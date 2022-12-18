Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне

Пройти по следам петербургского гимназиста, узнавая о жизни на острове 100 лет назад

Таинственным образом к нам в руки попал дневник мальчика, когда-то давно жившего на Петроградке.

Разгадывая загадки и внимательно смотря по сторонам, мы увидим, как строился день обычного гимназиста в начале 20 века.

А заодно познакомимся с островом и его жителями, найдем следы Эйфелевой башни и полюбуемся первым дворцом Петра Великого.
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
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Описание

Что вас ожидает

По следам дневниковых записей

Львы на наших глазах превращаются в лягушек, кареты так и норовят врезаться в дом, на фасадах появляются таинственные знаки, а Троицкий мост ведет прямиком к Эйфелевой башне… Думаете, это картинки из нового блокбастера или роман безумного писателя-фантаста? А вот и нет! Это квест по Петроградскому острову для мальчишек и девчонок, а также их родителей. Совершенно таинственным образом к нам в руки попал дневник, даже не дневник, а так… отрывок… несколько страниц из тетради гимназиста, который жил в Петербурге более ста лет назад. И, конечно, гулял по Петроградскому острову, где жил и учился. Давайте вместе повторим его путь и попробуем увидеть город его глазами.

Прогулка по Петроградской стороне

У десятилетнего мальчика было столько дел! Навестить друга, не забыть про мамино поручение и конечно, выполнить домашнее задание. Нам предстоит дел не меньше! Будем решать загадки, считать, рисовать и при этом внимательно смотреть по сторонам. По пути ребята узнают:

  • Почему первая петербургская площадь называлась Троицкой?
  • Где располагался первый в нашем городе храм?
  • Кто жил на Большой Дворянской улице?
  • Как выглядел «первоначальный дворец» императора Петра?
  • Что можно узнать о жильцах квартиры по форме и размеру их окон?
  • А также что связывает Троицкий мост и Эйфелеву башню?

Организационные детали

  • Это пешая прогулка, одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте удобную обувь
  • Дополнительные расходы на маршруте не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Троицкой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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