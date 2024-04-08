Петербург — очень котолюбивый город.
Самые знаменитые коты обитают в Эрмитаже и входят в топ-10 мировых неформальных достопримечательностей. Мохнатые сотрудники «работают» и во многих других заведениях культуры и искусства.
Мы поговорим про известных питерских уличных и музейных котов, пушистиков в годы блокады и про отношение к мурчащим в храмах разных конфессий.
Самые знаменитые коты обитают в Эрмитаже и входят в топ-10 мировых неформальных достопримечательностей. Мохнатые сотрудники «работают» и во многих других заведениях культуры и искусства.
Мы поговорим про известных питерских уличных и музейных котов, пушистиков в годы блокады и про отношение к мурчащим в храмах разных конфессий.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Зимний дворец, где в подвалах живут самые знаменитые коты Петербурга, которых ласково называют Эрмиками. Вы увидите уникальный дорожный знак «Осторожно, кошки!» и, возможно, кого-то из тех самых котов.
- Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, где обитает кошка Анджелина.
- Открытая парфюмерная лаборатория и её хранитель — кот Иосиф.
- Знаменитые коты и кошки Большой Конюшенной улицы — Пыша, шахматный кот Чесс и мурчальник отдела по прокату репертуара театра Эстрады Яков Моисеевич Фишман.
- Петрикирхе, где вы узнаете, кто из известных лютеран ценил и оберегал кошек.
- Малая Конюшенная улица и памятник Николаю Васильевичу Гоголю, который кошек не любил.
- Казанский собор, где мы обсудим, как относятся к кошкам в православных церквях.
- Базилика Святой Екатерины Александрийской, где мы поговорим о котах в европейской культуре и первом защитнике прав чёрных котов — кардинале Ришелье.
- Коты и кошки Гостиного двора — эффективные менеджеры по продажам эпохи Серебряного века. Вы поймёте, как коты помогали в торговле.
- Публичная библиотека на Садовой. Вспомним котов в мировой литературе.
- Малая Садовая улица и её обитатели Елисей и Василиса. Вы услышите блокадные истории про котов — грустные и весёлые.
- Литейный проспект с известными петербургскими котами и знаменитыми котолюбами.
- Львы — большие кошки. Посчитаем львиные морды — маскароны и выясним, почему в Петербурге так много львов.
Организационные детали
- Приглашаем котолюбов — взрослых и детей от 6 лет.
- Все локации на маршруте осматриваем снаружи.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 60 туристов
Команда наших гидов — истинные мастера своего дела! Никаких банальностей! Только яркие, интересные, авторские экскурсии и туры по Санкт-Петербургу и Карелии. Наши встречи рождают живой интерес к дальнейшему изучению истории, культуры и искусства, а также оставляют невероятные радостные впечатления. Давайте дружить и вместе познавать этот мир!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
8 апр 2024
Хорошая необычная экскурсия. Было много детей. Дети не скучали.
E
Elena
8 апр 2024
Прекрасная прогулка по центру города. Рекомендую
Тамара
8 апр 2024
Несколько раз путешествовала с гидом Юлией по Карелии и Выборгу - все на высшем уровне! Без раздумий отправилась и на эту экскурсию. Пушистые котики-ангелы меня приятно удивили. Были с внуком (5 лет) и невесткой. Всем понравилось. В конце немного ноги гудели, так как весь Центр исходили. Но и это полезно!
А
Александр
8 апр 2024
Интересная экскурсия! Были взрослые и дети. Рекомендую!
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