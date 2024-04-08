Несколько раз путешествовала с гидом Юлией по Карелии и Выборгу - все на высшем уровне! Без раздумий отправилась и на эту экскурсию. Пушистые котики-ангелы меня приятно удивили. Были с внуком (5 лет) и невесткой. Всем понравилось. В конце немного ноги гудели, так как весь Центр исходили. Но и это полезно!