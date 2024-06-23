Санкт-Петербург — город, в котором хочется любить. Здесь за каждым потрясающим фасадом спрятана своя история. Маршрут экскурсии проведёт вас вдоль красивых каналов, по уютным дворам и проспектам, где разворачивались страстные, трогательные и порой трагические любовные драмы. А ещё мы найдём счастливый для всех влюблённых Поцелуев мост и загадаем желание на Семимостье.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по непарадному Петербургу, который полон красивейших достопримечательностей, ускользающих от внимания тех, кто безнадежно застрял на Невском. И отыщем дома, связанные с историями любви знаменитостей. Кокетка Кшесинская, однолюбка Павлова, баловница Елизавета Петровна и «ходок» Николай Первый, страстная Екатерина Великая и «святая» Матильда Шнурова… Это лишь некоторые из героев, чьи судьбы растопят вам сердце и помогут взглянуть на город влюблёнными глазами.

Основные точки маршрута и их истории

Поцелуев мост — место, где любовь обретает крылья!

Проходные дворы консерватории: какие музыкальные произведения создала любовь

Мариинский театр — узнаем, что любовь может быть не только красивой, но и вечной

Дом ультрамаринового короля Р. Г. Веге с его восхитительными атлантами и старинными часами расскажет нам – можно ли спасти алкоголика?

Доходный дом Фитингофа: как комиссар пригласил балерину в крематорий и что из этого вышло

Никольский морской собор и самая изящная в Петербурге колокольня поведают про любовь императриц и галантный век

Никольские ряды – страшное место, где продавали крепостных девушек, на которых иногда женились знатные господа. Однако, возможно ли, чтобы крестьянин взял в жены барыню?

Семимостье — самое романтическое место на свете. Загадаем желание, которое обязательно сбудется!

Организационные детали

Экскурсию провожу я или гиды из моей команды

Экскурсия проводится пешком, одевайтесь по погоде

Варианты проведения

: дом Суворова — узнаем, какое сражение проиграл великий полководец

Вы можете заказать эту экскурсию индивидуально или для группы на автомобиле, минивэне или автобусе. В программу будет добавлено ещё больше интересных историй про любовь.