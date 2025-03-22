Музей пива и дегустация на семейной пивоварне в Петербурге (18+)

Рассмотреть арсенал пивоваров прошлого, узнать, как варят пиво, и попробовать 5 сортов
Для нас пиво — это не просто напиток, а часть культуры с богатой историей и традициями.

Вы побываете на семейной пивоварне, заглянете в цеха и лабораторию и рассмотрите оборудование пивоваров прошлых веков. Пообщаетесь с мастерами, научитесь правильно дегустировать и попробуете пять сортов пива и квас. А также сыграете в «пивную рулетку» и получите сувенир!
Музей пива и дегустация на семейной пивоварне в Петербурге (18+)
Музей пива и дегустация на семейной пивоварне в Петербурге (18+)
Музей пива и дегустация на семейной пивоварне в Петербурге (18+)
Ближайшие даты:
22
мар29
мар5
апр12
апр19
апр26
апр3
мая
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Вы побываете:

  • в музее пива, где стоят приборы, которыми пивовары пользовались в прошлые века
  • помещении, где варится пиво — узнаете о процессе его приготовления
  • лаборатории, где микробиологи контролируют все этапы производства и качество продукции. Познакомитесь с мастерами-пивоварами и рассмотрите дрожжи под микроскопом
  • дегустационном зале, где вам предложат 5 сортов пива и 1 сорта кваса:
    — классический темный лагер с ароматом и вкусом горького шоколада, нотками какао и карамели. Этот сорт обладает плотной пенной шапкой и шелковистой консистенцией
    — венский янтарный лагер янтарно-медного цвета из высококачественного солода и хмеля с насыщенным вкусом
    — мягкий лагер хеллес со сладковато-горьковатым вкусом и прозрачно-золотистым цветом
    — фильтрованный светлый пильзнер с ярким хмельным ароматом
    — охлажденный легкий кёльш, который готовится по уникальному рецепту
    — квас оригинальной рецептуры

А также:

  • Вы самостоятельно наполните свой бокал свежим пивом из бочки
  • Примете участие в «пивной рулетке» и получите шанс выиграть 12 литров пива
  • Сделаете фотографии в тематической фотозоне и на производстве
  • Получите массу эмоций и приятные подарки

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — в день бронирования организатору онлайн по ссылке. После бронирования мы пришлём вам ваучер, подтверждающий бронирование
  • При отмене экскурсии с вашей стороны менее, чем за 48 часов, оплата не возвращается
  • В экскурсии могут принять участие только путешественники старше 18 лет
  • Экскурсию для вас проведёт сотрудник пивоварни и один из гидов нашей команды

в субботу в 12:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Братская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге
Пешая
2 часа
52 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия на пивоварню с дегустацией
Пригласите друзей на увлекательную экскурсию по пивоварне в Петербурге. Узнайте секреты пивоварения и насладитесь дегустацией крафтового пива
Начало: У метро «Площадь Ленина»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2500 ₽ за человека
Уникальная пивоварня в историческом здании Петербурга
Пешая
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Уникальная пивоварня в историческом здании Петербурга
Начало: Финляндский пр., 4А, офис А5.9
Расписание: Ежедневно в 15:30 и 17:30.
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
3500 ₽ за человека
Петербург: шедевры Эрмитажа и музей Фаберже
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург: шедевры Эрмитажа и музей Фаберже
Начало: Начало экскурсии у Эрмитажа, на Дворцовой площади
Расписание: Со вторника по воскресенье с 9:30 до 19:30.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.