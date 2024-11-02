Групповая театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом

Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Приезжая в Северную столицу, вы неизбежно путешествуете во времени: великолепная архитектура 18-19 веков не оставляет выбора.

Но погружение в прошлое станет куда увлекательнее, если вы встретите на своем пути… персонажей Гоголя! Да, сбежавший Нос будет сопровождать вас, как и его обескураженный хозяин Ковалёв и другие герои, делая прогулку забавной и запоминающейся.
Групповая театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Групповая театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Групповая театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Необычный формат

Наша экскурсия — это театрализованный аудиоспектакль. От места к месту вы будете передвигаться в сопровождении Носа и аудиогида. С вами также будет администратор экскурсии майор Ковалёв, чей нос гуляет по Петербургу отдельно. Следуя по маршруту, вы сможете общаться с Ковалёвым и задавать уточняющие вопросы, как на стандартной экскурсии.
Вы повстречаете и других персонажей — призрака императора Павла, Акакия Акакиевича из «Шинели» и клоуна-предсказателя. Мы также постарались сделать маршрут экскурсии максимально разнообразным и «фотогеничным».

Наш маршрут

Вы увидите яркие и в то же время не самые туристические достопримечательности Петербурга:

  • загадочный Михайловский замок
  • нарядный цирк Чинизелли
  • замковую пожарную часть
  • проходные дворы в центре города
  • шикарный Елисеевский магазин и кота Елисея
  • Александринский театр
  • памятник Екатерине Великой
  • памятник фотографу
  • самый пропорциональный переулок в мире — улицу зодчего Росси
  • и самую «фотогеничную» парадную Петербурга — подъезд доходного дома Елисеева

Любопытные подробности

Мы подготовили для вас множество оригинальных легенд, фактов и сюжетов! Например, вы узнаете:

  • как были устроены масляные фонари;
  • как боролись с пожарами во времена Николая I;
  • откуда у коня Петра Великого взялись сапоги;
  • как работал гидравлический лифт в парадной дома Елисеева;
  • где находился один из старейших кинотеатров Петербурга и какие фильмы в нем показывали;
  • где Виктор Цой черпал вдохновение для написания песен;
  • кто такие «будочники» и как они вошли в петербургский фольклор.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия идеально подойдет взрослым и детям любых возрастов. Самые маленькие будут рады костюмированному представлению: майор Ковалёв и Нос будут дурачится и важничать, клоун — давать предсказания и показывать фокусы, призрак императора Павла может напугать, но только самую капельку. Дети постарше откроют для себя массу познавательных фактов. Некоторые же истории, особенно про царей и балерин, будут понятны исключительно взрослым.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на улице, мы выдадим вам наушники и плащи. Обязательно одевайтесь по погоде (петербургской), если обещают дождь — возьмите зонты или дождевики
  • Экскурсию для вас проведет команда гидов-актеров

в субботу в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 200 ₽
Дети до 16 лет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Инженеромн сквере
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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