Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга

Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города

5
2 отзыва
Санкт-Петербург – город, манящий красотой и таинственными преданиями.

На прогулке в непринужденном формате вы заглянете в прошлое культурной столицы и познакомитесь с множеством удивительных и порой анекдотичных историй.

Веселый квест откроет вам темные секреты и непарадные стороны.
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга

Что вас ожидает

Квест-прогулка

Где проходили самые известные вечеринки 19 века? Куда заглядывал «нос» майора Ковалёва? Как отдыхали аристократы до революции? В игровом формате вы узнаете любопытные факты о городе и откроете для себя новые места. Прогуливаясь старинными улицами, вы отгадаете старинные загадки, услышите местные легенды и поймете, почему фасады доходных домов выглядят богаче, чем фасады некоторых дворцов.

Основные достопримечательности Санкт-Петербурга

Нашей отправной точкой станет Казанский собор: мы осмотрим фасад памятника и отыщем масонские знаки, а после прогуляемся вдоль канала Грибоедова к другому храму — Спасу на Крови. Я расскажу историю его строительства и связанные с ним легенды. Затем мы направимся к Инженерному замку, который хранит тайну смерти Павла I. Почему император боялся жить в Зимнем дворце и какой мрачный секрет связан с надписью на фасаде? Не забудем и про Невский проспект! Здесь, разгадывая ребусы, вы познакомитесь с изнанкой Петербурга и узнаете, о чем в 19 столетии шептались напуганные горожане.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия рекомендована детям с 12 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Давайте знакомиться! Мы — команда молодых лицензированных гидов, которая знает каждый уголок этого волшебного города. В нескучном формате с радостью познакомим вас с тайнами, интересными фактами и красивейшими видами города на Неве. Наши встречи всегда проходят в живом, нескучном формате, что позволяет лучше усвоить информацию. Ждем вас в Петербурге!
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2 настоящих отзыва от туристов

Н
18 авг 2021
Брали индивидуальную экскурсию для 4 взрослых и двух детей. В восторге остались все, дети заинтересованно выполняли задания и с удовольствием искали предметы на фасадах и в Казанском соборе. Ольга очень чуткий и внимательный гид, нашла подход к каждому.
Уже ищем маршрут на сентябрь, куда отправимся только с ней.
Д
21 июля 2021
Спасибо большое за прекрасную экскурсию
Время провели с интересом и пользой
Ольга нашла общий язык со всей нашей компанией, даже с самыми маленькими)
Три часа пролетели незаметно

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