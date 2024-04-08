Групповая экскурсия «Пушистые ангелы Петербурга»

Узнать о питерских усатых-полосатых и понять, что коты - важная часть городского культурного кода
Петербург — очень котолюбивый город.

Самые знаменитые коты обитают в Эрмитаже и входят в топ-10 мировых неформальных достопримечательностей. Мохнатые сотрудники «работают» и во многих других заведениях культуры и искусства.

Мы поговорим про известных питерских уличных и музейных котов, пушистиков в годы блокады и про отношение к мурчащим в храмах разных конфессий.
5
4 отзыва
Групповая экскурсия «Пушистые ангелы Петербурга»
Групповая экскурсия «Пушистые ангелы Петербурга»
Групповая экскурсия «Пушистые ангелы Петербурга»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Зимний дворец, где в подвалах живут самые знаменитые коты Петербурга, которых ласково называют Эрмиками. Вы увидите уникальный дорожный знак «Осторожно, кошки!» и, возможно, кого-то из тех самых котов.
  • Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, где обитает кошка Анджелина.
  • Открытая парфюмерная лаборатория и её хранитель — кот Иосиф.
  • Знаменитые коты и кошки Большой Конюшенной улицы — Пыша, шахматный кот Чесс и мурчальник отдела по прокату репертуара театра Эстрады Яков Моисеевич Фишман.
  • Петрикирхе, где вы узнаете, кто из известных лютеран ценил и оберегал кошек.
  • Малая Конюшенная улица и памятник Николаю Васильевичу Гоголю, который кошек не любил.
  • Казанский собор, где мы обсудим, как относятся к кошкам в православных церквях.
  • Базилика Святой Екатерины Александрийской, где мы поговорим о котах в европейской культуре и первом защитнике прав чёрных котов — кардинале Ришелье.
  • Коты и кошки Гостиного двора — эффективные менеджеры по продажам эпохи Серебряного века. Вы поймёте, как коты помогали в торговле.
  • Публичная библиотека на Садовой. Вспомним котов в мировой литературе.
  • Малая Садовая улица и её обитатели Елисей и Василиса. Вы услышите блокадные истории про котов — грустные и весёлые.
  • Литейный проспект с известными петербургскими котами и знаменитыми котолюбами.
  • Львы — большие кошки. Посчитаем львиные морды — маскароны и выясним, почему в Петербурге так много львов.

Организационные детали

  • Приглашаем котолюбов — взрослых и детей от 6 лет.
  • Все локации на маршруте осматриваем снаружи.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Наталия
8 апр 2024
Хорошая необычная экскурсия. Было много детей. Дети не скучали.
E
8 апр 2024
Прекрасная прогулка по центру города. Рекомендую
Тамара
8 апр 2024
Несколько раз путешествовала с гидом Юлией по Карелии и Выборгу - все на высшем уровне! Без раздумий отправилась и на эту экскурсию. Пушистые котики-ангелы меня приятно удивили. Были с внуком (5 лет) и невесткой. Всем понравилось. В конце немного ноги гудели, так как весь Центр исходили. Но и это полезно!
А
8 апр 2024
Интересная экскурсия! Были взрослые и дети. Рекомендую!

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