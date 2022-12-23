Приезжая в Северную столицу, вы неизбежно путешествуете во времени: великолепная архитектура 18-19 веков не оставляет выбора. Но погружение в прошлое станет куда увлекательнее, если вы встретите на своем пути… персонажей Гоголя! Да, сбежавший Нос будет сопровождать вас, как и его обескураженный хозяин Ковалёв и другие герои, делая прогулку забавной и запоминающейся.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Необычный формат

Наша экскурсия — это театрализованный аудиоспектакль. От места к месту вы будете передвигаться в сопровождении Носа и аудиогида. С вами также будет администратор экскурсии майор Ковалёв, чей нос гуляет по Петербургу отдельно. Следуя по маршруту, вы сможете общаться с Ковалёвым и задавать уточняющие вопросы, как на стандартной экскурсии.

Вы повстречаете и других персонажей — призрака императора Павла, Акакия Акакиевича из «Шинели» и клоуна-предсказателя. Мы также постарались сделать маршрут экскурсии максимально разнообразным и «фотогеничным».

Наш маршрут

Вы увидите яркие и в то же время не самые туристические достопримечательности Петербурга:

загадочный Михайловский замок

нарядный цирк Чинизелли

замковую пожарную часть

проходные дворы в центре города

шикарный Елисеевский магазин и кота Елисея

Александринский театр

памятник Екатерине Великой

памятник фотографу

самый пропорциональный переулок в мире — улицу зодчего Росси

и самую «фотогеничную» парадную Петербурга — подъезд доходного дома Елисеева

Любопытные подробности

Мы подготовили для вас множество оригинальных легенд, фактов и сюжетов! Например, вы узнаете:

как были устроены масляные фонари;

как боролись с пожарами во времена Николая I;

откуда у коня Петра Великого взялись сапоги;

как работал гидравлический лифт в парадной дома Елисеева;

где находился один из старейших кинотеатров Петербурга и какие фильмы в нем показывали;

где Виктор Цой черпал вдохновение для написания песен;

кто такие «будочники» и как они вошли в петербургский фольклор.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия идеально подойдет взрослым и детям любых возрастов. Самые маленькие будут рады костюмированному представлению: майор Ковалёв и Нос будут дурачится и важничать, клоун — давать предсказания и показывать фокусы, призрак императора Павла может напугать, но только самую капельку. Дети постарше откроют для себя массу познавательных фактов. Некоторые же истории, особенно про царей и балерин, будут понятны исключительно взрослым.

Организационные детали