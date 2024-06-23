Санкт-Петербург — город, в котором хочется любить. Здесь за каждым потрясающим фасадом спрятана своя история.
Маршрут экскурсии проведёт вас вдоль красивых каналов, по уютным дворам и проспектам, где разворачивались страстные, трогательные и порой трагические любовные драмы. А ещё мы найдём счастливый для всех влюблённых Поцелуев мост и загадаем желание на Семимостье.
Маршрут экскурсии проведёт вас вдоль красивых каналов, по уютным дворам и проспектам, где разворачивались страстные, трогательные и порой трагические любовные драмы. А ещё мы найдём счастливый для всех влюблённых Поцелуев мост и загадаем желание на Семимостье.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по непарадному Петербургу, который полон красивейших достопримечательностей, ускользающих от внимания тех, кто безнадежно застрял на Невском. И отыщем дома, связанные с историями любви знаменитостей. Кокетка Кшесинская, однолюбка Павлова, баловница Елизавета Петровна и «ходок» Николай Первый, страстная Екатерина Великая и «святая» Матильда Шнурова… Это лишь некоторые из героев, чьи судьбы растопят вам сердце и помогут взглянуть на город влюблёнными глазами.
Основные точки маршрута и их истории
- Поцелуев мост — место, где любовь обретает крылья!
- Проходные дворы консерватории: какие музыкальные произведения создала любовь
- Мариинский театр — узнаем, что любовь может быть не только красивой, но и вечной
- Дом ультрамаринового короля Р. Г. Веге с его восхитительными атлантами и старинными часами расскажет нам – можно ли спасти алкоголика?
- Доходный дом Фитингофа: как комиссар пригласил балерину в крематорий и что из этого вышло
- Никольский морской собор и самая изящная в Петербурге колокольня поведают про любовь императриц и галантный век
- Никольские ряды – страшное место, где продавали крепостных девушек, на которых иногда женились знатные господа. Однако, возможно ли, чтобы крестьянин взял в жены барыню?
- Семимостье — самое романтическое место на свете. Загадаем желание, которое обязательно сбудется!
Организационные детали
- Экскурсию провожу я или гиды из моей команды
- Экскурсия проводится пешком, одевайтесь по погоде
Варианты проведения
Вы можете заказать эту экскурсию индивидуально или для группы на автомобиле, минивэне или автобусе. В программу будет добавлено ещё больше интересных историй про любовь.
- Индивидуальная автомобильная экскурсия (1-4 чел.) — 7000 руб. за всех
- Групповая экскурсия (1-18 чел.) — 25000 руб. за всех
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 14650 туристов
Приветствую, меня зовут Георгий. Я и моя команда гидов делаем необычные экскурсии уже много лет. Наши экскурсии отличаются театральными спецэффектами, элементами квеста и творческим подходом. Лично я специализируюсь на темах для интеллектуалов: масоны, поэзия Серебряного века, древние миры Египта и скифов, политическая история России. Буду рад, если наши экскурсии откроют для вас что-то новое и интересное!Задать вопрос
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