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Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто

Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Петербургу всегда были присущи загадочное очарование и мистика.

Эту таинственную атмосферу белых ночей, туманов, мрачных набережных и садов отражали в архитектуре Фельтен, Бенуа, Брюллов и Месмахер. Вы увидите созданные ими церкви, дворцы, дачи и усадьбы.
5
9 отзывов
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто

Описание фото-прогулки

Готические сокровища

Я покажу самые интересные здания города в готическом стиле и запечатлею вас на их фоне. В программе:

  • Церковь Рождества Иоанна Предтечи, путевой Чесменский дворец и местное воинское кладбище — вы увидите архитектурные особенности этого великолепного ансамбля, созданного Юрие Фельтене, отцом-основателем готики в России
  • Усадьба Шувалова — я покажу церковь Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 1820 года
  • Дача Месмахера — редкий пример деревянной неоготики

По желанию можно расширить фотопрогулку за доплату и посетить еще 2 локации:

  • Преображенское еврейское кладбище — кладбище существует с 1985 года как отдельный иноверческий участок еврейской диаспоры, который имеет уникальные шедевры готики, включая знаменитый дом омовения.
  • Лютеранская кирха Святого Михаила — духовный дом, который изначально предназначался для кадет, офицеров, преподавателей и других служащих корпуса — выходцев из Эстляндии, Лифляндии и прочих российских подданных иностранного происхождения.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Стоимость расширенной фотопрогулки + 6000 ₽
  • В течение 7-14 дней после прогулки вы получите около 100 отретушированных фотографий с цветокоррекцией в высоком разрешении
  • Не волнуйтесь, если у вас нет опыта в съемке — мы поможем с позированием, подскажем, что и как сделать, чтобы получить желаемые снимки
  • Съёмка проводится на фотоаппарат Canon EOS R со светосильной оптикой

Как всё проходит

  • В самом начале мы определяемся с локациями. Маршрут гибкий, без ограничения по времени; по запросу возможен обед или перерыв.
  • Если у вас есть идеи своего маршрута — мы с вами! Нам всегда есть что рассказать, а замечательны фотографии мы сделаем в любом месте.
  • Если вас интересует пешеходная фото-прогулка — мы не против, даже под дождем, и обязательно для вас захватим зонтики

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У м. пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 507 туристов
Профессиональный трэвел-журналист, эксперт газеты «Вечерний Петербург». Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав фотопрогулку:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Очень приятная пара, Валентина и Евгений! Спасибо вам большое!! Именно им решила доверься в свой день рождения, и ребята не только не подвели, но и очень порадовали 🥰 Отдельно хочется
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отметить профессионализм Евгения - он превзошел все ожидания! Я думала, что фото будет только в качестве сопровождения к экскурсии, но теперь я счастливая обладательница разноплановых замечательных фотографий 😻 То, как мастерски Евгений менял объектмвы прямо на ходу ради кадра - я далеко не на каждой фотосесси такое встречала!
Валентина чудесная, и хочется только пожелать ей больше профессиональных успехов и уверенности. Вас хочется слушать, вещайте больше!!))
Ещё на экскурсии вас ждёт очень интересное авто, как в футуристических фильмах прошлого) Опыт классный, но отмечу, что пожилым или крупным людям не подойдет. Однако ребята достаточно клиентоориентированы, поэтому если вас больше двух человек или требуется больший комфорт, то возможно подобрать другой транспорт.
Благодаря тому же ориентированию на экскурсанта, вам предложат высказать свои пожелания к маршруту, и ребята обязательно их учтут.
В общем, все классно, спасибо! Пусть будет больше таких экскурсий!)

Очень приятная пара, Валентина и Евгений! Спасибо вам большое!! Именно им решила доверься в свой день
Очень приятная пара, Валентина и Евгений! Спасибо вам большое!! Именно им решила доверься в свой день
Очень приятная пара, Валентина и Евгений! Спасибо вам большое!! Именно им решила доверься в свой день
Очень приятная пара, Валентина и Евгений! Спасибо вам большое!! Именно им решила доверься в свой день
Очень приятная пара, Валентина и Евгений! Спасибо вам большое!! Именно им решила доверься в свой день
Очень приятная пара, Валентина и Евгений! Спасибо вам большое!! Именно им решила доверься в свой день
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А
Прекрасные впечатления, большое спасибо Валентине и Евгению!
В самом начале обсудили, какие есть возможные локации, сделали выбор и отправились в путь. Всё было очень душевно, а фотографии - просто огонь! Посмотрели с фотоаппарата, что получилось, есть прямо шедевры! Невероятно советую выбирать локацию Анненкирхе, получите там фотографии невероятной красоты.
В конце встречи нам подарили сувениры, что тоже приятно:)
Обязательно вернёмся сюда, попробуем другие локации)
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Виктория
Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На сообщения отвечает оперативно, передвигаться в мороз в теплой машине было комфортно. Валентина с увлечением
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рассказывала мне и сыну о посещаемых объектах, Евгений совмещал в себе водителя и фотографа. Маршрут был изменен - что-то предложили ребята (они же и отговорили от одной локации), что-то - я. В итоге мы посетили колокольню Смольного Собора (нужно было доплатить за подъем на колокольню), парк усадьбы Державина (вход оказался бесплатный) и Витебский вокзал (вход свободный). Везде было интересно, несмотря на холод) Валентина старается увлечь рассказами. Особенно ей оказался близок Гавриил Державин - она очень трепетно и эмоционально рассказывала о его жизни, а сыну даже прочитала его стихотворение, пока меня фотографировали) Евгений очень легок в общении и создает непринужденную обстановку. Фотографии получились классные! Очень много, очень красивые! Хочу еще раз сказать спасибо Валентине и Евгению за замечательную прогулку и пожелать успехов их творческому тандему! Рекомендую и по возможности обращусь к ним снова!

Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На
Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На
Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На
Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На
Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На
Мы были в Санкт-Петербурге зимой, хотелось красивых фото + немного полезной информации. Обратились к Валентине) На
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А
Это самая запоминающаяся,яркая и душевная экскурсия за всё время пребывания в Питере!
Я однозначно буду рекомендовать ее всем своим друзьям и знакомым.
И точно пойду снова по новому маршруту именно с Валентиной
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и Евгением.

Во первых, я совершенно не ожидала такого колоссально качественного фотографа! Он взял с собой несколько разных объективов, несколько аккумуляторов, хороший фотик, карточку для выставления чб баланса, призмы и список с планом идей для фото. Я такого уровня не видела ни у московских ни у питерских фотографов за 5тр в час. А здесь 5 тр за кучу локаций,экскурсию, проф фото + обработку.
Кстати, обработка тоже высший пилотаж. Но в первую очередь грамотно выстроенные кадры, свет, цветопередача и идея. Это профессиональный уровень, выполненный с талантом и душой. Я видела обученных фотографов без "изюминки" в их работах… И тех, кто с душой, но композицию выстроить не умеет. Чёрт возьми, я не ожидала, что на экскурсии за 5 тр за 4 часа получу ТАКОГО КАЧЕСТВА ФОТОГРАФА.
Я всё ещё в шоке.

Отдельное спасибо организаторам за индивидуальный подход.

Я решила записаться на экскурсию в 10 утра и организаторы связались со мной за 2 часа и согласовали встречу день в день под моё время и мои цели.
Я попросила заменить часть локаций и организаторы перестроили и подготовили индивидуальный маршрут и расширенную программу. Не смотря на смену локаций и сбор день в день экскурсовод хорошо была подготовлена и эрудирована по тематике локаций (искусствоведение, история, архитектура и др).

Ну,и наверное, последнее, но ни на йоту не менее важное, это душевность экскурсовода и фотографа. Очень открытые, контактные и душевные. Экскурсовод и фотограф отлично ладили не только с о мной, но и совершенно сторонними аниматорами, смотрителями,охранниками и другими людьми, получая от них разрешения и дополнительные бонусы.

В конце экскурсии я была в эйфории и уже месяц с восторгом вспоминаю каждую из локаций и теплую,дружескую компанию со стороны Валентины и Евгения. Даже их машина оставила неизгладимый след какой-то душевностью)))

А ещё мне напоследок подарили подарок сюрприз. Не буду его тут описывать,чтобы для вас он тоже остался приятным и неожиданным бонусом.

Рекомендую на все 200%.
Искренне считаю, что цена должна быть в 4 раза выше с учётом качества оказанных услуг.

Это самая запоминающаяся,яркая и душевная экскурсия за всё время пребывания в Питере!
Это самая запоминающаяся,яркая и душевная экскурсия за всё время пребывания в Питере!
Это самая запоминающаяся,яркая и душевная экскурсия за всё время пребывания в Питере!
Это самая запоминающаяся,яркая и душевная экскурсия за всё время пребывания в Питере!
Это самая запоминающаяся,яркая и душевная экскурсия за всё время пребывания в Питере!
Это самая запоминающаяся,яркая и душевная экскурсия за всё время пребывания в Питере!
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Е
Отличные ребята, очень приятная компания, Евгений, фотки вышли огонь!!! Обязательно попробуем другой маршрут в следующий раз! Спасибо
Отличные ребята, очень приятная компания, Евгений, фотки вышли огонь!!! Обязательно попробуем другой маршрут в следующий раз! Спасибо
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Татьяна
Были на фотопрогулке 23 августа. И хотя была дождливая погода, все прошло великолепно. Было весело, позитивно и интересно. Валентина - прекрасный рассказчик, а Евгений - крутой фотограф. Несмотря на то,
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что у нас не было опыта позирования, благодаря чуткому руководству Евгения, фотки получились просто огонь! Огромное спасибо и лучи любви вам, ребята, за такие впечатления от поездки. И да, исторические анекдоты - топ!)))

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