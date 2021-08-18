Что вас ожидает

Квест-прогулка

Где проходили самые известные вечеринки 19 века? Куда заглядывал «нос» майора Ковалёва? Как отдыхали аристократы до революции? В игровом формате вы узнаете любопытные факты о городе и откроете для себя новые места. Прогуливаясь старинными улицами, вы отгадаете старинные загадки, услышите местные легенды и поймете, почему фасады доходных домов выглядят богаче, чем фасады некоторых дворцов.

Основные достопримечательности Санкт-Петербурга

Нашей отправной точкой станет Казанский собор: мы осмотрим фасад памятника и отыщем масонские знаки, а после прогуляемся вдоль канала Грибоедова к другому храму — Спасу на Крови. Я расскажу историю его строительства и связанные с ним легенды. Затем мы направимся к Инженерному замку, который хранит тайну смерти Павла I. Почему император боялся жить в Зимнем дворце и какой мрачный секрет связан с надписью на фасаде? Не забудем и про Невский проспект! Здесь, разгадывая ребусы, вы познакомитесь с изнанкой Петербурга и узнаете, о чем в 19 столетии шептались напуганные горожане.

Организационные детали