Групповая автобусная экскурсия «Театральный Петербург» + закулисье Михайловского театра

Понять, как развивался театр на протяжении 3 столетий, и увидеть мир искусства изнутри
История Петербурга неразрывно связана с русской театральной жизнью, ведь главным развлечением аристократической столицы в 19 веке был театр. Мы проедем по самым красивым парадным кварталам города.

Поговорим об императорах и знаменитых артистах, о том, как рождались «звёзды» и почему театры в Петербурге напоминают дворцы.
Групповая автобусная экскурсия «Театральный Петербург» + закулисье Михайловского театра
Групповая автобусная экскурсия «Театральный Петербург» + закулисье Михайловского театра
Групповая автобусная экскурсия «Театральный Петербург» + закулисье Михайловского театра

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы прокатитесь по Петербургу под рассказы гида об искусстве:

  • Увидите Невский проспект и Александринский театр.
  • Выйдете из автобуса прогуляться по площади Островского и площади Искусств.

А затем погрузитесь в магию императорского театра:

  • Осмотрите Михайловский театр изнутри — от вестибюля до колосников.
  • Окажетесь в роскошной царской ложе.
  • Поймёте, как работает машинерия классического театра, как режиссёр управляет постановкой и как выставляются свет и декорации.
  • Услышите рассказ о роскошном историческом здании и его посетителях.
  • Увидите оригинальные сценические костюмы и исторические афиши.
  • В реконструированной гримёрной комнате узнаете секреты театрального грима и подержите в руках пуанты и парики балетных и оперных знаменитостей.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, экскурсия по Михайловскому театру и трансфер на туристическом автобусе.
  • В зависимости от дорожной ситуации остановки во время маршрута могут меняться.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 900 ₽
Пенсионеры2 800 ₽
Школьник (7-17 лет)2 600 ₽
Дошкольник2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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