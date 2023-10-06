Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что вас ожидает:
- На ваш выбор вы можете выбрать 2 обширные локации и ближайшие парковые зоны:
- Церковь Рождества Иоанна Предтечи и путевой Чесменский дворец - вы расшифруете архитектурные особенности этого великолепного ансамбля и услышите о его создателе Юрие Фельтене, отце-основателе готики в России. А еще я расскажу о временах, когда во дворце был устроен концлагерь, и о его современном назначении
- Церковь св. Анны - действующая лютеранская кирха отца-основателя готического стиля в России середины 18 века с аутентичным интерьером. Огонь превратил это место в уникальное пространство, где часто проходят концерты и выставки
- Усадьба Шувалова - я покажу церковь Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 1820 года. Расскажу, кто из династии Шуваловых был масоном и обожал Наполеона, а кто первым в России основал предприятие по добыче алмазов. А еще поделюсь историей о графине, построившей в память о супруге редкую по красоте церковь, где венчался Николай Римский-Корсаков
- Дача Месмахера - редкий пример деревянной неоготики. Вы узнаете о работе института современного меценатства в России, о нынешних владельцах дачи и о том, как блогеры-энтузиасты находят финансирование подобных объектов
- По желанию можно расширить экскурсию за доплату и посетить еще 1 локацию (доплата +5000 руб.)
- Преображенское еврейское кладбище - кладбище существует с 1985 года как отдельный иноверческий участок еврейской диаспоры, который имеет уникальные шедевры готики, включая знаменитый дом омовения
- Лютеранская кирха Святого Михаила - духовный дом, который изначально предназначался для кадет, офицеров, преподавателей и других служащих корпуса - выходцев из Эстляндии, Лифляндии и прочих российских подданных иностранного происхождения, искусствоведы называют ее сокровищницей русской готики
Описание фото-прогулки
Петербургу всегда были присущи загадочное очарование и мистика. Эту таинственную атмосферу белых ночей, туманов, мрачных набережных и садов отражали в архитектуре Фельтен, Бенуа, Брюллов и Месмахер. Вы увидите созданные ими церкви, дворцы, дачи и усадьбы. Погрузитесь в их историю и услышите связанные с ними легенды.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На ваш выбор вы можете выбрать 2 обширные локации и ближайшие парковые зоны:
- Церковь Рождества Иоанна Предтечи и путевой Чесменский дворец - вы расшифруете архитектурные особенности этого великолепного ансамбля и услышите о его создателе Юрие Фельтене, отце-основателе готики в России. А еще я расскажу о временах, когда во дворце был устроен концлагерь, и о его современном назначении
- Церковь св. Анны - действующая лютеранская кирха отца-основателя готического стиля в России середины 18 века с аутентичным интерьером. Огонь превратил это место в уникальное пространство, где часто проходят концерты и выставки
- Усадьба Шувалова - я покажу церковь Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 1820 года. Расскажу, кто из династии Шуваловых был масоном и обожал Наполеона, а кто первым в России основал предприятие по добыче алмазов. А еще поделюсь историей о графине, построившей в память о супруге редкую по красоте церковь, где венчался Николай Римский-Корсаков
- Дача Месмахера - редкий пример деревянной неоготики. Вы узнаете о работе института современного меценатства в России, о нынешних владельцах дачи и о том, как блогеры-энтузиасты находят финансирование подобных объектов
- По желанию можно расширить экскурсию за доплату и посетить еще 1 локацию (доплата +5000 руб.)
- Преображенское еврейское кладбище - кладбище существует с 1985 года как отдельный иноверческий участок еврейской диаспоры, который имеет уникальные шедевры готики, включая знаменитый дом омовения
- Лютеранская кирха Святого Михаила - духовный дом, который изначально предназначался для кадет, офицеров, преподавателей и других служащих корпуса - выходцев из Эстляндии, Лифляндии и прочих российских подданных иностранного происхождения, искусствоведы называют ее сокровищницей русской готики
Что включено
- - Услуги гида
- - Услуги фотографа
- - Авторский путеводитель от гида.
- - Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
Завершение: У меня кастомные данные для каждого ивента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Организационные детали:
- Транспорт включен в стоимость
- В течение 7-14 дней после экскурсии вы получите около 200 фотографий с цветокоррекцией в высоком разрешении
- Не волнуйтесь, если у вас нет опыта в съемке - мы поможем с позированием, подскажем, что и как сделать, чтобы получить желаемые снимки
- Мы используем профессиональную камеру и светосильную оптику
- Бесплатный трансфер по центру города до/после экскурсии - по предварительной договоренности и возможности
- Вы получите мой авторский путеводитель на память о фотопрогулке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
6 окт 2023
Экскурсию провели вечером, погода отличная, Евгений провел отличную экскурсию по интересным местам, такие как мозаичный дворик, крыша ресторана. Фотосессия прошла в атмосфере дружелюбия и позитива) за что отдельное спасибо! Евгений сделал отличные фото, так же фото в необычном формате. Рекомендую)
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