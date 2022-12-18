Таинственным образом к нам в руки попал дневник мальчика, когда-то давно жившего на Петроградке. Разгадывая загадки и внимательно смотря по сторонам, мы увидим, как строился день обычного гимназиста в начале 20 века. А заодно познакомимся с островом и его жителями, найдем следы Эйфелевой башни и полюбуемся первым дворцом Петра Великого.

Описание

Что вас ожидает

По следам дневниковых записей

Львы на наших глазах превращаются в лягушек, кареты так и норовят врезаться в дом, на фасадах появляются таинственные знаки, а Троицкий мост ведет прямиком к Эйфелевой башне… Думаете, это картинки из нового блокбастера или роман безумного писателя-фантаста? А вот и нет! Это квест по Петроградскому острову для мальчишек и девчонок, а также их родителей. Совершенно таинственным образом к нам в руки попал дневник, даже не дневник, а так… отрывок… несколько страниц из тетради гимназиста, который жил в Петербурге более ста лет назад. И, конечно, гулял по Петроградскому острову, где жил и учился. Давайте вместе повторим его путь и попробуем увидеть город его глазами.

Прогулка по Петроградской стороне

У десятилетнего мальчика было столько дел! Навестить друга, не забыть про мамино поручение и конечно, выполнить домашнее задание. Нам предстоит дел не меньше! Будем решать загадки, считать, рисовать и при этом внимательно смотреть по сторонам. По пути ребята узнают:

Почему первая петербургская площадь называлась Троицкой?

Где располагался первый в нашем городе храм?

Кто жил на Большой Дворянской улице?

Как выглядел «первоначальный дворец» императора Петра?

Что можно узнать о жильцах квартиры по форме и размеру их окон?

А также что связывает Троицкий мост и Эйфелеву башню?

Организационные детали