Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Для нас пиво — это не просто напиток, а часть культуры с богатой историей и традициями.



Вы побываете на семейной пивоварне, заглянете в цеха и лабораторию и рассмотрите оборудование пивоваров прошлых веков. Пообщаетесь с мастерами, научитесь правильно дегустировать и попробуете пять сортов пива и квас. А также сыграете в «пивную рулетку» и получите сувенир!