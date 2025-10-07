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и Евгением.



Во первых, я совершенно не ожидала такого колоссально качественного фотографа! Он взял с собой несколько разных объективов, несколько аккумуляторов, хороший фотик, карточку для выставления чб баланса, призмы и список с планом идей для фото. Я такого уровня не видела ни у московских ни у питерских фотографов за 5тр в час. А здесь 5 тр за кучу локаций,экскурсию, проф фото + обработку.

Кстати, обработка тоже высший пилотаж. Но в первую очередь грамотно выстроенные кадры, свет, цветопередача и идея. Это профессиональный уровень, выполненный с талантом и душой. Я видела обученных фотографов без "изюминки" в их работах… И тех, кто с душой, но композицию выстроить не умеет. Чёрт возьми, я не ожидала, что на экскурсии за 5 тр за 4 часа получу ТАКОГО КАЧЕСТВА ФОТОГРАФА.

Я всё ещё в шоке.



Отдельное спасибо организаторам за индивидуальный подход.



Я решила записаться на экскурсию в 10 утра и организаторы связались со мной за 2 часа и согласовали встречу день в день под моё время и мои цели.

Я попросила заменить часть локаций и организаторы перестроили и подготовили индивидуальный маршрут и расширенную программу. Не смотря на смену локаций и сбор день в день экскурсовод хорошо была подготовлена и эрудирована по тематике локаций (искусствоведение, история, архитектура и др).



Ну,и наверное, последнее, но ни на йоту не менее важное, это душевность экскурсовода и фотографа. Очень открытые, контактные и душевные. Экскурсовод и фотограф отлично ладили не только с о мной, но и совершенно сторонними аниматорами, смотрителями,охранниками и другими людьми, получая от них разрешения и дополнительные бонусы.



В конце экскурсии я была в эйфории и уже месяц с восторгом вспоминаю каждую из локаций и теплую,дружескую компанию со стороны Валентины и Евгения. Даже их машина оставила неизгладимый след какой-то душевностью)))



А ещё мне напоследок подарили подарок сюрприз. Не буду его тут описывать,чтобы для вас он тоже остался приятным и неожиданным бонусом.



Рекомендую на все 200%.

Искренне считаю, что цена должна быть в 4 раза выше с учётом качества оказанных услуг.