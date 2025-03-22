Для нас пиво — это не просто напиток, а часть культуры с богатой историей и традициями.
Вы побываете на семейной пивоварне, заглянете в цеха и лабораторию и рассмотрите оборудование пивоваров прошлых веков. Пообщаетесь с мастерами, научитесь правильно дегустировать и попробуете пять сортов пива и квас. А также сыграете в «пивную рулетку» и получите сувенир!
Вы побываете на семейной пивоварне, заглянете в цеха и лабораторию и рассмотрите оборудование пивоваров прошлых веков. Пообщаетесь с мастерами, научитесь правильно дегустировать и попробуете пять сортов пива и квас. А также сыграете в «пивную рулетку» и получите сувенир!
Описание экскурсии
Вы побываете:
- в музее пива, где стоят приборы, которыми пивовары пользовались в прошлые века
- помещении, где варится пиво — узнаете о процессе его приготовления
- лаборатории, где микробиологи контролируют все этапы производства и качество продукции. Познакомитесь с мастерами-пивоварами и рассмотрите дрожжи под микроскопом
- дегустационном зале, где вам предложат 5 сортов пива и 1 сорта кваса:
— классический темный лагер с ароматом и вкусом горького шоколада, нотками какао и карамели. Этот сорт обладает плотной пенной шапкой и шелковистой консистенцией
— венский янтарный лагер янтарно-медного цвета из высококачественного солода и хмеля с насыщенным вкусом
— мягкий лагер хеллес со сладковато-горьковатым вкусом и прозрачно-золотистым цветом
— фильтрованный светлый пильзнер с ярким хмельным ароматом
— охлажденный легкий кёльш, который готовится по уникальному рецепту
— квас оригинальной рецептуры
А также:
- Вы самостоятельно наполните свой бокал свежим пивом из бочки
- Примете участие в «пивной рулетке» и получите шанс выиграть 12 литров пива
- Сделаете фотографии в тематической фотозоне и на производстве
- Получите массу эмоций и приятные подарки
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть — в день бронирования организатору онлайн по ссылке. После бронирования мы пришлём вам ваучер, подтверждающий бронирование
- При отмене экскурсии с вашей стороны менее, чем за 48 часов, оплата не возвращается
- В экскурсии могут принять участие только путешественники старше 18 лет
- Экскурсию для вас проведёт сотрудник пивоварни и один из гидов нашей команды
в субботу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Братская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 586 туристов
Наше агентство работает с 2012 года. Уже более 10 000 довольных путешественников отправились с нами на увлекательные экскурсии. У нас только самые интересные маршруты, профессиональные гиды с лицензией и менеджеры, которые легко помогут подобрать экскурсию по душе. Будем рады, если вы составите нам компанию. Поехали?Задать вопрос
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