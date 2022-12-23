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Описание
Что вас ожидает
Необычный формат
Наша экскурсия — это театрализованный аудиоспектакль. От места к месту вы будете передвигаться в сопровождении Носа и аудиогида. С вами также будет администратор экскурсии майор Ковалёв, чей нос гуляет по Петербургу отдельно. Следуя по маршруту, вы сможете общаться с Ковалёвым и задавать уточняющие вопросы, как на стандартной экскурсии. Вы повстречаете и других персонажей — призрака императора Павла, Акакия Акакиевича из «Шинели» и клоуна-предсказателя. Мы также постарались сделать маршрут экскурсии максимально разнообразным и «фотогеничным».
Наш маршрут
Вы увидите яркие и в то же время не самые туристические достопримечательности Петербурга:
загадочный Михайловский замок
нарядный цирк Чинизелли
замковую пожарную часть
проходные дворы в центре города
шикарный Елисеевский магазин и кота Елисея
Александринский театр
памятник Екатерине Великой
памятник фотографу
самый пропорциональный переулок в мире — улицу зодчего Росси
и самую «фотогеничную» парадную Петербурга — подъезд доходного дома Елисеева
Любопытные подробности
Мы подготовили для вас множество оригинальных легенд, фактов и сюжетов! Например, вы узнаете:
как были устроены масляные фонари;
как боролись с пожарами во времена Николая I;
откуда у коня Петра Великого взялись сапоги;
как работал гидравлический лифт в парадной дома Елисеева;
где находился один из старейших кинотеатров Петербурга и какие фильмы в нем показывали;
где Виктор Цой черпал вдохновение для написания песен;
кто такие «будочники» и как они вошли в петербургский фольклор.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия идеально подойдет взрослым и детям любых возрастов. Самые маленькие будут рады костюмированному представлению: майор Ковалёв и Нос будут дурачится и важничать, клоун — давать предсказания и показывать фокусы, призрак императора Павла может напугать, но только самую капельку. Дети постарше откроют для себя массу познавательных фактов. Некоторые же истории, особенно про царей и балерин, будут понятны исключительно взрослым.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет команда гидов-актеров
Экскурсия проходит на улице, мы выдадим вам наушники и плащи. Обязательно одевайтесь по погоде (петербургской), если обещают дождь — возьмите зонты или дождевики.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Михайловского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 7350 экскурсий для 11740 туристов
Приветствую, меня зовут Георгий. Я и моя команда гидов делаем необычные экскурсии уже много лет. Наши экскурсии отличаются театральными спецэффектами, элементами квеста и творческим подходом.
Лично я специализируюсь на темах для интеллектуалов: масоны, поэзия серебряного века, древние миры Египта и скифов, политическая история России. Буду рад, если наши экскурсии откроют для вас что-то новое и интересное!