуре Фельтен, Бенуа, Брюллов и Месмахер. Вы увидите созданные ими церкви, дворцы, дачи и усадьбы. Погрузитесь в их историю и услышите связанные с ними легенды.