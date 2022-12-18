Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По следам дневниковых записей
Львы на наших глазах превращаются в лягушек, кареты так и норовят врезаться в дом, на фасадах появляются таинственные знаки, а Троицкий мост ведет прямиком к Эйфелевой башне… Думаете, это картинки из нового блокбастера или роман безумного писателя-фантаста? А вот и нет! Это квест по Петроградскому острову для мальчишек и девчонок, а также их родителей. Совершенно таинственным образом к нам в руки попал дневник, даже не дневник, а так… отрывок… несколько страниц из тетради гимназиста, который жил в Петербурге более ста лет назад. И, конечно, гулял по Петроградскому острову, где жил и учился. Давайте вместе повторим его путь и попробуем увидеть город его глазами.
Прогулка по Петроградской стороне
У десятилетнего мальчика было столько дел! Навестить друга, не забыть про мамино поручение и конечно, выполнить домашнее задание. Нам предстоит дел не меньше! Будем решать загадки, считать, рисовать и при этом внимательно смотреть по сторонам. По пути ребята узнают:
Почему первая петербургская площадь называлась Троицкой?
Где располагался первый в нашем городе храм?
Кто жил на Большой Дворянской улице?
Как выглядел «первоначальный дворец» императора Петра?
Что можно узнать о жильцах квартиры по форме и размеру их окон?
А также что связывает Троицкий мост и Эйфелеву башню?
Организационные детали
Это пешая прогулка, одевайтесь, пожалуйста, по погоде и не забудьте удобную обувь
Дополнительные расходы на маршруте не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Троицкой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 3182 экскурсии для 5994 туристов
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком…. Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование:)). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях:)