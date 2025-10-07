Петербургу всегда были присущи загадочное очарование и мистика.
Эту таинственную атмосферу белых ночей, туманов, мрачных набережных и садов отражали в архитектуре Фельтен, Бенуа, Брюллов и Месмахер. Вы увидите созданные ими церкви, дворцы, дачи и усадьбы.
Эту таинственную атмосферу белых ночей, туманов, мрачных набережных и садов отражали в архитектуре Фельтен, Бенуа, Брюллов и Месмахер. Вы увидите созданные ими церкви, дворцы, дачи и усадьбы.
Описание фото-прогулки
Готические сокровища
Я покажу самые интересные здания города в готическом стиле и запечатлею вас на их фоне. В программе:
- Церковь Рождества Иоанна Предтечи, путевой Чесменский дворец и местное воинское кладбище — вы увидите архитектурные особенности этого великолепного ансамбля, созданного Юрие Фельтене, отцом-основателем готики в России
- Усадьба Шувалова — я покажу церковь Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 1820 года
- Дача Месмахера — редкий пример деревянной неоготики
По желанию можно расширить фотопрогулку за доплату и посетить еще 2 локации:
- Преображенское еврейское кладбище — кладбище существует с 1985 года как отдельный иноверческий участок еврейской диаспоры, который имеет уникальные шедевры готики, включая знаменитый дом омовения.
- Лютеранская кирха Святого Михаила — духовный дом, который изначально предназначался для кадет, офицеров, преподавателей и других служащих корпуса — выходцев из Эстляндии, Лифляндии и прочих российских подданных иностранного происхождения.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Стоимость расширенной фотопрогулки + 6000 ₽
- В течение 7-14 дней после прогулки вы получите около 100 отретушированных фотографий с цветокоррекцией в высоком разрешении
- Не волнуйтесь, если у вас нет опыта в съемке — мы поможем с позированием, подскажем, что и как сделать, чтобы получить желаемые снимки
- Съёмка проводится на фотоаппарат Canon EOS R со светосильной оптикой
Как всё проходит
- В самом начале мы определяемся с локациями. Маршрут гибкий, без ограничения по времени; по запросу возможен обед или перерыв.
- Если у вас есть идеи своего маршрута — мы с вами! Нам всегда есть что рассказать, а замечательны фотографии мы сделаем в любом месте.
- Если вас интересует пешеходная фото-прогулка — мы не против, даже под дождем, и обязательно для вас захватим зонтики
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 507 туристов
Профессиональный трэвел-журналист, эксперт газеты «Вечерний Петербург». Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав фотопрогулку:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Очень приятная пара, Валентина и Евгений! Спасибо вам большое!! Именно им решила доверься в свой день рождения, и ребята не только не подвели, но и очень порадовали 🥰 Отдельно хочется
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А
Прекрасные впечатления, большое спасибо Валентине и Евгению!
В самом начале обсудили, какие есть возможные локации, сделали выбор и отправились в путь. Всё было очень душевно, а фотографии - просто огонь! Посмотрели с фотоаппарата, что получилось, есть прямо шедевры! Невероятно советую выбирать локацию Анненкирхе, получите там фотографии невероятной красоты.
В конце встречи нам подарили сувениры, что тоже приятно:)
Обязательно вернёмся сюда, попробуем другие локации)
В самом начале обсудили, какие есть возможные локации, сделали выбор и отправились в путь. Всё было очень душевно, а фотографии - просто огонь! Посмотрели с фотоаппарата, что получилось, есть прямо шедевры! Невероятно советую выбирать локацию Анненкирхе, получите там фотографии невероятной красоты.
В конце встречи нам подарили сувениры, что тоже приятно:)
Обязательно вернёмся сюда, попробуем другие локации)
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Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На сообщения отвечает оперативно, передвигаться в мороз в теплой машине было комфортно. Валентина с увлечением
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А
Это самая запоминающаяся,яркая и душевная экскурсия за всё время пребывания в Питере!
Я однозначно буду рекомендовать ее всем своим друзьям и знакомым.
И точно пойду снова по новому маршруту именно с Валентиной
Я однозначно буду рекомендовать ее всем своим друзьям и знакомым.
И точно пойду снова по новому маршруту именно с Валентиной
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Е
Отличные ребята, очень приятная компания, Евгений, фотки вышли огонь!!! Обязательно попробуем другой маршрут в следующий раз! Спасибо
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Были на фотопрогулке 23 августа. И хотя была дождливая погода, все прошло великолепно. Было весело, позитивно и интересно. Валентина - прекрасный рассказчик, а Евгений - крутой фотограф. Несмотря на то,
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