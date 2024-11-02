Но погружение в прошлое станет куда увлекательнее, если вы встретите на своем пути… персонажей Гоголя! Да, сбежавший Нос будет сопровождать вас, как и его обескураженный хозяин Ковалёв и другие герои, делая прогулку забавной и запоминающейся.
Описание экскурсии
Необычный формат
Наша экскурсия — это театрализованный аудиоспектакль. От места к месту вы будете передвигаться в сопровождении Носа и аудиогида. С вами также будет администратор экскурсии майор Ковалёв, чей нос гуляет по Петербургу отдельно. Следуя по маршруту, вы сможете общаться с Ковалёвым и задавать уточняющие вопросы, как на стандартной экскурсии.
Вы повстречаете и других персонажей — призрака императора Павла, Акакия Акакиевича из «Шинели» и клоуна-предсказателя. Мы также постарались сделать маршрут экскурсии максимально разнообразным и «фотогеничным».
Наш маршрут
Вы увидите яркие и в то же время не самые туристические достопримечательности Петербурга:
- загадочный Михайловский замок
- нарядный цирк Чинизелли
- замковую пожарную часть
- проходные дворы в центре города
- шикарный Елисеевский магазин и кота Елисея
- Александринский театр
- памятник Екатерине Великой
- памятник фотографу
- самый пропорциональный переулок в мире — улицу зодчего Росси
- и самую «фотогеничную» парадную Петербурга — подъезд доходного дома Елисеева
Любопытные подробности
Мы подготовили для вас множество оригинальных легенд, фактов и сюжетов! Например, вы узнаете:
- как были устроены масляные фонари;
- как боролись с пожарами во времена Николая I;
- откуда у коня Петра Великого взялись сапоги;
- как работал гидравлический лифт в парадной дома Елисеева;
- где находился один из старейших кинотеатров Петербурга и какие фильмы в нем показывали;
- где Виктор Цой черпал вдохновение для написания песен;
- кто такие «будочники» и как они вошли в петербургский фольклор.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия идеально подойдет взрослым и детям любых возрастов. Самые маленькие будут рады костюмированному представлению: майор Ковалёв и Нос будут дурачится и важничать, клоун — давать предсказания и показывать фокусы, призрак императора Павла может напугать, но только самую капельку. Дети постарше откроют для себя массу познавательных фактов. Некоторые же истории, особенно про царей и балерин, будут понятны исключительно взрослым.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице, мы выдадим вам наушники и плащи. Обязательно одевайтесь по погоде (петербургской), если обещают дождь — возьмите зонты или дождевики
- Экскурсию для вас проведет команда гидов-актеров
в субботу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 200 ₽
|Дети до 16 лет
|1 000 ₽